Chạm trán nảy lửa

Đội ĐH Lào vượt khó

Sau trận ra quân bất ngờ thất thủ trước đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang (bảng A), đội ĐH Lào không được phép thua khi chạm trán với đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia vào lúc 14 giờ hôm nay. Nhìn lại trận ra quân không như mong đợi, HLV Chanthalavong Ampaivanh cho biết những sai sót trong phòng ngự của đội ĐH Lào bị đối thủ khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, đội cũng kém may mắn khi tấn công dồn ép, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đội Trường ĐH Nha Trang thi đấu với tinh thần quả cảm, tổ chức phòng ngự hiệu quả. Trận thua khiến BHL đội ĐH Lào phải tính toán thêm phương án tấn công hiệu quả khi quyết đấu với đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia.

Đội đương kim á quân ĐH Lào (trái) không thể sẩy chân thêm lần nữa ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở tình thế hiện tại, nếu để thua đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia, đội ĐH Lào sẽ phải dừng bước ở vòng bảng. Đây là điều thầy trò đội đương kim á quân TNSV quốc tế không hề mong muốn. Vì thế đội bóng đến từ xứ triệu voi phải "chỉnh thước ngắm". Tin vui cho đội ĐH Lào khi Oun Phetvongsa là tuyển thủ quốc gia đã lấy lại thể trạng tốt, sẵn sàng xung trận. Trước đó tài năng 23 tuổi Oun Phetvongsa đến Nha Trang (Khánh Hòa) muộn nên không thể cùng đội ĐH Lào thi đấu trận ra quân. Có thủ lĩnh Oun Phetvongsa, đội ĐH Lào không chỉ an tâm hơn ở khả năng phòng ngự mà hứa hẹn tạo đột biến trong tấn công. "Cơ hội vào bán kết vẫn còn nguyên với đội ĐH Lào. Chúng tôi chưa biết rõ thực lực của đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia nhưng sẽ thi đấu với tất cả khả năng và mong muốn mang lại trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ", HLV Chanthalavong Ampaivanh nói.

Trong khi đó, việc được nghỉ ở lượt trận đầu giúp đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia đến sân theo dõi, nắm bắt khả năng của 2 đối thủ là đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và đội ĐH Lào. Đội bóng đoạt cú ăn ba ở giải sinh viên Malaysia năm ngoái quyết tâm ít nhất kiếm điểm trước đội ĐH Lào hòng giữ lợi thế cạnh tranh tấm vé bán kết TNSV quốc tế 2026.

Nhà vô địch VN xuất trận

Trận đấu tâm điểm diễn ra lúc 16 giờ hôm nay là cuộc chạm trán giữa nhà vô địch TNSV THACO cup 2026 Trường ĐH Thủy lợi với đội Trường ĐH Quốc gia Singapore. Ở lượt trận đầu bảng B, đội Trường ĐH Quốc gia Singapore thất thủ 1-5 trước đội Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia). Đó là trận đấu mà HLV Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy lợi vốn có lợi thế không thi đấu lượt trận đầu nên đến sân "xem giò" đối thủ rất kỹ. HLV Vũ Văn Trung cho biết đội Trường ĐH Quốc gia Singapore ở thế đường cùng nên sẽ "vùng vẫy" để tìm cơ hội, vì thế các cầu thủ đội Trường ĐH Thủy lợi phải giữ vững tinh thần quyết tâm cao nhất khi ra sân, tôn trọng đối thủ và cống hiến những gì tốt nhất dành tặng người hâm mộ.

Đội Trường ĐH Thủy lợi vừa trải qua vòng chung kết TNSV THACO cup 2026 khi đăng quang đầy thuyết phục và hướng đến mục tiêu lớn hơn là mang chiếc cúp vô địch TNSV quốc tế 2026 về phòng truyền thống. HLV Vũ Văn Trung chú trọng đặc biệt đến việc "làm tâm lý" để các học trò bước ra sân với trạng thái sung mãn và niềm kiêu hãnh khi khoác lên mình màu cờ sắc áo đội Trường ĐH Thủy lợi. Điều này được thể hiện rất rõ trong lối chơi "rực lửa" của Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan, Bùi Xuân Trường, Trần Bảo Trung… Với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, đội Trường ĐH Thủy lợi được đánh giá cao hơn, hứa hẹn chinh phục thành công đội bóng đến từ Singapore.

Ở phía ngược lại, sau trận thua đậm trước đội Trường ĐH Svay Rieng, cơ hội vào bán kết trở nên mong manh với đội Trường ĐH Quốc gia Singapore khi phải vượt qua ngọn núi khác là đội Trường ĐH Thủy lợi. HLV Sivaraj tiết lộ ông và BHL đội Trường ĐH Quốc gia Singapore đã vào các nền tảng của Báo Thanh Niên xem lại những trận đấu trước đó của đội Trường ĐH Thủy lợi nhằm chuẩn bị đấu pháp phù hợp. Các cầu thủ đội Trường ĐH Quốc gia Singapore cũng cùng nhau rút tỉa kinh nghiệm sau trận ra quân và sẵn sàng "cháy hết mình" khi chạm trán đội Trường ĐH Thủy lợi nhằm níu kéo hy vọng đi tiếp.