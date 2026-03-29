Khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp Thaco

Đông đảo người hâm mộ đến kín sân Trường ĐH Nha Trang dự khán lễ khai mạc, cổ vũ nhiệt tình cho 6 đội tranh tài tại TNSV quốc tế 2026 gồm đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia, đội ĐH Lào, đội ĐH Quốc gia Malaysia, đội ĐH Quốc gia Singapore, đội Trường ĐH Thủy lợi và đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang.

Buổi lễ khai mạc TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO diễn ra trên sân Trường ĐH Nha Trang ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải, cho biết: "Đúng một năm trước, giải bóng đá TNSV quốc tế lần thứ nhất đã diễn ra tại TP.HCM. Đây là giải bóng đá đầu tiên dành cho sinh viên khu vực Đông Nam Á, do Báo Thanh Niên tổ chức với sự phối hợp về chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá VN. Giải đấu đã thành công ngoài mong đợi, đáp ứng các mục tiêu của BTC trong việc tạo cơ hội giao lưu nâng cao trình độ bóng đá, củng cố quan hệ hữu nghị và liên kết hợp tác giữa các trường ĐH trong khu vực".

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, động viên các đội bóng tham dự TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: "Năm nay, dù đối mặt với nhiều khó khăn khách quan do các vấn đề toàn cầu, BTC vẫn quyết tâm tổ chức mùa giải lần thứ 2. Chúng tôi đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức để mọi thứ diễn ra đúng tiến độ với nhận thức sâu sắc rằng, giữa những lo ngại về các biến động trên thế giới, giải đấu sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực. Đó là kết nối tình bằng hữu giữa những người trẻ trong khu vực, là đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá, là vun đắp thêm mối quan hệ vốn đã bền vững giữa các quốc gia Đông Nam Á, là lời khẳng định giá trị lớn lao của hòa bình".

Dự khán lễ khai mạc, cổ vũ các đội tranh tài có: anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF; bà Thái Thị Lệ Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Khánh Hòa; ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa; ông Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa; chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa. Các đơn vị tài trợ có: ông Nguyễn Hùng Sơn, đại diện THACO - Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, nhà tài trợ chính; ông Hồ Ngọc Bảo Huy, Phó giám đốc Vietcombank - Chi nhánh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa - Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa; ông Quang Nhựt Tiến, Giám đốc Nam A Bank - Chi nhánh Nha Trang; ông Trần Minh Chính, Phó giám đốc Chi nhánh Bảo hiểm AAA Khánh Hòa; ông Nguyễn Duy Vinh, Tổng giám đốc Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa; cùng đại diện các đơn vị đồng hành là Tổng công ty hàng không VN - Vietnam Airlines, Truyền hình FPT Play, Tập đoàn thể thao Động Lực, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Công ty TNHH Lan Anh (D'Qua Hotel)…

Trưởng BTC giải mong rằng các trận đấu của TNSV quốc tế 2026 sẽ diễn ra kịch tính, hấp dẫn nhưng vẫn giữ tinh thần fair-play, hữu nghị. "Chúng tôi tin rằng những bạn trẻ từ các quốc gia Đông Nam Á sẽ có những kỷ niệm đẹp trong chuyến du đấu tại một địa danh du lịch nổi tiếng VN. Trong một thế giới tiềm ẩn nhiều bất trắc, ngay tại đây và từ lúc này, cùng nhau chúng ta thắp lên những ngọn lửa sưởi ấm tình người, cũng chính là ánh sáng hy vọng về một tương lai tươi đẹp hơn của nhân loại", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Sân chơi chỉn chu, hoành tráng

Lần đầu đăng cai VCK TNSV VN - THACO cup lẫn TNSV quốc tế, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang đã hết sức nỗ lực nhằm đảm bảo các quy định khắt khe theo đúng tiêu chuẩn của giải quốc tế. Sân bãi, khán đài cùng các phòng chức năng được sửa sang để lại ấn tượng với các đội quốc tế. Nhờ đó hình ảnh giải đấu cũng "lung linh, đẹp mắt" khi phát trực tiếp trên sóng truyền hình, được các trường lan tỏa và khen ngợi. Ông Đỗ Quốc Việt, Trưởng phòng Công tác sinh viên - Trưởng đoàn đội bóng Trường ĐH Nha Trang, cho biết lãnh đạo nhà trường chỉ đạo sát sao từng khâu trong công tác chuẩn bị cho TNSV quốc tế với hy vọng rằng trong thời gian tham dự giải, các đội sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại sân Trường ĐH Nha Trang. HLV Som Chanravuth, đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia, chia sẻ rất vui khi thi đấu trận ra quân dưới trời nắng chói chang nhưng đội vẫn được đông đảo người hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài. "Không khí của TNSV quốc tế thật đặc biệt, tạo động lực rất lớn cho các cầu thủ đội chúng tôi thi đấu trên sân. Chúng tôi cũng rất vui khi biết có một số người hâm mộ là đồng hương đang học tập, làm việc tại Nha Trang đến sân cổ vũ cho cả đội ở trận mở màn", HLV Som Chanravuth bày tỏ. Không may thất thủ trước đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ở trận ra quân, HLV Chanthalavong Ampaivanh của đội đương kim á quân ĐH Lào cho biết được trui rèn qua từng trận đấu ở sân chơi bổ ích như TNSV quốc tế được tổ chức chu đáo, quy mô lớn là cơ hội để các cầu thủ trưởng thành.

Các đội bóng diễu hành ở lễ khai mạc ẢNH: ĐỘC LẬP

Trọng tài Trần Ngọc Ánh điều hành trận khai mạc

Tổ trọng tài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO cũng được sự quan tâm ủng hộ từ cơ quan ngoại giao các đội bóng tham dự giải. Ngài Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; bà Koh Bee Ching, Phó tổng lãnh sự giáo dục, Tổng lãnh sự quán Malaysia; TS Kham Tanh Somvong, Tham tán giáo dục - văn hóa, Đại sứ quán CHDCND Lào, đã đến sân Trường ĐH Nha Trang dự khán lễ khai mạc, cỗ vũ cho các đội.