Trường ĐH Đồng Tháp mong muốn đăng cai VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2027

Rút kinh nghiệm cho sân chơi lớn

Ngày 27., Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 ẢNH: THANH DUY

Nhìn lại VCK toàn quốc vừa qua, dù chưa tiến sâu, song Trường ĐH Đồng Tháp hài lòng với sự nỗ lực của cả đội. Hai trận đầu vòng bảng toàn thua, áp lực tâm lý nặng nề nhưng toàn đội đã không buông xuôi. Trận thắng thuyết phục 3-1 trước Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở lượt cuối vòng bảng đã minh chứng cho tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo và bản lĩnh của sinh viên vùng đất sen hồng.

Đáng chú ý, qua mùa giải, có những cá nhân đã thể hiện được kỹ thuật, tư duy chiến thuật tốt và khả năng gánh vác đội bóng ở những thời khắc khó khăn. Tuy nhiên, BHL cũng thẳng thắn nhìn nhận các tuyển thủ còn bộc lộ điểm yếu trước các đối thủ có thể hình và có phần bị khớp với sân chơi toàn quốc.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, hài lòng với thành tích thi đấu của đội nhà trong 1 năm qua ẢNH: THANH DUY

Với tinh thần cầu thị khắc phục, Trường ĐH Đồng Tháp đã mời đến hội nghị những người am hiểu nhiều về bóng đá như ông Ngô Bé, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp; ông Vương Thanh Trung, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp… Lãnh đạo nhà trường, BHL đội bóng và các cầu thủ đã lắng nghe những chuyên gia này chia sẻ, định hướng giải pháp để nhắm tới những thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Thay đổi "thuyền trưởng"

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, đánh giá từ năm 2025 đến nay là một khoảng thời gian rất thành công với đội bóng nhà trường. Đội đã giành được những suất tham dự giải đấu lớn, trong số đó đặc biệt là trở thành đại diện duy nhất của miền Tây góp mặt tại VCK TNSV THACO cup 2026, một giải đấu uy tín và có tiếng trong nước.

BHL mới của đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp nhận hoa chúc mừng ẢNH: THANH DUY

Theo vị lãnh đạo nhà trường, thời gian tới, Trường ĐH Đồng Tháp sẽ có một "bước ngoặt" khi có sự thay đổi quan trọng trên băng ghế BHL. HLV trưởng João Pedro Felipe Salgueiro (người Bồ Đào Nha) sẽ chia tay đội để thử sức với những sân chơi chuyên nghiệp. Và vị thuyền trưởng mới sẽ là ông Phạm Công Lộc, một trong những thế hệ vàng của bóng đá Đồng Tháp, đã từng góp công đưa đội bóng sen hồng đăng quang giải vô địch quốc gia năm 1996.

"Với sự dẫn dắt của người thầy mới, đội bóng phải chuyên nghiệp hơn về tâm lý, kỹ thuật, chiến thuật và kỹ năng. Đặc biệt là chọn và rèn luyện được những cầu thủ đủ đức, sức tài, biết giữ nét văn hóa và tôn trọng nội quy huấn luyện. Không chỉ giữ tinh thần "chơi đẹp - thắng đẹp – cổ vũ đẹp" như thông điệp của Báo Thanh Niên đưa ra, mà có thua cũng phải thua đẹp, giữ hình ảnh của mình", PGS-TS Hồ Văn Thống chia sẻ.

TS Nguyễn Quốc Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, tặng hoa cảm ơn cựu HLV João Pedro Felipe Salgueiro (bìa phải) và các cộng sự khi chia tay đội bóng để thử sức với những sân chơi chuyên nghiệp ẢNH: THANH DUY

Trước mắt, nhiệm vụ của BHL mới sẽ là tuyển chọn cầu thủ, với mục tiêu có ít nhất 3 gương mặt U.19 ở sân chơi chuyên nghiệp để làm dày thêm đội hình, tạo tính cạnh tranh nội bộ tích cực trong đội bóng. Chân sút nào được tuyển vào sẽ được hưởng chính sách đãi ngộ, trả lương theo đúng quy định đối với một cầu thủ chuyên nghiệp.

Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp đặt hàng: "Chúng ta cần phải xây dựng bộ khung nòng cốt đủ mạnh, đủ chiều sâu để đủ khả năng tranh tài với những đội bóng khác. Với kinh nghiệm của HLV Phạm Công Lộc và các cộng sự, phải tìm được những cầu thủ trẻ triển vọng để tuyển vào trường. Mục tiêu là đưa đội bóng vào tới bán kết của VCK TNSV THACO cup. Việc này phải làm từ đầu tháng 4, vì thời gian chuẩn bị không có nhiều".

Ông Phạm Công Lộc, tân HLV của đội Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: THANH DUY

Mong muốn đăng cai VCK TNSV 2027

PGS-TS Hồ Văn Thống cho biết thêm, hiện Trường ĐH Đồng Tháp đang trong quá trình thiết kế, đầu tư xây dựng lại các khán đài để nâng quy mô lên hơn 2.000 chỗ ngồi; đồng thời, nâng cấp nhiều hạng mục khác để nâng tầm chất lượng cho sân vận động trong trường. Nhà trường chuẩn bị ngay từ bây giờ, để hướng tới sự chỉn chu, chuyên nghiệp, qua đó có cơ hội được Báo Thanh Niên chấp nhận cho đăng cai tổ chức VCK toàn quốc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ V vào năm 2027.

Sân bóng mới mẻ, khang trang trong Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: THANH DUY

"Nếu Báo Thanh Niên trao cho nhà trường cơ hội tổ chức VCK, đây sẽ là một niềm vinh hạnh cho bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp nói riêng và của tỉnh Đồng Tháp nói chung. Có thể từ sân chơi này, mai đây sẽ có người trở thành tuyển thủ quốc gia. Khi nhìn lại, các em sẽ tự hào rằng mình đã từng trưởng thành từ cái nôi bóng đá của xứ sen hồng, trong đó Trường ĐH Đồng Tháp", PGS-TS Hồ Văn Thống nói và gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên đã trao cơ hội cho nhà trường được thể hiện mình trong việc tổ chức vòng loại khu vực Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 vừa qua.