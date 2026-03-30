Nguồn năng lượng của 'Neymar' Hồ Thanh Phước

Trong giới bóng đá sinh viên Nha Trang, cái tên Phước "Neymar" không còn quá xa lạ. Biệt danh này gắn liền với anh từ những ngày đầu tiếp xúc với quả bóng tròn. Thanh Phước mỉm cười nhớ lại: "Em bắt đầu mê Neymar từ kỳ World Cup 2014. Khi đó nhìn cách anh ấy xử lý bóng lắt léo, tự tin trên sân cỏ, em đã thực sự bị lôi cuốn. Em thường xuyên xem đi xem lại các clip của thần tượng để học cách chạy biên, cách rê dắt và xử lý bóng trong không gian hẹp. Có lẽ vì lối đá có phần kỹ thuật và thích bám biên giống thần tượng nên các bạn cứ gọi vui là Phước Neymar, rồi cái tên đó gắn bó với em cho đến tận bây giờ".

Và trên sân Trường ĐH Nha Trang chiều 28.3, Hồ Thanh Phước một lần nữa rực sáng với màn trình diễn thượng thặng. Đó là khoảnh khắc mà có lẽ rất lâu sau này, những người chứng kiến sẽ còn nhắc lại. Một cú sút xa quyết đoán từ ngoài vòng cấm, bóng đi với quỹ đạo hiểm hóc và găm thẳng vào góc chữ A của khung thành đội Trường ĐH Lào. Siêu phẩm của tiền đạo mang áo số 19 đã khai thông bế tắc cho đội Trường ĐH Nha Trang. Và chính chàng sinh viên năm hai chuyên ngành Quản lý xây dựng cũng là người đã ghi bàn ấn định tỷ số với pha dứt điểm bằng chân trái vào góc hẹp, mang về chiến thắng chung cuộc 2-0 cho chủ nhà trước đại diện đến từ xứ sở triệu voi.

Hồ Thanh Phước lập cú đúp bàn thắng trong trận ra quân của chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau mỗi bàn thắng ghi được, người đầu tiên Phước hướng về chính là khán đài, nơi có ánh mắt tự hào của người cha - ông Hồ Thanh Phong. Đối với Phước, cú đúp vào lưới ĐH Lào cùng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" không chỉ đơn thuần là thành tích thể thao, mà còn là món quà vô giá anh dành tặng cho gia đình. Ông Phong rất đam mê bóng đá và đã truyền ngọn lửa đam mê cho con trai từ thuở nhỏ. Dù bận rộn với công việc, ông hiếm khi bỏ lỡ trận đấu nào của con. Hình ảnh người cha lặng lẽ đứng ở một góc khán đài, dõi theo từng bước chạy, từng pha va chạm của con trai đã trở thành động lực lớn nhất để Phước không bao giờ bỏ cuộc. Từ sân chơi TNSV VN cho đến TNSV quốc tế, trong mỗi lần trao đổi với phóng viên, Thanh Phước luôn nhắc đến gia đình của mình bằng lời cảm ơn đầy chân thành. Gia đình là động lực lớn nhất để chàng tiền đạo sinh năm 2006 không ngừng cố gắng, từ sân cỏ đến cuộc sống.

Bên cạnh gia đình, "nguồn năng lượng" khác giúp Hồ Thanh Phước thăng hoa trên sân bóng chính là bạn gái của anh. Người yêu cũng là sinh viên cùng trường, luôn có mặt trên khán đài trong mọi trận đấu của Thanh Phước. Chàng sinh viên ngành Quản lý xây dựng tiết lộ, chính bóng đá đã se duyên cho cả hai, giúp anh có một tình yêu đẹp thời thanh xuân. Trong một giải sinh viên trước đó, Thanh Phước đã lấy hết can đảm để nhắn tin rủ người mà anh đã "thầm thương trộm nhớ" từ lâu xem mình thi đấu. "Khi tham gia một giải đấu tại Hà Nội, em chủ động nhắn tin để rủ bạn xem bóng đá và cổ vũ cho đội bóng nhà trường từ xa. Em lấy cớ đó để tiếp cận, xem thử bạn ấy phản ứng như thế nào và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Từ đó, tụi em đã yêu nhau", chân sút đội Trường ĐH Nha Trang bật mí.