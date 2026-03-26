Đội Trường ĐH Lào: Kỳ vọng tiếp tục ghi dấu ấn đẹp tại TNSV quốc tế 2026

Dấu ấn đẹp từ mùa 1

Trường ĐH Lào đã để lại hình ảnh đẹp tại TNSV quốc tế lần I - 2025 cúp THACO, khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng hay Trường ĐH Malaysia để cán đích với vị trí á quân. Dù tập hợp cầu thủ đến từ nhiều trường khác nhau, nhưng ĐH Lào cho thấy lối chơi tập thể, tính gắn kết và sự chuyên nghiệp cao độ trong từng trận đấu. Dàn cầu thủ nhỏ người nhưng nhanh nhẹn, nhiệt huyết của Trường ĐH Lào đã mang tới những thước phim ấn tượng cho sân chơi TNSV quốc tế mùa đầu tiên.

Mùa này, Trường ĐH Lào tiếp tục mang tới lực lượng trẻ trung, sung mãn, chủ yếu sinh năm 2005 - 2006. Thậm chí, nhân tố trẻ nhất của đội bóng xứ triệu voi là Kadam Koneyer thậm chí sinh năm 2008, tức mới ngưỡng 18 tuổi. Thể hình của ĐH Lào cũng được cải thiện, với những nhân tố cao trên 1,8 m như Nung Duangvixay, Ketsada Detkoummane, Phudthachak Vongsili, Souksavanh Hopchakkavan… Nhờ vậy, đội bóng của HLV Amphaivanh Chanthalavong không còn thuần túy lấy kỹ thuật đấu thể hình, mà sẵn sàng chơi sòng phẳng trong cuộc đua sức vóc với các ứng viên vô địch.

Lực lượng của đội Trường ĐH Lào có những hảo thủ từng khoác áo U.23 Lào dự giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33, gồm Phudthachak Vongsili, Soulisak Manpaseuth, Phetvixay Phimmasen và Oun Phetvongsa ẢNH: LAOS UNIVERSITY

Với lối chơi nhuần nhuyễn, ban bật đẹp mắt cùng đấu pháp thiên về tấn công, đội Trường ĐH Lào hứa hẹn mang tới những trận cầu rực lửa, xứng đáng với tầm vóc giải TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO. Sau khi đã đoạt ngôi á quân, đội trẻ xứ triệu voi có thể nhắm đến danh hiệu vô địch, dù khó khăn, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu Trường ĐH Lào chuẩn bị kỹ càng.

Nêu cao tinh thần cao chơi đẹp

Thay mặt cho đội bóng Trường ĐH Lào, GS.TS Chaylasy Gnophanxay - Trưởng đoàn đội Trường ĐH Lào bày tỏ vinh dự khi được tham dự TNSV quốc tế lần II 2026 - cúp THACO: "Giải đấu này không chỉ mang tính chất cạnh tranh, mà còn là nơi gắn kết tình hữu nghị, học hỏi lần nhau và tinh thần đoàn kết thông qua bóng đá. Chúng tôi tự hào đối với chúng tôi khi được đại diện cho Trường ĐH Lào và đất nước của mình tham dự giải đấu. Các cầu thủ của chúng tôi đến đây với sự cống hiến và niềm đam mê, sẵn sàng không chỉ để thi đấu, mà còn để học hỏi và nêu cao tinh thần chơi đẹp".

Đại diện tập thể đội Trường ĐH Lào - GS.TS Chaylasy Gnophanxay - Trưởng đoàn, bày tỏ vinh dự khi được tham dự TNSV quốc tế lần II 2026 - cúp THACO ẢNH: DUY ANH

"Chúng tôi tin rằng giải đấu này sẽ truyền cảm hứng cho các VĐV trẻ phát triển, kết nối và phấn đấu đạt đến sự xuất sắc cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Lúc này, tập thể đội Trường ĐH Lào đang chờ đợi những trận cầu kịch tính và những trải nghiệm đáng nhớ. Cuối cùng, tôi chúc tất cả các đội bóng gặp nhiều may mắn, và chúc giải đấu thành công rực rỡ", ông Gnophanxay cho biết thêm.