Đốt rác bừa bãi, hậu quả khó lường!

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.10, Công an phường Láng (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Sơn (55 tuổi, trú phường Láng) về tội gây rối trật tự công cộng. Công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý bị can Sơn về hành vi hủy hoại tài sản.

Bị can Hoàng Cao Sơn tại cơ quan công an ẢNH: L.Đ

Theo Công an phường Láng, nhà của ông Sơn ở số 948 Đê La Thành, kết cấu 5 tầng, một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 284 m2.

Sáng 10.10, ông Sơn gom các loại rác là mảnh gỗ, lá khô rồi mang lên tầng thượng đốt. Khi rác đang cháy, ông Sơn xuống dưới tầng 2 ăn cơm, sau đó quay lên thì thấy lửa bùng lớn, không dập tắt được. Công an phường Láng cùng lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường dập lửa, đồng thời lập biên bản, yêu cầu ông Sơn dừng ngay hành vi đốt rác tại khu vực tầng 5 và phải thu gom, phân loại, đổ rác đúng thời gian, địa điểm.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày ông Sơn tiếp tục lên tầng thượng đốt rác. Sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan sang các nhà xung quanh. Lực lượng chức năng lại phải tới hiện trường chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn được khống chế sau đó, không gây thiệt hại về người nhưng 2 nhà hàng xóm của ông Sơn bị lửa lan sang, hư hỏng nhiều tài sản.

Bất an với nhà hàng xóm đốt rác

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự bất an khi thấy nhà hàng xóm đốt rác gây cháy lan. BĐ Tiến Lương cho biết: "Đây là điều rất nguy hiểm, phải xử lý nghiêm vì gây hại đến các gia đình khác và ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà".

Cùng bức xúc, BĐ Trung Quang nhận xét: "Hành vi đốt rác trên sân thượng thật là khó hiểu, vừa gây nguy hiểm, có thể cháy lan sang nhà xung quanh, vừa gây hư hại kết cấu bê tông sàn sân thượng". Còn BĐ Đạt Huỳnh thì đặt câu hỏi: "Ông này có vấn đề gì hay sao?".

An toàn cho mọi người là trên hết

Nhiều BĐ cho rằng việc công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Sơn là rất đúng. BĐ Phi Phuong bức xúc: "Thật khó tin khi lần đầu buổi sáng bị lập biên bản, buổi chiều ông Sơn lại tiếp tục đốt rác và lần này ngọn lửa lan sang các nhà xung quanh. Sự chủ quan, coi thường pháp luật và cố chấp của ông này là không thể chấp nhận được". BĐ Le Lam cho hay: "Hai lần vi phạm trong ngày, mặc dù đã được nhắc nhở, rõ ràng là cố tình, coi thường pháp luật. Cần phải xử nghiêm để răn đe".

Trong khi đó, BĐ Quang Hanh phản ánh: "Tôi thấy nhiều người còn đốt giấy, đốt rác rất tùy tiện. Hồi gần tết năm rồi, buổi tối, một bà trong hẻm tôi tự nhiên mang giấy, hộp giấy, giẻ… ra giữa đường, cho vào cái chậu không rồi đốt. Nhiều người khuyên can, bà vẫn cứ đốt. Rồi một cơn gió thổi tung tàn lửa, tro, giấy bay khắp nơi, nhiều người la toáng lên, mang nước ra dập lửa, thì bà này mới nghe. Hú hồn!". BĐ Hai Anh cũng kể: "Nhiều người gom rác trên đường, hoặc rơm rác trên đồng lại một chỗ rồi đốt. Lửa cao ngút, rất đáng sợ. Lỡ có chuyện gì…".

"Chuyện đốt rác ở nhà mình, tưởng chuyện nhỏ mà lại là lớn chuyện. Rất may là trong vụ cháy này, những nhà xung quanh và lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, không gây thiệt hại về người. Bài học rút ra thì không nhỏ: An toàn cho mọi người là trên hết! Không thể bừa bãi, xem nhẹ việc đốt rác vì nó ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Cũng không thể bất chấp mà làm mặc dù đã được công an nhắc nhở. Mong rằng không ai "dại dột" như người này, đừng khiến mọi người xung quanh bất an vì mình", BĐ Hoai Bang ý kiến. đổ rác

* Sao ông này làm kiểu gì "lạ" dữ vậy trời? blacktulp_xxxxx@yahoo.com * Phải phạt nặng để răn đe. Quá nguy hiểm, không thể chấp nhận được... nguyenxuanhungst2021



