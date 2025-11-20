Đốt than sưởi ấm trong đêm lạnh, 2 chị em ở Quảng Trị hôn mê, nguy kịch

Chiều 20.11, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu 2 chị em trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc khí CO khi đốt than củi để sưởi ấm.

Theo lãnh đạo bệnh viện, khi được đưa đến khoa cấp cứu, cả 2 đều rơi vào tình trạng ngộ độc nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy ngay lập tức.

Sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện 2 chị em họ là N.T.V. và N.T.N. (đều ngoài 60 tuổi, ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) nằm bất tỉnh trong nhà. Khi nhập viện, cả hai đều hôn mê sâu, co cứng tay chân và mất hoàn toàn khả năng tự chủ đại tiểu tiện.

Các bác sĩ cấp cứu cho các nạn nhân ẢNH: T.L

Sau khi được can thiệp kịp thời, sức khỏe của 2 bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch và đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Theo người nhà, tối hôm trước do trời lạnh, 2 chị em đốt than củi để sưởi rồi đóng kín cửa ngủ, dẫn đến việc khí CO tích tụ và gây ngộ độc.

Các bác sĩ cảnh báo khí CO là loại khí không màu, không mùi, rất dễ tích tụ trong không gian kín. Khi hít phải, cơ thể sẽ bị thiếu oxy nghiêm trọng, có thể gây tổn thương não, tim và dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Bệnh viện khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than hoặc củi trong phòng đóng kín để tránh những tai nạn đáng tiếc.



