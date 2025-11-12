Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ: Dấu hiệu nhận biết pate không an toàn, dễ gây ngộ độc

Lê Cầm
Lê Cầm
12/11/2025 08:07 GMT+7

Pate là thực phẩm phổ biến, thường được làm từ gan động vật kết hợp với thịt xay, bơ, sữa, gia vị và đôi khi có thêm rượu vang. Nhờ kết cấu mềm mịn, hương vị béo ngậy, pate thường được dùng kèm bánh mì.

Thạc sĩ - bác sĩ Phan Thị Thanh Thủy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết, pate là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, vitamin A, B12, sắt và kẽm, có lợi cho mắt, hệ thần kinh và miễn dịch. Tuy nhiên, nếu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách, món ăn này có thể trở thành nguồn gây ngộ độc thực phẩm nguy hiểm.

"Các loại vi khuẩn như Clostridium botulinum, SalmonellaListeria monocytogenes có thể xâm nhập và phát triển trong pate, đặc biệt là khi thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc đóng hộp không đạt chuẩn. Trong đó, Clostridium botulinum là loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng sinh độc tố botulinum - chất gây tê liệt cơ, suy hô hấp và thậm chí tử vong. SalmonellaListeria monocytogenes gây ra tiêu chảy, sốt và nhiễm trùng nặng, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai, người già và trẻ nhỏ", bác sĩ Thủy chia sẻ.

Ngoài vi khuẩn, gan động vật là nguyên liệu chính của pate có thể chứa ký sinh trùng hoặc kim loại nặng (như chì, cadmium) nếu động vật sống trong môi trường ô nhiễm. Ăn phải gan nhiễm độc có thể ảnh hưởng đến gan, thận và hệ thần kinh. Pate cũng là món ăn giàu chất béo bão hòa và cholesterol, nên người bị bệnh tim mạch, mỡ máu cao hoặc tiểu đường cần hạn chế sử dụng.

- Ảnh 1.

Người tiêu dùng có thể nhận biết pate bị hỏng qua một số dấu hiệu như màu sắc thay đổi, có mùi chua hoặc hôi, bề mặt nhớt

ẢNH MINH HỌA: AI

Cách nhận biết pate hỏng

Người tiêu dùng có thể nhận biết pate bị hỏng qua một số dấu hiệu như: Màu sắc thay đổi (chuyển xanh, đen, xuất hiện nấm mốc), có mùi chua hoặc hôi, bề mặt nhớt, xuất hiện bong bóng khí. Riêng pate đóng hộp bị phồng hoặc rò rỉ là dấu hiệu cảnh báo nhiễm Clostridium botulinum, tuyệt đối không nên ăn. Khi ăn phải pate nhiễm khuẩn, người bệnh có thể bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, đau đầu, mệt mỏi. Nếu xuất hiện nhìn mờ, yếu cơ, khó thở, đó là biểu hiện nặng của ngộ độc botulinum, cần đến bệnh viện ngay.

Để sử dụng pate an toàn, pate tự làm nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong 3-5 ngày; nếu muốn để lâu hơn, có thể đông lạnh tối đa 1 tháng. Không nên để pate ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. 

Với pate đóng hộp, cần bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp; sau khi mở hộp, nên sử dụng trong 24 giờ. Hộp bị méo, phồng hay rò rỉ tuyệt đối không dùng.

Trước khi ăn, nên hâm nóng lại pate bằng cách hấp để tiêu diệt vi khuẩn, tránh hâm đi hâm lại nhiều lần vì có thể làm biến đổi dưỡng chất.

Tin liên quan

TP.HCM: Hàng loạt trẻ, phụ huynh nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì que

TP.HCM: Hàng loạt trẻ, phụ huynh nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì que

Liên tiếp hàng loạt trường hợp các phụ huynh và học sinh tại phường Long Bình, TP.HCM xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt... phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì que.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que: 65 học sinh nôn ói, tiêu chảy

Tại sao ăn bánh mì lại có nguy cơ gây ngộ độc, phòng tránh thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

Pate gan động vật ngộ độc thực phẩm đau đầu tiêu chảy Botulinum
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận