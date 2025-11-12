Bác sĩ: Dấu hiệu nhận biết pate không an toàn, dễ gây ngộ độc

Thạc sĩ - bác sĩ Phan Thị Thanh Thủy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết, pate là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, vitamin A, B12, sắt và kẽm, có lợi cho mắt, hệ thần kinh và miễn dịch. Tuy nhiên, nếu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách, món ăn này có thể trở thành nguồn gây ngộ độc thực phẩm nguy hiểm.

"Các loại vi khuẩn như Clostridium botulinum, Salmonella và Listeria monocytogenes có thể xâm nhập và phát triển trong pate, đặc biệt là khi thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc đóng hộp không đạt chuẩn. Trong đó, Clostridium botulinum là loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng sinh độc tố botulinum - chất gây tê liệt cơ, suy hô hấp và thậm chí tử vong. Salmonella và Listeria monocytogenes gây ra tiêu chảy, sốt và nhiễm trùng nặng, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai, người già và trẻ nhỏ", bác sĩ Thủy chia sẻ.

Ngoài vi khuẩn, gan động vật là nguyên liệu chính của pate có thể chứa ký sinh trùng hoặc kim loại nặng (như chì, cadmium) nếu động vật sống trong môi trường ô nhiễm. Ăn phải gan nhiễm độc có thể ảnh hưởng đến gan, thận và hệ thần kinh. Pate cũng là món ăn giàu chất béo bão hòa và cholesterol, nên người bị bệnh tim mạch, mỡ máu cao hoặc tiểu đường cần hạn chế sử dụng.

Cách nhận biết pate hỏng

Người tiêu dùng có thể nhận biết pate bị hỏng qua một số dấu hiệu như: Màu sắc thay đổi (chuyển xanh, đen, xuất hiện nấm mốc), có mùi chua hoặc hôi, bề mặt nhớt, xuất hiện bong bóng khí. Riêng pate đóng hộp bị phồng hoặc rò rỉ là dấu hiệu cảnh báo nhiễm Clostridium botulinum, tuyệt đối không nên ăn. Khi ăn phải pate nhiễm khuẩn, người bệnh có thể bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, đau đầu, mệt mỏi. Nếu xuất hiện nhìn mờ, yếu cơ, khó thở, đó là biểu hiện nặng của ngộ độc botulinum, cần đến bệnh viện ngay.

Để sử dụng pate an toàn, pate tự làm nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong 3-5 ngày; nếu muốn để lâu hơn, có thể đông lạnh tối đa 1 tháng. Không nên để pate ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ.

Với pate đóng hộp, cần bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp; sau khi mở hộp, nên sử dụng trong 24 giờ. Hộp bị méo, phồng hay rò rỉ tuyệt đối không dùng.

Trước khi ăn, nên hâm nóng lại pate bằng cách hấp để tiêu diệt vi khuẩn, tránh hâm đi hâm lại nhiều lần vì có thể làm biến đổi dưỡng chất.