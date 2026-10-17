Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?

Đã hơn 1 năm kể từ ngày khởi công, dự án nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân, thành phố Huế) vẫn đang dang dở nhiều đoạn.

Việc thi công ì ạch khiến tuyến đường đi qua chợ đầu mối Phú Hậu, ngôi chợ lớn tập trung những mặt hàng nông sản, thực phẩm cung cấp cho toàn thành phố Huế, trở nên nhầy nhụa, gồ ghề và chật chội, gây bức xúc cho người dân khi lưu thông.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ gần 188 tỉ đồng lên hơn 213 tỉ đồng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án khởi công từ tháng 5.2025, trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực 1 (nay hợp nhất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, thành phố Huế) làm chủ đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng.

Công trình có tổng chiều dài hơn 1,1 km từ cầu Chợ Dinh đến cầu Bãi Dâu, nhằm giảm ùn tắc giao thông, khắc phục ngập úng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tháng 6.2026 vừa qua, dự án đã được UBND thành phố Huế đồng ý điều chỉnh mức đầu tư từ gần 188 tỉ đồng lên hơn 213 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm hơn 129 tỉ đồng.

Tuyến đường vốn chật hẹp nhưng có lượng lớn phương tiện lưu thông mỗi ngày ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào giữa tháng 10.2026, đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha dài (547,3 m) đã được thảm 1 lớp nhựa, cơ bản hoàn thành hạ tầng vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh (dài 610,9 m) đang rơi vào tình trạng "đứng bánh".

Đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha dài 547,3 m đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa lớp 1 và hạ tầng vỉa hè, cây xanh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương cho biết dự án được điều chỉnh tăng vốn để phục vụ mở rộng quy mô nền đường đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh.

Theo đó, đoạn này sẽ được mở rộng từ 27,5 m lên 36 m, có dải phân cách rộng 2 m, hè phố và bãi đỗ ô tô. Việc mở rộng này làm tổng diện tích đất thu hồi tăng từ 4,2 ha lên 4,85 ha. Do khối lượng giải phóng mặt bằng phát sinh lớn nên ảnh hưởng đến thi công.

Đoạn đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh dài 610,9 m đang rơi vào tình trạng "đứng bánh" ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đoạn đang thi công có nhiều vị trí gồ ghề, ảnh hưởng đến người đi đường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân chật vật qua đoạn đường đang thi công dang dở ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hiện tại khu vực cạnh chợ đầu mối, người dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho dự án ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều điểm gây khó khăn cho người tham gia giao thông ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo thiết kế điều chỉnh, quy mô nền đường đoạn Ngô Kha - cầu Chợ Dinh được mở rộng từ 27,5 m lên 36 m ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đường Nguyễn Gia Thiều chật chội, bụi bặm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo kết quả kiểm kê, toàn bộ dự án có 100 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, riêng đoạn Ngô Kha - cầu Chợ Dinh có 82 hộ. Hiện còn 1 hộ dân chưa thể lập hồ sơ đền bù do không phối hợp. Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án đền bù và tái định cư cho 73/100 hộ, có 27 hộ đã nhận tiền đền bù (trong đó 2 hộ đã bàn giao mặt bằng, các hộ còn lại chưa bàn giao do đang chờ hoàn tất phê duyệt tái định cư).

Bên cạnh khối lượng lớn của công việc bồi thường, di dời dân, tiến độ công trình còn chịu ảnh hưởng do vừa thi công vừa khai thác trên tuyến đường có lưu lượng xe lớn, tình trạng tiểu thương kinh doanh lấn chiếm lòng đường tại hai khu chợ lớn, cùng những khó khăn trong việc di dời hạ tầng cấp nước khi diện tích thi công chưa được đồng bộ toàn tuyến.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương phấn đấu hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường trước ngày 30.9 để bàn giao mặt bằng trước ngày 30.11.2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương cho biết trong năm 2026, dự án được bố trí 50 tỉ đồng vốn và đã giải ngân đạt 100%. Chủ đầu tư đang phấn đấu hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường trước ngày 30.9 để bàn giao mặt bằng trước ngày 30.11.2026



