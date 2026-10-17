    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân, thành phố Huế) với tổng mức đầu tư hơn 213 tỉ đồng đang gặp khó khăn trong thi công do khối lượng giải phóng mặt bằng lớn.

    Đã hơn 1 năm kể từ ngày khởi công, dự án nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân, thành phố Huế) vẫn đang dang dở nhiều đoạn.

    Việc thi công ì ạch khiến tuyến đường đi qua chợ đầu mối Phú Hậu, ngôi chợ lớn tập trung những mặt hàng nông sản, thực phẩm cung cấp cho toàn thành phố Huế, trở nên nhầy nhụa, gồ ghề và chật chội, gây bức xúc cho người dân khi lưu thông.

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 1.

    Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ gần 188 tỉ đồng lên hơn 213 tỉ đồng

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Dự án khởi công từ tháng 5.2025, trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực 1 (nay hợp nhất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, thành phố Huế) làm chủ đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng.

    Công trình có tổng chiều dài hơn 1,1 km từ cầu Chợ Dinh đến cầu Bãi Dâu, nhằm giảm ùn tắc giao thông, khắc phục ngập úng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

    Tháng 6.2026 vừa qua, dự án đã được UBND thành phố Huế đồng ý điều chỉnh mức đầu tư từ gần 188 tỉ đồng lên hơn 213 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm hơn 129 tỉ đồng.

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 2.

    Tuyến đường vốn chật hẹp nhưng có lượng lớn phương tiện lưu thông mỗi ngày

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào giữa tháng 10.2026, đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha dài (547,3 m) đã được thảm 1 lớp nhựa, cơ bản hoàn thành hạ tầng vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh (dài 610,9 m) đang rơi vào tình trạng "đứng bánh".

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 3.

    Đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha dài 547,3 m đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa lớp 1 và hạ tầng vỉa hè, cây xanh

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương cho biết dự án được điều chỉnh tăng vốn để phục vụ mở rộng quy mô nền đường đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh. 

    Theo đó, đoạn này sẽ  được mở rộng từ 27,5 m lên 36 m, có dải phân cách rộng 2 m, hè phố và bãi đỗ ô tô. Việc mở rộng này làm tổng diện tích đất thu hồi tăng từ 4,2 ha lên 4,85 ha. Do khối lượng giải phóng mặt bằng phát sinh lớn nên ảnh hưởng đến thi công.

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 4.

    Đoạn đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh dài 610,9 m đang rơi vào tình trạng "đứng bánh"

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 5.

    Đoạn đang thi công có nhiều vị trí gồ ghề, ảnh hưởng đến người đi đường

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 6.

    Người dân chật vật qua đoạn đường đang thi công dang dở

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 7.

    Hiện tại khu vực cạnh chợ đầu mối, người dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho dự án

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 8.

    Nhiều điểm gây khó khăn cho người tham gia giao thông

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 9.

    Theo thiết kế điều chỉnh, quy mô nền đường đoạn Ngô Kha - cầu Chợ Dinh được mở rộng từ 27,5 m lên 36 m

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 10.

    Đường Nguyễn Gia Thiều chật chội, bụi bặm

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Theo kết quả kiểm kê, toàn bộ dự án có 100 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, riêng đoạn Ngô Kha - cầu Chợ Dinh có 82 hộ. Hiện còn 1 hộ dân chưa thể lập hồ sơ đền bù do không phối hợp. Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án đền bù và tái định cư cho 73/100 hộ, có 27 hộ đã nhận tiền đền bù (trong đó 2 hộ đã bàn giao mặt bằng, các hộ còn lại chưa bàn giao do đang chờ hoàn tất phê duyệt tái định cư).

    Bên cạnh khối lượng lớn của công việc bồi thường, di dời dân, tiến độ công trình còn chịu ảnh hưởng do vừa thi công vừa khai thác trên tuyến đường có lưu lượng xe lớn, tình trạng tiểu thương kinh doanh lấn chiếm lòng đường tại hai khu chợ lớn, cùng những khó khăn trong việc di dời hạ tầng cấp nước khi diện tích thi công chưa được đồng bộ toàn tuyến.

    Dự án 213 tỉ đồng nâng cấp đường qua chợ đầu mối ở Huế hiện ra sao?- Ảnh 11.

    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương phấn đấu hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường trước ngày 30.9 để bàn giao mặt bằng trước ngày 30.11.2026

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương cho biết trong năm 2026, dự án được bố trí 50 tỉ đồng vốn và đã giải ngân đạt 100%. Chủ đầu tư đang phấn đấu hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường trước ngày 30.9 để bàn giao mặt bằng trước ngày 30.11.2026


    Tin liên quan

    Dự án đường ngàn tỉ ở Huế lại lo trễ hẹn vì mùa mưa

    Dự án đường ngàn tỉ ở Huế lại lo trễ hẹn vì mùa mưa

    UBND thành phố Huế đã thống nhất đổi chủ đầu tư dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài nhằm đẩy nhanh tiến độ, song công trình đang đứng trước nguy cơ tiếp tục chậm trễ do thời tiết bất lợi.

    Khám phá thêm chủ đề

    mở rộng đường Chợ đầu mối dự án đường chậm tiến độ thành phố huế dự án

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận