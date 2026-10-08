Dự án đường ngàn tỉ ở Huế lại lo trễ hẹn vì mùa mưa

Trước đó, Báo Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh về dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài với tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư, rơi vào tình trạng thi công ì ạch, chậm tiến độ .

Cụ thể, dự án này được phê duyệt từ năm 2023 với thời gian thực hiện trong vòng 4 năm và chính thức khởi công ngày 20.1.2025 . Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 9,59 km, đóng vai trò kết nối từ khu E (khu đô thị mới An Vân Dương) đến nút giao đường Thuận Hóa với quốc lộ 1 và sân bay Phú Bài. Tuy nhiên sau khi khởi công, dự án liên tục chậm tiến độ vì nhà thầu thi công ì ạch.

Vị trí thi công gói thầu 21 đoạn nối với đường Tố Hữu ẢNH: BÌNH THIÊN

Đầu tháng 7.2026, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã thống nhất chủ trương thay đổi chủ đầu tư nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường này. Theo đó, vai trò chủ đầu tư dự án được chuyển giao sang cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 3 (nay ban này đã hợp nhất trở thành Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Sông Hương) .

Đến nay đã gần 3 tháng kể từ thời điểm bàn giao, dự án đang đứng trước nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ do ảnh hưởng của mùa mưa bão .

Mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực công trường rơi vào tình trạng ngập úng, gián đoạn thi công ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào những ngày đầu tháng 10.2026, tại khu vực gói thầu số 21 (điểm đầu tuyến, đoạn qua phường Thanh Thủy, thành thủy Huế), hạ tầng vẫn còn nhiều đoạn thi công dang dở, chưa được triển khai đồng bộ . Trên công trường, máy móc hoạt động lác đác, chỉ có vài công nhân thực hiện các cấu kiện thép và san lấp nền, việc thi công liên tục bị gián đoạn do nước ngập úng từ các đợt mưa lớn .

Ghi nhận tại gói thầu số 21 (phường Thanh Thủy, thành phố Huế), hạ tầng công trình vẫn trong tình trạng thi công dang dở, chưa đồng bộ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một số vị trí trên công trình đường Tố Hữu nối dài đã được đắp nền ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Về vấn đề này, chiều 7.10, ông Trần Hùng, đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, cho biết, kế hoạch vốn năm 2026 của dự án này là 350 tỉ đồng . Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải ngân được 227,167 tỉ đồng, đạt 64,9% kế hoạch . Riêng từ khi Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Sông Hương tiếp nhận quản lý, giá trị giải ngân đạt 86,275 tỉ đồng .

Về công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã bàn giao 57,5/60,2 ha, tương ứng với khoảng 8,9/10,1 km toàn tuyến (đạt tỷ lệ 95,5%) . Phần diện tích còn lại khoảng 2,7 ha liên quan đến 139 hộ dân tại phường Hương Thủy và phường Phú Bài hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ, triển khai .

Liên quan đến tiến độ gói thầu số 21, đại diện chủ đầu tư chia sẻ do thời tiết xấu, đơn vị thi công tạm thời chưa thể triển khai diện rộng . Hiện các mũi thi công chỉ có thể tập trung vào những đoạn có nền đường cao.

Điểm đầu dự án kết nối từ khu E (khu đô thị mới An Vân Dương) hướng về phía sân bay Phú Bài ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo chủ đầu tư, khó khăn lớn nhất hiện nay là dự án bước vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Các hạng mục bóc đất hữu cơ, xử lý nền đất yếu tại vùng thấp đang bị ngập nên chưa thể thi công.

Hệ thống đường công vụ phục vụ thi công cầu có cao độ thiết kế thấp (0,4 - 1,3 m), nhiều đoạn bị ngập, khiến phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị không thể tiếp cận công trường. Đến nay, gói thầu 21 mới thi công nền, móng đường 87.912/297.480 m², đạt 29,5%.

Gói thầu 20 đã thi công nền, móng 1,5/3,4 km, đạt khoảng 44%; một số đoạn đã thảm bê tông nhựa. Năm cầu trên tuyến hoàn thành khoảng 45% khối lượng. Tổng giá trị thực hiện từ khi tiếp nhận dự án ước đạt 40,2 tỉ đồng.