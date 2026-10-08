Dự án đường ngàn tỉ ở Huế lại lo trễ hẹn vì mùa mưa

Trước đó, Báo Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh về dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài với tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư, rơi vào tình trạng thi công ì ạch, chậm tiến độ
Cụ thể, dự án này được phê duyệt từ năm 2023 với thời gian thực hiện trong vòng 4 năm và chính thức khởi công ngày 20.1.2025
Đầu tháng 7.2026, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã thống nhất chủ trương thay đổi chủ đầu tư nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường này. Theo đó, vai trò chủ đầu tư dự án được chuyển giao sang cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 3 (nay ban này đã hợp nhất trở thành Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Sông Hương)
Đến nay đã gần 3 tháng kể từ thời điểm bàn giao, dự án đang đứng trước nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ do ảnh hưởng của mùa mưa bão
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào những ngày đầu tháng 10.2026, tại khu vực gói thầu số 21 (điểm đầu tuyến, đoạn qua phường Thanh Thủy, thành thủy Huế), hạ tầng vẫn còn nhiều đoạn thi công dang dở, chưa được triển khai đồng bộ
Về vấn đề này, chiều 7.10, ông Trần Hùng, đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, cho biết, kế hoạch vốn năm 2026 của dự án này là 350 tỉ đồng
Về công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã bàn giao 57,5/60,2 ha, tương ứng với khoảng 8,9/10,1 km toàn tuyến (đạt tỷ lệ 95,5%)
Liên quan đến tiến độ gói thầu số 21, đại diện chủ đầu tư chia sẻ do thời tiết xấu, đơn vị thi công tạm thời chưa thể triển khai diện rộng
Theo chủ đầu tư, khó khăn lớn nhất hiện nay là dự án bước vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Các hạng mục bóc đất hữu cơ, xử lý nền đất yếu tại vùng thấp đang bị ngập nên chưa thể thi công.
Hệ thống đường công vụ phục vụ thi công cầu có cao độ thiết kế thấp (0,4 - 1,3 m), nhiều đoạn bị ngập, khiến phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị không thể tiếp cận công trường. Đến nay, gói thầu 21 mới thi công nền, móng đường 87.912/297.480 m², đạt 29,5%.
Gói thầu 20 đã thi công nền, móng 1,5/3,4 km, đạt khoảng 44%; một số đoạn đã thảm bê tông nhựa. Năm cầu trên tuyến hoàn thành khoảng 45% khối lượng. Tổng giá trị thực hiện từ khi tiếp nhận dự án ước đạt 40,2 tỉ đồng.
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