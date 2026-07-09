Dự án BT hơn 702 tỉ đồng hoàn thành 5 năm vẫn chưa xong quyết toán

Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng an ninh khu vực hòn Đá Bạc, kết hợp với phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc) có giá trị 702 tỉ đồng.

Ngày 9.7, theo văn bản do ông Nguyễn Trường Hận, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, ký ngày 7.7 trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành quyết toán vốn đầu tư.

Tuyến đường BT Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc đưa vào sử dụng vào năm 2021 nhưng đến nay chưa hoàn thành quyết toán ẢNH: G.B

Nội dung văn bản thể hiện việc quyết toán chưa thể thực hiện do thời gian qua UBND tỉnh và nhà đầu tư phải rà soát để xem xét điều chỉnh một số nội dung của hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Việc rà soát liên quan các hạng mục điều chỉnh, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; kiến nghị của nhà đầu tư về điều chỉnh chi phí lãi vay, lợi nhuận của nhà đầu tư, phương án hoàn vốn và phần giá trị thanh toán bằng dự án khác. Quá trình này đang gặp khó khăn về mặt pháp lý.

Để xử lý các nội dung còn lại, ngày 16.2.2026, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND thành lập tổ công tác rà soát, giải quyết vướng mắc để quyết toán các dự án giao thông theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác do 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Đối với dự án đường BT Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính, tại cuộc họp của tổ công tác, tổ trưởng tổ công tác đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 2463/TB-VP ngày 4.6.2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo này, Sở Tài chính đã rà soát và báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 6181/STC-KT ngày 12.6.2026. Tiếp đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm tổ trưởng Tổ công tác giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, các thành viên tổ công tác và các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với nhà đầu tư để thương thảo phụ lục hợp đồng BT theo quy định, đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Hiện Sở Tài chính đang liên hệ với nhà đầu tư để thống nhất thời gian tổ chức thương thảo phụ lục hợp đồng BT. Sau khi phụ lục hợp đồng BT được ký kết, các bên mới có cơ sở tính toán lại một số chi phí của dự án. Nhà đầu tư sau đó sẽ hoàn thành hồ sơ kiểm toán độc lập trước khi trình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, dự án vẫn cần tiếp tục rà soát, xử lý một số khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7.4.2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao. Trên cơ sở đó, địa phương phấn đấu hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư dự án vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.5.2015, UBND tỉnh Cà Mau ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao với nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đồng Tâm xây dựng tuyến đường dài hơn 29 km, đi qua 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời (cũ). Giá trị hợp đồng hơn 702 tỉ đồng.

Để thanh toán cho dự án BT nêu, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án khác với tổng diện tích khoảng 110,09/194,6607 ha gồm: dự án nhà ở thương mại An Sinh 77,43 ha; dự án nhà ở thương mại An Sinh II 17,91 ha; dự án nhà ở thương mại An Sinh III 10,94 ha; dự án nhà ở thương mại An Sinh IV 3,81 ha.