Hậu 'pháo' dùng quyền im lặng, nhà đầu tư đề nghị tăng án tù

Chiều 29.6, Tòa án quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra ở dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa (cũ).

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng bán đất tại dự án nêu trên.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại tòa, Hậu thừa nhận sai phạm, nói sẽ trực tiếp đứng ra bồi thường thiệt hại, đồng thời dự tính chỉ trong 3 tháng có thể hoàn thành nghĩa vụ này nếu được tạo điều kiện.

Đáng chú ý, có tới 385 nhà đầu tư kháng cáo vì "không muốn" làm bị hại. Họ đề nghị được xác định là bên thứ ba ngay tình, đồng thời muốn dự án tiếp tục thực hiện để nhận đất thay vì nhận tiền bồi thường.

Trong phần xét hỏi chiều nay, luật sư của phía bị hại đặt một số câu hỏi với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, song cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn từ chối trả lời.

Đại diện một số nhà đầu tư cho rằng thái độ này cộng với hành vi gây thiệt hại của bị cáo khiến họ "vô cùng bức xúc, phẫn nộ". Vì thế, nhà đầu tư đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo, nhằm bảo đảm sự răn đe, nghiêm khắc.

Nhà đầu tư còn đề nghị hủy bản án sơ thẩm, mở "cuộc điều tra toàn diện" để làm rõ dòng tiền mà Tập đoàn Phúc Sơn nhận từ khách hàng đã đi đâu. Qua đó thu hồi số tiền sử dụng không đúng mục đích, tạo nguồn lực tái đầu tư cho dự án sân bay Nha Trang (cũ).

Vẫn theo phía nhà đầu tư, thiệt hại của họ trong vụ án là rất lớn, không chỉ tiền mà còn là cơ hội kinh doanh, cơ hội nhận đất. Bởi vậy, khi nghe bị cáo Hậu nói sẽ khắc phục thiệt hại trong vòng 3 tháng, họ bày tỏ sự nghi ngờ.

Một nữ nhà đầu tư đứng trước tòa, tự nhận "kỹ tính nhất ở đây", cho biết đã bỏ ra 15 ngày để nghiên cứu các văn bản liên quan đến dự án, rồi mới đặt bút ký hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn.

Điều này khiến bà rất tự tin về tính pháp lý của hợp đồng. Niềm tin càng được củng cố khi tỉnh Khánh Hòa từng có văn bản đề nghị doanh nghiệp nộp thêm 12.000 tỉ tiền sử dụng đất.

Nhà đầu tư cũng cho rằng, hợp đồng ký với Tập đoàn Phúc Sơn bảo đảm công khai, minh bạch, không vi phạm điều cấm. Do đó, cần xác định Tập đoàn Phúc Sơn là bị đơn dân sự, có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện các cam kết có trong nội dung hợp đồng.

Được triệu tập đến tòa, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cho hay tôn trọng phán quyết của tòa. Trường hợp cấp phúc thẩm chấp thuận kiến nghị cho dự án tiếp tục triển khai, họ sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư.