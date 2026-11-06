Dự án cao tốc Hồ Tràm - Long Thành: Bất thường cây trồng, giếng khoan 'chờ đền bù'

Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xác định là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM, có vai trò kết nối khu vực Hồ Tràm với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, góp phần tăng cường liên kết giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch.

Tổ kiểm kê xã Xuân Sơn đang kiểm kê tài sản trên khu đất bị thu hồi làm dự án ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án đi qua địa bàn 9 phường, xã gồm Tân Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc. Riêng đoạn tuyến qua xã Xuân Sơn dài khoảng 6,2 km, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 72 ha, ảnh hưởng đến khoảng 230 hộ gia đình, cá nhân.

Trồng cây kiểng dày đặc, khoan giếng chờ bồi thường

Trong số các địa phương có tuyến cao tốc đi qua, đến nay xã Xuân Sơn là địa phương đã tổ chức họp dân, thông tin về công tác điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc và kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất để chuẩn bị triển khai dự án.

Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu bất thường trong việc tạo lập tài sản trên đất thuộc phạm vi dự kiến thu hồi.

Ông Võ Đông Giang, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, cho biết sau hơn một tuần triển khai ghi nhận hiện trạng, kiểm đếm tài sản trên đất, các tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp người dân trồng cây kiểng, khoan giếng, xây dựng công trình trên diện tích đất có dự án đi qua. Những hoạt động này có dấu hiệu nhằm gia tăng giá trị tài sản để được xem xét bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo ông Giang, một số hộ chủ yếu trồng các loại cây có giá trị bồi thường cao, trong đó có mai chiếu thủy, tường vi, cọ bạc... Đáng chú ý, cây được trồng với mật độ rất dày, không giống cách bố trí thông thường của một khu vườn phục vụ sản xuất hay cảnh quan. Trên tổng diện tích đang sử dụng, chỉ trồng trong phạm vi đất dự kiến thu hồi thuộc dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khu đất nằm trong dự án đường cao tốc, người dân trồng tường vi dày đặc ẢNH: NGUYỄN LONG

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại khu vực nút giao cao tốc với đường 997 cho thấy một khu đất nằm trong phạm vi dự án được trồng mai chiếu thủy dày đặc. Một người dân cho biết số cây này mới được trồng cách đây vài tháng.

"Tôi sống ở đây lâu năm nên biết khu đất trước đó không có vườn cây như vậy. Chỉ thời gian gần đây, cây mới được đưa về trồng kín cả khu đất. Người dân xung quanh nhìn vào cũng đặt câu hỏi trồng cây để làm gì khi dự án đã có thông tin và sắp kiểm đếm", người dân này cho hay.

Cách khu đất trên khoảng 300 m là một khu đất rộng hơn 1 ha, cũng nằm trong phạm vi dự án. Chủ đất đã kéo lưới B40 dọc khuôn viên, bên trong trồng nhiều loại cây kiểng như tường vi, mai chiếu thủy và cọ bạc.

Theo một cán bộ tham gia kiểm kê, mật độ cây tại khu đất này dày bất thường. Có những hàng tường vi được trồng cách nhau chỉ khoảng 5 - 7 cm, khoảng cách giữa các hàng chưa đến nửa mét. Cách bố trí này khiến việc xác định mục đích trồng cây và thời điểm tạo lập tài sản cần được kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng.

Giếng khoan được hình thành trong một đêm ẢNH: NGUYỄN LONG

Không chỉ trồng cây, tình trạng khoan giếng, xây dựng hoặc cải tạo công trình trên đất thuộc phạm vi dự án cũng được chính quyền địa phương lưu ý, bởi đây là những hoạt động có thể làm thay đổi hiện trạng đất đai, tài sản trước thời điểm thu hồi.

Một số người dân có đất nằm trong khu vực dự án bày tỏ bức xúc trước tình trạng trên. Theo họ, việc một số hộ tìm cách tạo thêm tài sản để nâng mức bồi thường, nếu được xác định là có thật, sẽ gây nên sự thiếu công bằng đối với những người sử dụng đất lâu năm, chấp hành quy định và không tự ý thay đổi hiện trạng.

"Người dân có đất bị thu hồi ai cũng mong được bồi thường thỏa đáng theo đúng quy định. Nhưng nếu có người biết trước dự án rồi tranh thủ trồng cây, khoan giếng, xây dựng để nhận thêm tiền thì những hộ khác sẽ rất thiệt thòi. Việc bồi thường phải công bằng, đúng nguồn gốc và thời điểm hình thành tài sản", một người dân có đất trong khu vực dự án chia sẻ.

Thành lập tổ công tác, ngăn chặn việc tạo lập tài sản bất thường

Ông Võ Đông Giang, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Sơn cho biết để tăng cường công tác quản lý, ngoài việc ban hành thông báo, địa phương đã thành lập tổ kiểm tra, rà soát, quản lý hiện trạng sử dụng đất, tài sản và tham mưu xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tại các dự án trên địa bàn.

Lưới B40, mai chiếu thủy, tường vi được trồng trên khu đất nằm trong dự án đường cao tốc ẢNH: NGUYỄN LONG

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND xã và Chủ tịch UBND xã kiểm tra, theo dõi hiện trạng sử dụng đất, công trình, tài sản gắn liền với đất trong phạm vi quy hoạch thực hiện dự án. Việc kiểm tra được tổ chức thường xuyên hoặc đột xuất, tập trung phát hiện các trường hợp xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình, trồng cây hoặc tạo lập tài sản làm thay đổi hiện trạng.

Động thái này của UBND xã Xuân Sơn đã nhận được sự đồng thuận lớn từ đại đa số người dân địa phương. Những hộ gia đình chấp hành nghiêm chỉnh quy định và mong muốn công tác bồi thường phải minh bạch, công bằng, đúng người, đúng thời điểm, không để các hành vi trục lợi làm chậm trễ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cây tường vi trồng dày đặc, gốc cách gốc từ 5 - 7 cm ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Võ Đông Giang nhấn mạnh địa phương không dung túng cho các hành vi gian lận. Xã đã ban hành thông báo nghiêm cấm mọi hành vi tự ý tạo lập, gia tăng tài sản bất hợp pháp sau khi có quy hoạch và chủ trương triển khai dự án.

"Theo thông báo, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trong phạm vi dự án có trách nhiệm giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Người dân không được tự ý xây dựng mới, sửa chữa, cơi nới, mở rộng nhà ở, công trình; không tự ý trồng cây, nuôi trồng thủy sản, san lấp, cải tạo mặt bằng hoặc thực hiện các hoạt động khác làm thay đổi hiện trạng khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhằm trục lợi chính sách bồi thường, UBND xã cương quyết không xem xét bồi thường, hỗ trợ, đồng thời lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", ông Giang khẳng định.