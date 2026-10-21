Xã Xuân Sơn, TP.HCM đề xuất bổ sung 2 dự án tổng vốn gần 400 tỉ đồng

Chiều 21.10, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn xã.

Ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn đề nghị TP.HCM tháo gỡ một số khó khăn ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn đã kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trong đó, có đề cập đến khu vực đất chồng lấn ranh giới đất rừng phòng hộ Xuân Sơn (gần 40 ha) chủ yếu liên quan đến sai số đo đạc, lập bản đồ qua các thời kỳ và phương pháp xác định ranh giới đất rừng ảnh hưởng đến việc giải quyết quyền sử dụng đất của người dân. UBND xã Xuân Sơn kiến nghị thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét không đưa vào quy hoạch đất rừng phòng hộ đối với diện tích hiện do các hộ dân sử dụng.

Về định hướng phát triển đô thị, địa phương cũng kiến nghị thành phố chấp thuận chủ trương bố trí khoảng hơn 100 ha đất công trong khu đất gần 327 ha để quy hoạch Trung tâm hành chính và Khu đô thị - dịch vụ thương mại xã Xuân Sơn, định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và đến năm 2050.

Các hạng mục dự kiến gồm khu tái định cư, nhà ở xã hội, trụ sở làm việc, trung tâm văn hóa, sân vận động, trạm y tế, trụ sở Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, Trung tâm thương mại, công viên, bãi đậu xe và trường học liên cấp.

Trong lĩnh vực đầu tư công, địa phương đề xuất bổ sung 2 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố, gồm dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Xuân Sơn, quy mô khoảng 20 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỉ đồng; dự án cải tạo suối Tà Nùng, chiều dài khoảng 5,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 194 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu xã Xuân Sơn tập trung phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra; rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và chủ động hoàn thành các nhiệm vụ theo thời hạn đề ra.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Bình Giã báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN LONG

Cùng nội dung trên, sáng 21.10, ông Nguyễn Văn Thọ đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Giã. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu xã Bình Giã rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao; đánh giá đúng thực chất kết quả, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, nhất là trong chuyển đổi số và công tác cán bộ.

Xác định cụ thể trách nhiệm, tiến độ, thời hạn và kết quả trong giải quyết công việc; tăng cường phối hợp giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và cơ quan tư pháp, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.