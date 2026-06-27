Dự án công viên văn hóa Trần Huỳnh Cà Mau phê duyệt 6 năm vẫn 'nằm im'

Hàng loạt vướng mắc khiến tiến độ dự án kéo dài

Ngày 27.6, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này có kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề các công trình, dự án khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau đối với dự án nâng cấp, cải tạo công viên văn hóa Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu, Cà Mau).

Trước đó, ngày 13.8.2020, dự án này được phê duyệt chủ trương đầu tư và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 66 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện giai đoạn 2020 - 2022, trên diện tích hơn 45.126 m².

Sau 6 năm được phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo công viên văn hóa Trần Huỳnh vẫn chưa bước sang giai đoạn đầu tư xây dựng

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Mục tiêu của dự án là nâng cấp không gian công viên hiện hữu, hình thành khu quảng trường, đài phun nước, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, cảnh quan cây xanh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, cải thiện mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, đến thời điểm kiểm tra, dự án mới chỉ dừng ở bước phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nên chưa thể triển khai thi công. Hai gói thầu khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đo đạc, lập hồ sơ địa chính đã hoàn thành, nhưng toàn bộ dự án vẫn chưa bước sang giai đoạn đầu tư xây dựng.

Thanh tra cũng xác định đến ngày 31.3.2026, Ban Quản lý dự án tạm ứng 193 triệu đồng để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư; đồng thời chưa thực hiện quyết toán khoản kinh phí này do dự án chưa được phê duyệt.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ do nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư, chẳng hạn như sự chênh lệch giữa diện tích đo đạc thực tế và diện tích theo quy hoạch được phê duyệt. Riêng hồ cảnh quan được đo thực tế gần 16.400 m², trong khi quy hoạch trước đó xác định gần 12.100 m². Sai lệch này làm ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích nhiều hạng mục, buộc phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ.

Sau nhiều đợt khảo sát, lấy ý kiến và rà soát, đến tháng 3.2022 UBND thành phố Bạc Liêu (cũ) mới phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng dự án. Chính việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ kéo dài khoảng 2 năm đã ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, kết luận thanh tra còn chỉ ra khu vực thực hiện dự án còn khoảng 9.600 m² liên quan 10 hộ dân chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tương tự là còn tồn đọng việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 9 hộ dân, dẫn đến nhiều năm chưa thể xử lý dứt điểm.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng xác định việc quyết toán dự án công viên văn hóa Trần Huỳnh trước đây chưa hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án mới tiếp tục bị kéo dài.

Trong khi đó, Sở Tài chính Cà Mau cũng có ý kiến cho rằng dự án chưa thuộc danh mục công trình khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo Hệ thống thông tin 751 (Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tích hợp trên hạ tầng hệ thống đầu tư công, do Bộ Tài chính vận hành) do chưa được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Kiến nghị tháo gỡ các tồn đọng

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ ra một số tồn tại thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Bạc Liêu (cũ) giai đoạn 2020 - 2025.

Cụ thể, địa phương còn thiếu kiểm tra, rà soát dẫn đến quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt chưa bảo đảm chính xác về diện tích; việc phối hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết kéo dài khoảng 2 năm làm ảnh hưởng tiến độ phê duyệt dự án. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước trong giải phóng mặt bằng đối với phần tồn đọng của dự án trước đây chưa được thực hiện hiệu quả, khiến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 9 hộ dân kéo dài nhiều năm chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với tập thể UBND thành phố Bạc Liêu (cũ) giai đoạn 2020 - 2025.

Kiến nghị UBND phường Bạc Liêu, đơn vị tiếp nhận dự án sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khẩn trương quyết toán dự án trước đây để làm cơ sở triển khai dự án mới; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và trình phê duyệt dự án theo quy định.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án sau sáp nhập được giao hoàn tất hồ sơ quyết toán hai gói thầu đã thực hiện; các sở chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về tài chính, quy hoạch và giải phóng mặt bằng.