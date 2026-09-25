Dự án gần 3.000 tỉ đồng gỡ 'nút thắt cổ chai' kết nối Tây Ninh với TP.HCM

Ngày 25.9, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã thông qua nghị quyết để UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản Dự án gồm mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL.9) và xây dựng cầu Lớn. Trong dự án này có khoảng 110 m trên đường tỉnh 824, thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 2.977 tỉ đồng. Toàn bộ nguồn vốn từ ngân sách TP.HCM. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tình trạng kẹt xe trên đường tỉnh 824, đoạn tiếp giáp với TP.HCM, diễn ra mỗi ngày ẢNH: B.B

Điểm đầu dự án tại Ngã Ba Giồng, giao với đường Dương Công Khi (TP.HCM); điểm cuối tại đường tỉnh 824, giao với đường số 5 (Tây Ninh).

Tuyến đường đi qua các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc (TP.HCM). Phía Tây Ninh là một đoạn đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,81 km, mặt cắt rộng 40. Đoạn qua TP.HCM dài khoảng 3,7 km. Đoạn qua Tây Ninh dài khoảng 110 m.

Cùng với đó, dự án sẽ xây mới cầu Lớn và hoàn chỉnh nút giao cầu Lớn. Các đường chui, đường nhánh tại nút giao cũng được đầu tư. Cầu TL.9 sẽ được mở rộng cho phù hợp. Hệ thống thoát nước sẽ được xây mới và cải tạo. Chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông cũng được đầu tư đồng bộ.

Nhiều năm qua, đoạn đường tỉnh 824 qua xã Mỹ Hạnh kẹt xe gần như mỗi ngày. Dòng xe ùn ứ kéo dài về phía cầu TL.9 và cầu Lớn Hóc Môn.

Theo ông Đặng Hoàng Chương, Phó giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh, nguyên nhân chính dẫn đến kẹt xe tại cửa ngõ Mỹ Hạnh trên đường tỉnh 824 do tỉnh Long An (cũ) nâng cấp lên 4 làn xe, hoàn thành năm 2024. Lưu lượng phương tiện vào TP.HCM qua tuyến này vì thế tăng đột biến. Tại nút giao này, phần đường 4 làn xe trong khi cầu TL.9 và cầu Lớn Hóc Môn đều chỉ có 2 làn xe.

Đường tỉnh 824 có 4 làn xe, nhưng khi phương tiện đổ lên cầu TL.9 và cầu Lớn Hóc Môn chỉ có 2 làn xe, trong khi lượng phương tiện qua đây rất lớn, nên tình trạng kẹt xe thường xuyên diễn ra ẢNH: B.B

Tháng 10.2025, Chủ tịch UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã họp, thống nhất phương án đồng bộ hạ tầng. Tháng 3.2026, Sở Xây dựng hai địa phương tiếp tục họp bàn chi tiết.

Dự án gồm mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL.9 và xây dựng cầu Lớn cũng đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh thống nhất. Đây là một nội dung trong chương trình hợp tác giữa hai địa phương.

Theo đánh giá của lãnh đạo ngành xây dựng TP.HCM và Tây Ninh, khi hoàn thành, dự án sẽ giảm áp lực cho hạ tầng hiện hữu. Hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, chi phí logistics giảm. Các khu công nghiệp, đô thị hai bên cũng có thêm sức hút đầu tư.



