Dự án hơn 290 tỉ đồng bất động suốt 8 năm

D ANG DỞ NHIỀU NĂM

Tháng 3.2018, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Lộc Đại (xã Quế Hiệp, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là xã Quế Sơn Trung, TP.Đà Nẵng) với tổng diện tích 66,6 ha, bao gồm lòng hồ và hệ thống kênh đầu mối.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 291 tỉ đồng; thời gian thực hiện dự kiến 2 năm.

Với dung tích hữu ích 4,4 triệu m3 và hệ thống kênh dài hơn 13 km, dự án hứa hẹn giải quyết tình trạng thiếu nước cho 500 ha đất canh tác của xã Quế Sơn Trung. Ngoài ra, hồ còn có vai trò điều tiết dòng chảy, góp phần ngăn chặn lũ quét ở khu vực thượng nguồn, cắt giảm lũ và hạn chế ngập lụt ở hạ lưu. Thế nhưng, sau 8 năm kể từ khi khởi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành như kế hoạch.

Sau 8 năm triển khai, dự án hồ chứa nước Lộc Đại vẫn chỉ là bãi đất trống ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện một số hạng mục được xây dựng dở dang, nhiều khu đất trống nham nhở, cỏ dại mọc um tùm. Đến nay, công trình mới chỉ hoàn thành một số hạng mục như cống lấy nước và tràn xả lũ. Do thời gian bỏ hoang kéo dài, các hạng mục này đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Trong khi đó, những hạng mục quan trọng nhất như thân đập chính, lòng hồ và hệ thống kênh tưới vẫn chưa được triển khai thi công. Đáng nói, một lượng lớn đá thạch anh đang khai thác dở dang nằm rải rác, chưa được thu dọn, tạo nên khung cảnh hoang tàn.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho phép kéo dài tiến độ đến hết tháng 12.2025. Dù vậy, dự án vẫn "án binh bất động" trong thời gian dài, nên vào tháng 3.2025 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Thanh tra tỉnh (nay là Thanh tra TP.Đà Nẵng) tổ chức thanh tra toàn diện.

Không chỉ gây lãng phí nguồn vốn đầu tư, tình trạng dự án kéo dài nhiều năm còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Dự án bất động suốt 8 năm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bà N.T.A (60 tuổi, ở xã Quế Sơn Trung) cho biết: "Từ khi nghe nói xây hồ chứa nước, bà con ai cũng mừng vì hy vọng có nước tưới cho ruộng đồng. Nhưng nhiều năm trôi qua, công trình vẫn bỏ đó, nhìn rất lãng phí. Trong khi đó, mỗi mùa nắng, ruộng đồng thiếu nước, người dân phải xoay xở đủ cách để cứu lúa".

"Tốn hàng trăm tỉ đồng mà để hoang hóa như vậy quá lãng phí. Chẳng thấy công nhân xây dựng hồ thủy lợi đâu, mà chỉ thấy người làm đá thạch anh rầm rộ. Người dân chỉ mong dự án được làm nhanh để có nước tưới ổn định", bà A. bày tỏ.

R À SOÁT TOÀN DIỆN

Đại diện chủ đầu tư cho hay dự án được thi công bởi liên danh nhà thầu Phú Hòa và Thủy Lợi 1. Đến năm 2022, công trình phải tạm dừng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và khó khăn trong việc tìm nguồn đất đắp đập. Tính đến nay, tổng giá trị khối lượng xây lắp mới đạt khoảng 31,6% so với kế hoạch. Liên quan đến thực hiện kết luận thanh tra, chủ đầu tư cho biết đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, sai phạm trong quá trình thực hiện.

Một lượng lớn đá thạch anh đang khai thác dở dang nằm rải rác ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung, cho biết tình trạng dự án kéo dài nhiều năm đã gây ảnh hưởng đến dư luận tại địa phương. Hiện trong phạm vi tuyến kênh tưới vẫn còn 3 hộ gia đình chưa thống nhất với hướng tuyến thiết kế, khiến công tác kiểm đếm và lập phương án bồi thường gặp nhiều khó khăn.

Ông Nhanh cho hay do công trình dừng thi công trong thời gian dài, một lượng lớn đất đá từ khu vực công trường tràn xuống gây bồi lấp mương thoát nước, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân trong vụ đông xuân. Chính quyền địa phương đã đề nghị các đơn vị liên quan sớm hỗ trợ người dân khắc phục tình trạng bồi lấp mương, đồng thời có biện pháp xử lý lượng đất đá tồn đọng tại công trường. "Địa phương đề nghị bổ sung quy hoạch và đưa vào danh mục đầu tư các tuyến kênh nhánh để phục vụ tưới tiêu cho khu vực khi hồ Lộc Đại được hoàn thành", ông Nhanh kiến nghị.

Ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại công trình và yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các vấn đề cũng như xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để sớm khởi động lại dự án. Trong đó, các cơ quan chức năng cần đặc biệt chú trọng những nội dung liên quan đến khoáng sản, đơn vị tư vấn giám sát, kết luận thanh tra cũng như công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở NN-MT để sớm xác định và triển khai nguồn đất đắp phục vụ thi công.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng phê bình chủ đầu tư vì để dự án chậm tiến độ trong thời gian dài. Ông yêu cầu các đơn vị thi công phải chủ động triển khai công việc, không thể chỉ chờ đợi hoàn tất thủ tục hay giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư phải khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát. Khi có mặt bằng đến đâu thì bàn giao cho nhà thầu thi công đến đó, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài như thời gian qua. "Các công việc liên quan phải được hoàn thành để sớm tháo gỡ vướng mắc và đưa dự án trở lại tiến độ thi công", ông Bình nhấn mạnh.