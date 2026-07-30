Dự án mở rộng đường giáp sân bay Tân Sơn Nhất 'tắc' 21 năm khi nào xong?

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại đường Phạm Văn Bạch, đoạn giáp sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn, quận Tân Bình cũ, TP.HCM) chiều 29.7 cho thấy mặt đường đã rộng rãi hơn, không xảy ra ùn tắc dù vào giờ cao điểm. Các phương tiện chỉ di chuyển chậm tại khu vực chợ tự phát trên tuyến.

Tuy nhiên, nhiều đoạn đường chưa được kẻ vạch, xuất hiện ổ gà và hàng loạt cột điện vẫn án ngữ giữa mặt đường. Một số vị trí quanh chân cột điện còn bị tận dụng làm nơi tập kết rác, gây ô nhiễm và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Ông Hùng (buôn bán trên đường Phạm Văn Bạch) cho biết tuyến đường hiện tại không kẹt xe và hy vọng đường làm nhanh để người dân được hưởng lợi.

Đường Phạm Văn Bạch đang bị cột điện "án ngữ" giữa đường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đường Phạm Văn Bạch là một trong những tuyến giao thông giáp sân bay Tân Sơn Nhất. Đoạn được nâng cấp dài khoảng 5,7 km, gồm 2 nhánh chính kết nối từ đường Trường Chinh (quận Tân Bình cũ) đến đường Quang Trung (quận Gò Vấp cũ).

Ông Hùng cho biết mở rộng đường Phạm Văn Bạch thì tốt nhưng mong dự án nhanh hoàn thành ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Vướng mặt bằng, đường Phạm Văn Bạch "hẹn" về đích năm 2027

Trao đổi với PV Thanh Niên tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 30.7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch được UBND TP.HCM phê duyệt vào tháng 10.2005.

Sau 21 năm được phê duyệt, dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch mới đạt khoảng 66% khối lượng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án có tổng vốn hơn 273 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh tăng lên khoảng 680 tỉ đồng; 3 gói thầu xây lắp chính đã được triển khai thi công. Đến nay, toàn công trình đạt khoảng 66% khối lượng.

Hiện nay, Ban Giao thông đang phối hợp với địa phương để bàn giao dứt điểm phần mặt bằng còn lại để tiếp tục tổ chức triển khai thi công công trình.

Toàn cảnh đường Phạm Văn Bạch, tuyến giao thông giáp sân bay Tân Sơn Nhất, đang được nâng cấp và mở rộng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án ảnh hưởng đến tổng cộng 702 trường hợp. Trong đó, 632 trường hợp đã đồng ý nhận bồi thường, hỗ trợ theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; 70 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Về tiến độ bàn giao mặt bằng, 652 trường hợp đã hoàn tất, còn 50 trường hợp chưa bàn giao.

Mặt đường Phạm Văn Bạch đã rộng rãi hơn, không ghi nhận ùn tắc trong giờ cao điểm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ban Giao thông đang phối hợp UBND phường Tân Sơn đẩy mạnh hơn nữa việc vận động các trường hợp còn lại trên đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Huỳnh Văn Nghệ tháo dỡ công trình, bàn giao dứt điểm mặt bằng trong quý 4/2026.

"Nếu mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành các khối lượng còn lại vào cuối năm 2027", Ban Giao thông cho biết.

Đường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ) được mở rộng từ năm 2018 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên cạnh đó, hạng mục mở rộng đường Tân Sơn (đoạn từ cổng sân golf đến đường Phạm Văn Bạch), dài khoảng 659 m, cũng được bổ sung vào dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch năm 2018.