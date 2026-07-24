Dự án Robin Dalat Resort chậm 17 năm, lộ nhiều sai phạm

Theo kết luận thanh tra, dự án Robin Dalat Resort do Công ty TNHH Khu du lịch Đồi Rô-Bin làm chủ đầu tư tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) xảy ra nhiều sai phạm về đất đai, đầu tư, quy hoạch và xây dựng. Kết luận cũng xác định trách nhiệm của nhiều cơ quan quản lý nhà nước qua các thời kỳ.

Toàn cảnh Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm ẢNH: CHÍNH THÀNH

Giao đất không đấu giá, quy hoạch thiếu đồng bộ

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, một trong những tồn tại đáng chú ý là việc tham mưu lựa chọn nhà đầu tư và cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Kết luận thanh tra nêu rõ, thời điểm dự án được chấp thuận đầu tư, đây là dự án sử dụng đất để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của luật Đất đai năm 2003. Tuy nhiên, các cơ quan tham mưu vẫn đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho thuê đất và lựa chọn nhà đầu tư không qua đấu giá, chưa bảo đảm quy định pháp luật.

Tổng diện tích dự án hơn 17,4 ha, phần lớn nằm trên đất rừng phòng hộ môi trường nhưng lại được chấp thuận quy hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng khi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch xây dựng chưa thống nhất.

Thanh tra tỉnh nhận định sự thiếu đồng bộ này kéo dài qua nhiều giai đoạn, gây khó khăn cho quá trình triển khai dự án.

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng đường giao thông năm 2009, kết luận thanh tra cho rằng Sở Tài nguyên và Môi trường thời điểm đó chưa thực hiện đầy đủ việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, đồng thời không lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Bên cạnh đó, quá trình bàn giao đất không xác định đầy đủ ranh giới, cắm mốc ngoài thực địa nên không phát hiện khoảng 1.600 m² đất trong phạm vi dự án đã bị nhiều hộ dân lấn chiếm.

Dự án Robin Dalat Resort nằm trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm ẢNH: CHÍNH THÀNH

Robin Dalat Resort chậm tiến độ 17 năm

Dự án Robin Dalat Resort được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008, nhưng đến thời điểm thanh tra (tháng 5.2026), dự án vẫn chưa hoàn thành, chậm tiến độ tới 17 năm.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ngoài các nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh và công tác giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chủ đầu tư với năng lực tài chính còn hạn chế và việc phối hợp tháo gỡ các vướng mắc chưa hiệu quả.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước. Cụ thể, từ khi dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) không tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án.

Trong khi đó, chủ đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo, không làm thủ tục gia hạn khi dự án hết thời hạn thực hiện, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, gia hạn tiến độ mà chưa đánh giá đầy đủ năng lực thực hiện của doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh cho rằng các vi phạm kéo dài nhiều năm nhưng chủ đầu tư mới bị xử phạt vi phạm hành chính một lần vào năm 2022 với số tiền 35 triệu đồng, chưa tương xứng với thời gian chậm triển khai dự án.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận dự án Robin Dalat Resort tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm tồn tại nhiều sai phạm ẢNH: CHÍNH THÀNH

Nợ hơn 5 tỉ đồng tiền thuê rừng

Theo kết luận thanh tra, doanh nghiệp đã nộp phần lớn tiền thuê đất nhưng vẫn còn nợ hơn 5 tỉ đồng tiền thuê rừng của giai đoạn 2023 - 2025.

Về xây dựng, doanh nghiệp mới hoàn thành một phần hạ tầng kỹ thuật cùng ba căn biệt thự nghỉ dưỡng. Phần lớn hạng mục còn lại chưa được triển khai nên dự án chưa đủ điều kiện đưa vào hoạt động theo mục tiêu đã được phê duyệt.

Thanh tra tỉnh cho rằng nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về việc tháo gỡ khó khăn chưa có cơ sở xem xét, do doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, chậm triển khai dự án trong thời gian dài và chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra không chỉ xác định trách nhiệm của chủ đầu tư mà còn làm rõ trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm trong công tác tham mưu, quản lý, kiểm tra và giám sát dự án qua từng giai đoạn.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án Robin Dalat Resort ẢNH: CHÍNH THÀNH

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định.

Theo kết luận, Robin Dalat Resort vẫn thuộc diện được xem xét xử lý theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội nhằm tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài.

Tuy nhiên, việc tiếp tục thực hiện dự án phải gắn với yêu cầu khắc phục toàn bộ các sai phạm, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện hoặc tiếp tục chậm triển khai, thiếu hợp tác, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý theo quy định, trong đó có việc thu hồi đất.