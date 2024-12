Dự án Tân An Huy gần 20 năm chưa hoàn thành, chủ đầu tư 'xin' được hướng dẫn xử lý

Xin đóng thuế theo lộ trình

Theo ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy (Công ty Tân An Huy), công ty này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn thay cho ông Lê Anh Tuấn đã mất hồi năm 2017 và bầu ra HĐQT mới.

Sau khi có những thay đổi về nhân sự, bộ máy, công ty hoạt động luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Những sai phạm trước khi có kết luận thanh tra số 02/2018, công ty đã cố gắng sửa sai. Đồng thời đã và đang thực hiện theo hướng dẫn của UBND huyện Nhà Bè về quản lý xây dựng, các hành vi vi phạm mới đều đã được khắc phục và nộp phạt. Riêng 14 căn đã xây dựng không phép, sai quy hoạch trước đây và 1 căn xây dựng không phép sau khi có kết luận thanh tra số 02 (đã có quyết định xử lý yêu cầu tháo dỡ của UBND TP) công ty không thể thực hiện được và đã báo cáo UBND huyện Nhà Bè về phương án xử lý nhưng chưa tổ chức cưỡng chế được.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP, công ty đã lập phương án báo cáo UBND huyện Nhà Bè xin tồn tại những phần không sai so với quy hoạch được duyệt và chủ trương của UBND TP (cho phép xây dựng 1 tầng hầm). Đối với những phần sai phạm, công ty sẽ cùng khách hàng khắc phục đúng với quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt.

Dự án Tân An Huy gần 20 năm vẫn chưa hoàn thành ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đến nay, công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm Đo đạc bản đồ của Sở Tài nguyên và Môi trường đo vẽ, cắm mốc và xây dựng hàng rào xác định vị trí hiện trạng của dự án. Xác định diện tích đã bồi thường, diện tích chưa bồi thường, diện tích đất công (theo báo cáo của UBND huyện Nhà Bè là hơn 24.000 m2) và đã cập nhật hồ sơ biến động trong sổ đỏ dự án. Công ty đã giao nộp toàn bộ sổ đỏ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè.

Ngoài ra, công ty đã nộp toàn bộ số tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho toàn bộ dự án là khoảng 32 tỉ đồng. Riêng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng 3 dự án thành phần tính đến ngày 30.9.2024 đã tăng lên hơn 215 tỉ đồng (bao gồm tiền thuế gốc và tiền chậm nộp), công ty có văn bản xin UBND TP xem xét cho nộp theo lộ trình. Năm 2023, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP giao Cục Thuế TP nghiên cứu kiến nghị của Công ty Tân An Huy và phúc đáp cho đơn vị, báo cáo UBND TP trước ngày 25.8.2023, nhưng đến nay Công ty Tân An Huy vẫn chưa nhận được công văn của Cục Thuế TP. Do vậy, công ty đang tiếp tục có văn bản xin Cục Thuế TP chỉ đạo để công ty thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

Mong tổ công tác "giải cứu" dự án

Ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn giãi bày, dự án đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý, có phương án xây dựng lộ trình và khả năng tài chính đảm bảo đủ để tiếp tục. Hạ tầng cơ sở đến nay đã thực hiện hơn 30% (của toàn dự án) trong đó có trạm xử lý nước thải có công suất 2.100 m3 ngày đêm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động.

Riêng về khiếu nại của khách hàng, ông Tuấn cho biết, với những khách hàng nào không đồng ý theo phương án của công ty về hỗ trợ tài chính để khắc phục hậu quả, công ty sẽ chấp nhận thỏa thuận bồi thường theo hợp đồng góp vốn và thương lượng bồi thường thiệt hại do không thực hiện hợp đồng gây ra. Nếu thương lượng không thành, công ty sẽ khởi kiện ra tòa để được phán xét. Hiện nay có 24/313 khách hàng khiếu nại, công ty đã ký hợp đồng với công ty luật để giải quyết tranh chấp hợp đồng giao dịch dân sự.

Sau gần 20 năm "trùm mền", đến nay dự án Tân An Huy như một "cánh đồng hoang" ẢNH: ĐÌNH SƠN

"Hiện công ty đã có phương án tốt, đảm bảo đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện dự án và hoàn thành dự án, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Nhà Bè cũng đã có văn bản báo cáo Thanh tra TP xem xét trình UBND TP cho tiếp tục thực hiện dự án. Công ty có cam kết sẽ hoàn thành dự án trong thời hạn 36 tháng, khắc phục hoàn toàn những sai phạm, triển khai dự án đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi không xin điều chỉnh quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, chỉ xin tăng một tầng hầm. Trong khi kết luận thanh tra, chỉ đạo của UBND TP và các bước cưỡng chế do nợ thuế không có yêu cầu dừng thực hiện dự án. Do vậy, mong lãnh đạo UBND TP và các sở ngành sớm phê duyệt mẫu nhà để công ty có đủ điều kiện tiếp tục thực hiện dự án. Công ty cam kết sẽ thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật, xây dựng hạ tầng cơ sở đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, xây dựng khu nhà ở thấp tầng đúng quy hoạch và đúng thời gian cam kết", ông Tuấn nói.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy, thừa nhận, đến nay đã 6 năm kể từ ngày UBND TP có kết luận chỉ đạo liên quan đến dự án, công ty cũng đã có những lãnh đạo mới sau khi lãnh đạo cũ mất và đã nhiều lần có văn bản báo cáo tiến độ dự án, kiến nghị cho công ty hoạt động trở lại nhưng tất cả đều chìm trong im lặng, không hề có một buổi làm việc cũng như có công văn hướng dẫn doanh nghiệp phải làm gì, phải làm như thế nào. Dù không hoạt động nhưng mỗi năm doanh nghiệp phải chịu thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng tiền lãi phạt nợ thuế, tiền thuê người bảo vệ dự án, tiền cắt cỏ dự án. Số tiền này hoàn toàn là tiền túi từ các cổ đông mới bỏ ra.

"Hiện nay, TP đã thành lập nhiều tổ công tác "giải cứu" doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về pháp lý cho các dự án, để có thể sớm triển khai trở lại nhằm giao nhà cho khách hàng, hạn chế lãng phí. Trong đó dự án Tân An Huy đã "trùm mền" gần 20 năm, rất lãng phí nguồn lực đất đai, ngân sách của nhà nước, tiền của doanh nghiệp và của người dân. Chính vì vậy, rất mong UBND TP.HCM và các ngành chứng năng sớm có hướng dẫn, chỉ đạo doanh nghiệp phải làm thế nào, phải khắc phục sai phạm ra sao, không thể im lặng mãi như vậy. Bởi để càng lâu, doanh nghiệp càng "chết" và dự án càng khó có cơ hội "hồi sinh" trở lại, cơ hội có nhà ở của khách hàng càng trở nên xa vời", ông Hồng Hải kiến nghị.