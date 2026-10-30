Dự án tu bổ tháp Dương Long chậm tiến độ, 9 tháng mới đạt 15%

Ngày 30.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có công văn chỉ đạo chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt tháp Dương Long.

Chỉ đạt 15% sau 9 tháng

Tháp Dương Long, còn gọi là tháp An Chánh, Bình An hay tháp Ngà, được người Chăm xây dựng vào cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13. Cụm di tích gồm 3 tháp Giữa, Nam và Bắc; trong đó, tháp Giữa cao khoảng 39 m, là tháp gạch cao nhất Đông Nam Á.

Dự án "hồi sinh" tháp Dương Long mới đạt 15% khối lượng sau 9 tháng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau hơn 800 năm tồn tại, dưới tác động của thời gian, thời tiết và sự xâm thực của cây cối, nhiều hạng mục của cụm tháp đã xuống cấp. Đầu năm 2026, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích tại xã Bình An với tổng kinh phí hơn 90 tỉ đồng, thời gian thực hiện khoảng 10 tháng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, UBND tỉnh Gia Lai nhận thấy tiến độ dự án rất chậm. Thời gian thực hiện hợp đồng chỉ còn gần 1 tháng nhưng khối lượng thi công mới đạt khoảng 15% giá trị hợp đồng. Trong khi đó số vốn đã tạm ứng cho nhà thầu hơn 16,8 tỉ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tháp Dương Long là di sản có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và khoa học. Vì vậy, việc tu bổ phải đặt yêu cầu bảo vệ giá trị nguyên gốc lên hàng đầu, không đánh đổi giá trị di sản để lấy tiến độ thi công, khối lượng hoặc giải ngân vốn.

Nhiều hạng mục của cụm tháp đã xuống cấp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Rà soát năng lực nhà thầu

Tỉnh yêu cầu các đơn vị tuân thủ quy định pháp luật về di sản văn hóa, đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và ngân sách nhà nước; việc điều chỉnh thiết kế, tiến độ, hợp đồng phải đúng trình tự, thẩm quyền, không hợp thức hóa sai phạm đã phát sinh. Trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Với vai trò chủ đầu tư, Sở VH-TT-DL phải rà soát toàn diện hồ sơ, tiến độ, khối lượng, chất lượng, năng lực nhà thầu; làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Sở VH-TT-DL phải rà soát toàn diện hồ sơ, tiến độ, khối lượng, chất lượng, năng lực nhà thầu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sở này cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Cục Di sản văn hóa và các cơ quan chuyên môn tháo gỡ vướng mắc. Những hạng mục đủ điều kiện pháp lý, kỹ thuật cần được triển khai ngay; các hạng mục chưa bảo đảm cơ sở khoa học, thủ tục hoặc an toàn thì chưa được thi công.

Đồng thời, chủ đầu tư phải đánh giá năng lực nhà thầu, yêu cầu lập lại tiến độ chi tiết, xử lý trường hợp không đáp ứng yêu cầu hợp đồng; rà soát việc sử dụng vốn, nghiệm thu, thanh toán và thu hồi tạm ứng. Công tác gia cố, chống đỡ, thoát nước và bảo vệ di tích trong mùa mưa bão cũng phải được kiểm tra, khắc phục kịp thời.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra chất lượng, an toàn công trình, giải pháp kỹ thuật và hồ sơ điều chỉnh thiết kế; Sở Tài chính rà soát việc bố trí, giải ngân vốn, thanh toán và thu hồi tạm ứng, tham mưu xử lý các vấn đề tài chính theo quy định.

Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện giữ gìn tối đa giá trị nguyên gốc của di tích tháp Dương Long ẢNH: ĐỨC NHẬT

UBND xã Bình An có trách nhiệm phối hợp bảo vệ di tích, cảnh quan, môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và rà soát định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa, nhưng không làm ảnh hưởng đến không gian và giá trị di sản.

UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT-DL báo cáo kết quả rà soát, xử lý trách nhiệm và phương án tổ chức thực hiện, kèm tiến độ chi tiết, phương án xử lý nhà thầu và kế hoạch thu hồi tạm ứng. Văn phòng UBND tỉnh được giao theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo các vướng mắc vượt thẩm quyền.

Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng ngân sách, đồng thời giữ gìn tối đa giá trị nguyên gốc của di tích tháp Dương Long.