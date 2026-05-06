Dự án xử lý rác thải 'đắp chiếu' vì không có điện

K HỔ VÌ BÃI RÁC

Hồi giữa tháng 4, bãi rác ở P.Thái Hòa (Nghệ An) phát cháy và kéo dài âm ỉ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến người dân sinh sống gần đó rất bức xúc. "Nhà chúng tôi ở cách bãi rác hơn 1 km, nhưng vẫn ngửi thấy mùi khói và mùi khét rất khó chịu, khiến nhiều người nôn ói. Cuộc sống nhiều gia đình bị đảo lộn suốt hơn 10 ngày qua vì đóng kín cửa nhà vẫn không ngăn được mùi này", một người dân ở P.Thái Hòa cho hay.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại bãi rác ở P.Thái Hòa ẢNH: KHÁNH HOAN

Một lãnh đạo P.Thái Hòa cho biết bãi rác bị cháy rộng 2 ha. Do trời nắng nóng, đám cháy lan rộng và cháy âm ỉ bên trong núi rác. Phường đã huy động 7 xe chữa cháy, 8 máy múc tham gia dập lửa, nhưng đám cháy rất khó dập tắt vì lượng rác quá lớn. Đến ngày 27.4, đám cháy mới chính thức được dập tắt hoàn toàn.

Theo ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch UBND P.Thái Hòa, sau vụ cháy, chính quyền các phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu cùng các đơn vị liên quan họp, thống nhất đóng cửa bãi rác nói trên vì đã quá tải. Trong thời gian tới, toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn các phường, xã này sẽ phải vận chuyển xuống nhà máy xử lý rác thải Hoàng Mai cách đó khoảng 30 km để xử lý. Theo lãnh đạo P.Thái Hòa, đây cũng là phương án bất đắc dĩ để đảm bảo an toàn về môi trường vì khoảng cách đến bãi rác Hoàng Mai quá xa, khiến chi phí thu gom xử lý rác thải tăng lên.

Đơn vị quản lý bãi rác cũng thừa nhận nhiều năm qua, rác chất đống, mùi hôi thối và nước thải rò rỉ, gây ảnh hưởng người dân xung quanh. Là nơi tập kết rác duy nhất của các xã, phường thuộc TX.Thái Hòa (cũ), nên hằng ngày bãi rác tiếp nhận lượng rác rất lớn, trong khi hệ thống xử lý nước rỉ rác gần như không hiệu quả. Người dân địa phương cho hay mỗi khi có mưa, nước từ bãi rác đen ngòm, chảy lênh láng ra bên ngoài, ngày nắng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Bãi rác cháy kéo dài nhiều ngày gây ô nhiễm nghiêm trọng ẢNH: KHÁNH HOAN

V Ì THIẾU ĐƯỜNG ĐIỆN

Để xử lý khối lượng rác thải ở bãi rác nói trên, ngay từ năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải ngay cạnh, với diện tích 7,5 ha, kinh phí hơn 146 tỉ đồng và giao Công ty CP Năng lượng và môi trường VN làm chủ đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ đạt công suất mỗi ngày xử lý gần 100 tấn rác thải sinh hoạt, công nghiệp và y tế bằng công nghệ tiên tiến. Các thành phần trong rác thải, sau khi xử lý có thể tái chế để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo dự kiến ban đầu, nhà máy được khởi công vào năm 2018 và đi vào hoạt động từ cuối năm 2019 nhưng do vướng mắc một số thủ tục pháp lý nên tháng 8.2025, dự án mới chính thức khởi công.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng được vài hạng mục nhỏ, dự án phải ngừng vì không có điện để thi công. Đại diện chủ đầu tư cho biết đây là dự án do tỉnh Nghệ An kêu gọi thu hút đầu tư nên theo quy định, nhà đầu tư được hưởng một số ưu đãi, trong đó có hệ thống điện được đấu nối đến bờ rào của dự án. Nhà máy xử lý chất thải cách đường điện hiện tại khoảng 2 km, chi phí để đấu nối điện đến dự án khoảng 2 tỉ đồng. Chủ đầu tư đang chờ tỉnh Nghệ An hỗ trợ kéo điện để tiếp tục thi công. Một lãnh đạo P.Thái Hòa cho biết sau khi nhận được kiến nghị của chủ đầu tư, phường đã có tờ trình đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đấu nối đường điện và đang chờ phản hồi.