Dự báo giá xăng dầu ngày mai 5.3 tăng mạnh, có cần trích quỹ để bình ổn?

Dự báo giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh được VPI công bố ngay trước phiên điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính. Giá xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh từ 15 giờ ngày mai 5.3.

Dự báo giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15 giờ chiều mai 5.3 ẢNH: T.N

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày 5.3 có thể tăng từ 6,1 - 6,7% so với kỳ điều hành ngày 26.2, nếu liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Dự báo giá xăng E5RON 92 sẽ tăng 1.208 đồng (tương đương 6,2%) lên 20.728 đồng/lít và xăng RON 95 tăng 1.207 đồng (tương đương 6,1%) lên 21.027 đồng/lít.

VPI cũng dự báo giá dầu hỏa có thể tăng 1.306 đồng (6,7%) lên 20.766 đồng/lít. Giá dầu diesel có thể tăng 1.274 đồng (6,6%) lên 20.544 đồng/lít. Giá dầu mazut được dự báo có thể tăng 996 đồng (6,4%) lên mức 16.676 đồng/kg.

VPI dự báo trong kỳ điều hành ngày mai 5.3, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định không trích lập, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo công bố từ Bộ Công thương, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối xăng dầu còn dư hơn 5.617 tỉ đồng. Trong năm 2025, liên Bộ Công thương - Tài chính không quyết định chi, trích lập quỹ này trong các kỳ điều hành giá xăng dầu.

Chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 1, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, cho biết theo định hướng mới, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sẽ được quản lý tập trung về một đầu mối là tài khoản của Nhà nước, do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Khi sử dụng quỹ trong các kỳ điều hành giá xăng dầu phải tuân thủ chặt chẽ quy định của luật Giá và được Chính phủ phê duyệt và có các tiêu chí rõ ràng về điều kiện, mức độ, tỷ lệ biến động giá để quyết định thời điểm sử dụng quỹ.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhấn mạnh, Quỹ Bình ổn giá không phải là công cụ duy nhất để điều hành giá giá xăng dầu. Trong những trường hợp cần thiết, Nhà nước có thể xem xét sử dụng các công cụ khác, kể cả ngân sách để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội.

Chia sẻ với Thanh Niên chiều 4.3, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết, giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai 5.3 sẽ tăng theo biến độ giá dầu của thế giới do tác động của xung đột ở Trung Đông. Giá xăng dầu không phụ thuộc vào yếu tố cung cầu mà chịu tác động của các trào lưu chính trị trên thế giới.

Nhưng theo ông Bảo, diễn biến xung đột ở Trung Đông những ngày vừa qua là dị biệt đã đẩy giá dầu thô tăng nhưng biên độ không quá lớn nếu so với các kỳ biến động trước đây. Đối với thị trường trong nước, các nghiên cứu, đánh giá, dự báo năm 2025 khi giá xăng dầu thành phẩm bình quân lên đến 25.000 đồng/lít thì mới tính đến phương án sử dụng Quỹ Bình ổn. Nhưng năm 2025, giá xăng dầu cách xa ngưỡng dự báo, thậm chí có thời điểm giá xăng dưới 20.000 đồng/lít.

"Giá xăng dầu tăng theo biến động của thị trường thế giới nhưng vẫn còn cách xa so với ngưỡng dự báo năm 2025 nên khó có khả năng liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ sử dụng quỹ trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 5.3", ông Bảo nói.

Kiến nghị điều hành giá xăng dầu linh hoạt

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xung đột quân sự Trung Đông đang tác động đến thị trường dầu, sản phẩm dầu, vận tải, bảo hiểm…. và cơ chế điều hành giá xăng dầu trong nước linh hoạt để phù hợp với diễn biến thực tế.

Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay là độ trễ trong điều hành giá xăng dầu khi mức giá bán lẻ do Nhà nước quy định và điều chỉnh theo chu kỳ một tuần/lần.

Nhưng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng đột biến từng ngày, việc giá bán lẻ trong nước không theo kịp đà tăng dẫn đến tình trạng nhập khẩu về bị lỗ sâu sẽ khiến các doanh nghiệp tư nhân ngần ngại, thậm chí dừng nhập hàng, gây thiếu hụt nguồn cung xăng dầu. Khi đó áp lực nguồn cung đảm bảo xăng dầu cho nhu cầu trong nước sẽ dồn lên vai các thương nhân đầu mối Nhà nước, tạo ra áp lực quá tải, như từng xảy ra trong năm 2022. Hàng loạt cây xăng tư nhân đóng cửa để giảm thua lỗ, khách hàng đổ xô về hệ thống của Nhà nước gây ra tình trạng khan hiếm cục bộ, mất cân bằng hệ thống.

Ông Dương kiến nghị, cần có cơ chế điều chỉnh giá trong nước kịp thời, phù hợp, sát với diễn biến thị trường; việc đảm bảo giá bán phản ánh đúng chi phí không chỉ giúp giảm bớt thua lỗ cho các đầu mối nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu mà còn là động lực để các doanh nghiệp duy trì nhập khẩu, từ đó đảm bảo nguồn cung bền vững cho thị trường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) nhận định, xung đột leo thang ở Trung Đông đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và mặt bằng giá xăng dầu. Để kiểm soát thị trường xăng dầu trong nước, ngày 3.3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có văn bản đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như: khan hiếm hàng hóa, tăng giá xăng dầu bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng...

Khi phát hiện các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vượt thẩm quyền, lực lượng quản lý thị trường báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.