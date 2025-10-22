Dự báo mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Sẵn sàng kịch bản ứng phó lũ trên báo động 3

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 21.10, bão số 12 bắt đầu đi chậm lại và di chuyển theo hướng tây nam, hướng vào các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22.10, trên đất liền ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa 22.10 đến ngày 27.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Trong đó, mưa cường độ lớn tập trung từ chiều 22.10 đến hết ngày 23.10. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) và Quảng Ngãi khoảng 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Đặc biệt, mưa lớn dự báo xảy ra ở khu vực nam Quảng Trị (Quảng Trị cũ) đến TP.Đà Nẵng phổ biến 500 - 700 mm, có nơi trên 900 mm, nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 200 mm/ 3 giờ. Cũng theo dự báo, mưa lớn ở miền Trung còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

NCHMF khuyến cáo các địa phương lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.

Siết an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ nhân tạo

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và cảnh báo mưa lớn diện rộng ở nhiều tỉnh miền Trung từ nay đến hết tháng 10, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai các biện pháp ứng phó quyết liệt.

Công điện nhấn mạnh công tác ứng phó mưa bão, lũ sau bão số 12 đặt trọng tâm cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt liên quan đến công tác vận hành các hồ thủy điện.

Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các chủ đập thủy điện trên địa bàn các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là khi xuất hiện tình huống bất thường. Công tác vận hành các hồ thủy điện phải khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo. Các hồ thủy điện phải góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Chủ hồ thủy điện phải đặc biệt lưu ý thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ, đảm bảo thông báo kịp thời đến chính quyền, người dân vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Bộ trưởng Bộ Công thương cũng đề nghị Sở Công thương các địa phương tăng cường cường kiểm tra hồ đập, đặc biệt là các hồ đập xung yếu, thủy điện nhỏ hoặc đang thi công, sửa chữa, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo.