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    Du học New Zealand: Bộ quy tắc đặc biệt, 'xoá' nỗi lo âu của phụ huynh

    Du học New Zealand: Bộ quy tắc đặc biệt, 'xoá' nỗi lo âu của phụ huynh

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    An toàn và quyền lợi của con cái luôn là mối bận tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh khi quyết định cho con đi du học. Hiểu được nỗi lo này, New Zealand là quốc gia tiên phong xây dựng và áp dụng Bộ quy tắc ứng xử đặc biệt, cam kết bảo vệ toàn diện đời sống cho du học sinh.

    Trong bối cảnh làn sóng chính sách du học toàn cầu đang có nhiều biến động, sự an toàn và đời sống của con cái trở thành mối bận tâm hàng đầu đối với các gia đình. Nhân chuyến công tác đến Việt Nam, bà Sahinde Pala, Giám đốc phụ trách khối quốc tế Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), chia sẻ rằng New Zealand luôn xem giáo dục quốc tế là một cơ hội tích cực, triển vọng và đặt quyền lợi của du học sinh lên hàng đầu.

    Du học New Zealand: Bộ quy tắc đặc biệt, 'xoá' nỗi lo âu của phụ huynh - Ảnh 1.

    Bà Sahinde Pala chia sẻ về định hướng giáo dục của New Zealand hiện nay đối với giáo dục quốc tế.

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành Bộ quy tắc ứng xử về chăm sóc đời sống cho du học sinh. Theo đó, các cơ sở giáo dục tại đây phải chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp về sức khỏe, tinh thần và điều kiện sinh hoạt của sinh viên quốc tế, đặc biệt là khối phổ thông. Bà Sahinde Pala khẳng định các chính sách này giúp người học luôn cảm thấy an tâm, thoải mái và có những trải nghiệm tuyệt vời.

    Bên cạnh đó, giáo dục New Zealand chú trọng vào chất lượng thực tế thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên cọ xát môi trường làm việc từ sớm. Việc đón du học sinh không chỉ mang lại giá trị đa văn hóa cho cộng đồng bản địa mà còn là cách thức hiệu quả để New Zealand duy trì kết nối toàn cầu.

    Du học New Zealand: Bộ quy tắc đặc biệt, 'xoá' nỗi lo âu của phụ huynh

    Theo thống kê của ENZ, có tới 90% du học sinh khẳng định họ có trải nghiệm tuyệt vời khi học tập tại đây. Để đưa ra quyết định đúng đắn, đại diện ENZ khuyến cáo phụ huynh nên chủ động tìm hiểu thông tin qua các cổng thông tin chính thống được Chính phủ New Zealand công nhận và tham khảo kinh nghiệm từ các cựu du học sinh. Với hệ thống bảo vệ toàn diện, phụ huynh hoàn toàn có thể an tâm đồng hành cùng con trên hành trình vươn ra thế giới.

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