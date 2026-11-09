Đà Nẵng muốn bắt tay New Zealand phát triển tín chỉ carbon

Ngày 9.11, trong khuôn khổ chương trình công tác tại New Zealand, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã tổ chức tọa đàm "Da Nang – New Zealand Nexus: Advancing International Partnerships" tại thủ đô Wellington, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa thành phố với các đối tác New Zealand trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển tín chỉ carbon rừng.

Một trong những nội dung trọng tâm được Đà Nẵng quan tâm tại tọa đàm là hợp tác phát triển kinh tế xanh, đặc biệt là các hoạt động tín chỉ carbon nhằm huy động thêm nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường và tăng trưởng bền vững.

Thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng khoảng hơn 745.000 ha, với tiềm năng khoảng 1,2 triệu tín chỉ carbon rừng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại đây, ông Ferdinand Balfoort, Chủ tịch nhóm chuyên gia phương pháp luận về hiệu quả năng lượng thuộc Tổ chức Gold Standard (Thụy Sĩ), đã chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán, quản trị doanh nghiệp và xây dựng phương pháp chứng nhận tín chỉ carbon rừng.

Theo ông Ferdinand Balfoort, Việt Nam đang có những bước tiến trong xây dựng khuôn khổ thị trường carbon, mở ra cơ hội thúc đẩy các dự án giảm phát thải, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trên cơ sở đó, phía Đà Nẵng bày tỏ mong muốn kết nối, hợp tác phát triển các hoạt động tín chỉ carbon, qua đó thu hút thêm nguồn lực tài chính gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm ẢNH: V.Q.H

Bên cạnh kinh tế xanh, hợp tác du lịch gắn với chăm sóc sức khỏe cũng được xác định là một hướng kết nối tiềm năng giữa Đà Nẵng và các đối tác New Zealand.

Ông Hayden Hape, Phó chủ tịch Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated, phụ trách hoạt động kết nối quốc tế trong mạng lưới lãnh đạo các bộ tộc Māori, chia sẻ phía Māori dự kiến tổ chức các đoàn đến Việt Nam trong năm 2027, trong đó có đoàn lãnh đạo các bộ tộc vào khoảng tháng 3.2027. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo cơ hội để hai bên tăng cường giao lưu, tìm hiểu văn hóa, xúc tiến hợp tác kinh doanh, du lịch và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng trao đổi về nhiều tiềm năng hợp tác khác như quản lý tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ về tiềm năng phát triển tín chỉ carbon rừng của thành phố ẢNH: V.Q.H

Phát biểu kết luận tọa đàm, ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, xác định 3 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Đà Nẵng với các đối tác New Zealand, gồm phát triển công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác phát triển xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, Đà Nẵng mong muốn phát huy thế mạnh của New Zealand trong các lĩnh vực nông nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, công nghệ sạch và kinh tế tuần hoàn; đồng thời thúc đẩy kết nối du lịch nghỉ dưỡng gắn với dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao.

Ông Ngô Xuân Thắng đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai bên duy trì liên hệ, lựa chọn những nội dung ưu tiên để cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực. Sở Ngoại vụ Đà Nẵng được giao làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phối hợp thúc đẩy các chương trình hợp tác sau tọa đàm.