Du học Úc giảm sức hút

Khảo sát mới cho thấy sức hấp dẫn của Úc trong mắt du học sinh giảm gần 1/4, khiến cách biệt giữa nước này với Mỹ, Anh hẹp dần ẢNH: ROY RYU/PEXELS

Sức hấp dẫn của Úc với tư cách điểm đến du học giảm 7% so với đợt khảo sát hồi tháng 5, và hiện chỉ 24% du học sinh tiềm năng xem quốc gia này là lựa chọn đầu tiên, theo báo cáo Emerging Futures (Xu hướng tương lai) do IDP Education công bố hôm 28.10. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ khi nghiên cứu này bắt đầu thực hiện cách đây hơn 6 năm.

Mặt khác, tỷ lệ du học sinh tiềm năng chọn Anh và Mỹ làm điểm đến đầu tiên lần lượt tăng thêm 2% và 7% trong 6 tháng qua, cùng chạm mốc 21% - tức chỉ còn kém 3% so với "ngôi đầu" là Úc.

Bên cạnh đó, Úc dù vẫn được nhiều du học sinh cân nhắc nhất ở kỳ khảo sát mới với tỷ lệ 54% tổng số, song mức này cũng giảm 5% so với 6 tháng trước. Còn Mỹ và Anh cùng tăng 8%, lần lượt chạm mốc 53% và 42% - cho thấy sự bứt tốc đáng kể.

Chưa kể, 1/4 người học có điểm đến yêu thích là Úc cho biết sinh hoạt phí là mối quan tâm lớn nhất - mức cao nhất trong số 4 điểm đến du học hàng đầu.

Cuộc khảo sát của IDP Education thu thập phản hồi từ 4.834 người học tại 106 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khoảng thời gian từ 18.8 đến 16.9.2026.

Báo cáo chỉ ra, thách thức của Úc không chỉ dừng ở việc người học chọn điểm đến khác. Bởi, 21% người học quốc tế đang tạm dừng kế hoạch du học từng có ý định đến Úc, và đây là tỷ lệ cao nhất trong số những điểm đến được khảo sát. Úc còn là nước duy nhất tụt điểm hạng mục chính sách dành cho du học sinh, từ 6,6 xuống còn 6,3.

Ông Simon Emmett, Giám đốc quan hệ đối tác toàn cầu của IDP Education, nhận định việc tụt điểm "không đáng ngạc nhiên". "Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc liên tục thay đổi quy định đang ảnh hưởng đến quyết định của người học", ông nói.

Theo ông Emmett, các phát hiện nêu trên gióng lên "hồi chuông cảnh tỉnh" cho Úc. "Những người học xuất sắc nhất thế giới đang có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết, nhưng ngay lúc này Úc lại tự biến mình trở thành lựa chọn khó khăn hơn. Hệ quả là chúng ta đang dần thất thế trong cuộc đua thu hút nhân tài trên toàn cầu", ông chia sẻ trong một tuyên bố.

Trước đó vào đầu tháng 10, Úc ban hành một số quy định mới như không cho phép đương đơn xin visa du học khi đang ở Úc trừ một số trường hợp, hạn chế đưa thân nhân đi cùng... Động thái này nối tiếp việc thắt chặt được áp dụng trong nhiều năm qua, như nhiều lần tăng phí visa du học, rút ngắn thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp, nâng yêu cầu chứng minh tài chính...

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Úc, tính đến hết tháng 8.2026 có 738.694 du học sinh tại nước này. Việt Nam có 33.622 người, đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.