Từ hôm nay, Úc tiếp tục siết visa với du học sinh

Thông tin được nêu cùng ngày trên website chính thức của Bộ Nội vụ Úc, áp dụng với visa du học (subclass 500) và visa dành cho người giám hộ học sinh, sinh viên quốc tế (590). Những quy định mới tập trung vào việc thay đổi đối tượng có thể nộp hồ sơ xin visa khi ở Úc cũng như xoay quanh việc đưa thân nhân đi cùng.

Cụ thể, hầu hết những người đang giữ visa tạm trú ở Úc như du lịch (subclass 600), đi làm sau tốt nghiệp (485), lao động ngắn hạn (400), làm việc kết hợp kỳ nghỉ (417)... không còn được xin visa du học hoặc visa giám hộ khi ở Úc, mà phải nộp hồ sơ từ bên ngoài nước Úc. Điều này cũng áp dụng với trường hợp đang giữ visa du học với tư cách thân nhân nhưng muốn nộp hồ sơ xin visa du học với tư cách đương đơn chính.

"Điều này khiến quy định mới có phạm vi rộng hơn đáng kể so với việc chỉ siết con đường chuyển từ visa du lịch sang visa du học như trước đây", tờ The Koala News bình luận.

Nếu đang giữ visa du học và muốn nộp hồ sơ xin một visa du học khác, ứng viên cũng chịu tác động của quy định mới trừ khi được miễn - gồm những trường hợp được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc hoặc Bộ Quốc phòng Úc tài trợ; xin học phổ thông hoặc tiến sĩ; cần gia hạn để hoàn thành chương trình; học lên bậc cao hơn; không thể học tiếp do cơ sở giáo dục không thực hiện đúng nghĩa vụ.

Bộ Nội vụ Úc cũng lưu ý, nếu đương đơn hoàn thành một khóa học giáo dục bậc cao, khóa tiếp theo cũng phải là giáo dục bậc cao do một cơ sở giáo dục bậc cao cung cấp.

Song song đó, đương đơn xin visa du học không được phép đưa người thân (vợ chồng hoặc con cái) vào hồ sơ xin visa du học trừ khi thuộc diện được miễn - bao gồm trường hợp đang học chương trình tiến sĩ; được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc hoặc Bộ Quốc phòng Úc tài trợ; nhận học bổng từ chính phủ nước ngoài; hay tới từ một quốc gia thuộc khu vực Thái Bình Dương hoặc khối ASEAN.

Quy định này cũng áp dụng với những người nộp hồ sơ xin visa du học mới. Song nếu thân nhân đã được đưa vào visa du học hiện tại và đương đơn đang nộp hồ sơ tại Úc, bạn có thể tiếp tục đưa những người này vào hồ sơ xin visa du học tiếp theo.

Ngoài ra, đương đơn chính và tất cả thân nhân được đưa vào hồ sơ phải trú ở cùng một địa điểm tại thời điểm nộp hồ sơ.

Những quy định này chỉ áp dụng với các hồ sơ nộp từ ngày 2.10 trở đi. Nếu nộp trước thời điểm này, hồ sơ của đương đơn được xét duyệt theo quy định cũ, Bộ Nội vụ Úc lưu ý thêm.

Động thái nêu trên được công bố trong bối cảnh Úc liên tục có nhiều động thái thắt chặt lộ trình du học nước này, như nhiều lần tăng phí visa du học từ 2024 tới nay, rút ngắn thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp, nâng yêu cầu chứng minh tài chính...

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Úc, tính đến hết tháng 6.2026 có 687.810 du học sinh tại nước này. Việt Nam có 31.333 người, đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.

Sinh viên tại ngôi trường ĐH số 1 nước Úc, theo QS 2027 ẢNH: FANPAGE UNSW



