Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Du khách check-in sớm các nhà thờ Hà Nội trước Giáng sinh

Tuấn Minh
Tuấn Minh
12/12/2025 18:02 GMT+7

Không khí Giáng sinh đã rộn ràng khắp Hà Nội khi Nhà thờ Lớn sớm rực rỡ ánh đèn, thu hút đông đảo du khách tới check-in. Các nhà thờ Cửa Bắc và Hàm Long cũng đang gấp rút hoàn tất các hạng mục trang trí cho dịp lễ đặc biệt này.

Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 1.

Nằm ở vị trí trung tâm Hà Nội, Nhà thờ Lớn luôn là tâm điểm thu hút dòng người đổ về tận hưởng không khí Noel

ẢNH: TUẤN MINH

Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 2.
Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 3.
Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 4.
Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 5.

Trước thềm Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội đã cho dựng một cây thông lớn cao 20 m, tiểu cảnh hang đá, cùng đèn hoa rực rỡ

ẢNH: TUẤN MINH

Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 6.
Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ thích thú tạo dáng với khung cảnh lung linh trước Nhà thờ Lớn

ẢNH: TUẤN MINH

Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 8.

Nhóm du khách đến từ Malaysia bất ngờ với không khí Noel rộn ràng khi tới Hà Nội. "Mặc dù Giáng sinh cũng là dịp lễ lớn ở đất nước tôi, nhưng không khí ở đây thật đặc biệt, làm tôi gợi nhớ đến chuyến du lịch tới những nhà thờ ở châu Âu trước đây", bà Lim, du khách Malaysia, chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 9.

Không chỉ Nhà thờ Hàm Long đã lên đèn những ngày gần đây, cả con phố cũng lung linh bởi những dây đèn dưới các tán cây

ẢNH: TUẤN MINH

Ông Vinh, một tình nguyện viên ở Nhà thờ Hàm Long, cho biết mất gần 1 tuần để trang trí cây thông cao khoảng 8 m trong sân nhà thờ. "Ngoài các tiểu cảnh, cây thông là điểm nhấn cảnh quan mỗi dịp Giáng sinh nên chúng tôi phải trang trí cho thật chỉn chu và nổi bật", ông nói

ẢNH: TUẤN MINH

Du khách thích thú check-in sớm tại các nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh - Ảnh 13.

Cách Nhà thờ Hàm Long không xa, Nhà thờ Cửa Bắc đang trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị đón Giáng sinh. Hệ thống dây đèn và các thiết bị chiếu sáng đang được lắp đặt và hoàn thiện những khâu cuối cùng

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện, khu vực tiểu cảnh Chúa Jesus Giáng sinh đã hoàn tất trang trí. Những ngày này, nhà thờ vẫn mở cửa đón khách tham quan vào 2 khung giờ: 8 - 12 giờ và 14 - 17 giờ 30. Đặc biệt, du khách vẫn có thể ngắm nhìn không gian trang hoàng của nhà thờ dưới ánh đèn vào buổi tối

ẢNH: TUẤN MINH




 

Tin liên quan

Từ nay đến Giáng sinh, có được vào tham quan nhà thờ Đức Bà?

Từ nay đến Giáng sinh, có được vào tham quan nhà thờ Đức Bà?

Nhà thờ Đức Bà rực rỡ Noel 2025, người dân có thể vào trong dự lễ và chụp ảnh, check-in lung linh 1.000 km đèn LED bên ngoài.

Thu tiền tỉ mỗi tháng từ khu vườn Giáng sinh thu nhỏ

Nhà thờ Đức Bà lung linh 1.000 km đèn LED Giáng sinh 2025: Ý nghĩa bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

Nhà thờ Hàm Long Nhà thờ lớn hà nội Giáng sinh Noel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận