Du khách check-in sớm các nhà thờ Hà Nội trước Giáng sinh

Trước thềm Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội đã cho dựng một cây thông lớn cao 20 m, tiểu cảnh hang đá, cùng đèn hoa rực rỡ
ẢNH: TUẤN MINH
Nhiều bạn trẻ thích thú tạo dáng với khung cảnh lung linh trước Nhà thờ Lớn
ẢNH: TUẤN MINH
Ông Vinh, một tình nguyện viên ở Nhà thờ Hàm Long, cho biết mất gần 1 tuần để trang trí cây thông cao khoảng 8 m trong sân nhà thờ. "Ngoài các tiểu cảnh, cây thông là điểm nhấn cảnh quan mỗi dịp Giáng sinh nên chúng tôi phải trang trí cho thật chỉn chu và nổi bật", ông nói
ẢNH: TUẤN MINH
Hiện, khu vực tiểu cảnh Chúa Jesus Giáng sinh đã hoàn tất trang trí. Những ngày này, nhà thờ vẫn mở cửa đón khách tham quan vào 2 khung giờ: 8 - 12 giờ và 14 - 17 giờ 30. Đặc biệt, du khách vẫn có thể ngắm nhìn không gian trang hoàng của nhà thờ dưới ánh đèn vào buổi tối
ẢNH: TUẤN MINH
Bình luận (0)