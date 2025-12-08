Thu tiền tỉ mỗi tháng từ khu vườn Giáng sinh thu nhỏ

Nắm bắt xu hướng "sống xanh" và lợi thế tay nghề khéo léo của những người thợ thủ công mỹ nghệ Việt Nam, anh Nguyễn Quốc Trường (33 tuổi) và Ngọc Thanh Phúc (30 tuổi) đã gặt hái thành công lớn với mô hình kinh doanh dry terrarium (tiểu cảnh khô trong lồng kính).

Điểm đặc biệt của các "khu vườn" này là việc sử dụng rêu, hoa và cây bảo tồn. Đây là loại cây thật được xử lý khô để giữ nguyên vẻ đẹp mà người chơi không cần tốn công chăm sóc, đồng thời giải quyết "bài toán" vận chuyển để hướng tới thị trường xuất khẩu.

Theo anh Phúc, cao điểm của thị trường quà tặng thường rơi vào tháng 9 đến tháng 3 năm sau, đặc biệt là dịp Giáng sinh, với sức mua có thể tăng gấp 20 - 30 lần.

"Tháng vừa rồi chúng tôi bán khoảng hơn 2.000 sản phẩm, doanh thu cỡ khoảng 2 tỉ đồng. Trường hợp có đủ nguyên liệu nhập về thì con số đấy có thể lên đến 4 đến 5 tỉ đồng. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang không kịp sản xuất, nhân lực không đáp ứng nổi", anh Trường tiết lộ con số ấn tượng về doanh thu dịp lễ gần đây.

Trong không gian xưởng, những "khu vườn Giáng sinh tí hon" dần thành hình qua sự chăm chút của đội ngũ thợ thủ công. Trung bình mỗi ngày, có 70 sản phẩm hoàn thiện được đóng gói, vận chuyển đến tay khách hàng. ẢNH: TUẤN MINH

Đằng sau doanh thu "khủng" là một câu chuyện nhân văn. Xưởng sản xuất hiện có khoảng 30 nhân sự, trong đó có nhiều người khuyết tật.

"Các bạn bị điếc khá tập trung vào công việc. Đặc biệt, các bạn cực kỳ khéo tay. Có bạn vừa vào làm 4 tháng đã đạt mức lương 15 triệu đồng, cao nhất nhóm sản xuất", anh Trường hào hứng kể.

Với 2 chàng trai, màu xanh của sản phẩm không chỉ là thiên nhiên, mà còn là "màu xanh của sự hy vọng": hy vọng về một thương hiệu thủ công Việt vươn tầm quốc tế và một môi trường làm việc hạnh phúc, bình đẳng.

Với các mẫu bể dry terrarium đơn giản, người thợ cần khéo léo cố định dáng cây thông, phủ nền rêu xanh bằng keo và điểm xuyết hoa, nấm trang trí. "Các tiểu cảnh đa phần sử dụng nguyên liệu thật đã qua xử lý khô: từ những bông hoa li ti, thảm rêu trắc bá cho đến từng nhánh rễ cây nên nhìn tổng quan sản phẩm trông rất thật", anh Phạm Hoàng Phúc (24 tuổi) chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Khi hoàn thiện, bể kính nhỏ như "lột xác" thành một bức tranh Giáng sinh 3D. Chiêm ngưỡng ở cự ly gần, từng gốc thông, tán rêu hay lớp tuyết nhân tạo đều hiện lên sắc nét, tạo cảm giác chân thực. ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài những mẫu đơn giản, việc tạo các bể cây với xốp đòi hỏi người thợ phải có khả năng hình dung tốt để cắt xốp và định hình phần thô, tạo chiều sâu cho sản phẩm. "Dù nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản, nhưng công đoạn tạo khối thực tế khá cầu kỳ. Một thợ lành nghề thường mất khoảng 40 - 45 phút để hoàn thiện một bể kích thước 15 x 15 cm. Với các bể chữ nhật lớn hơn, thời gian chế tác có thể lên tới hơn một tiếng đồng hồ", chị Nguyễn Thị Hà (30 tuổi), người có 2 năm kinh nghiệm trong nghề, nói. ẢNH: TUẤN MINH

Trong đội ngũ nhân sự đặc biệt tại xưởng, Vũ Thị Mai Hương (22 tuổi) dù là người khiếm thính và mới gia nhập được 4 tháng, nhưng cô gái trẻ đã đạt mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng - con số cao nhất trong nhóm thợ thủ công nhờ năng suất làm việc vượt trội. "Điều quan trọng nhất với tôi là được làm việc trong môi trường tôn trọng, hiểu và hỗ trợ tôi. Nhờ vậy, tôi tự tin hơn và tin rằng nếu cố gắng, người khuyết tật cũng có thể làm tốt và phát triển như mọi người", Hương chia sẻ. ẢNH: TUẤN MINH

Giữa "bão đơn" dịp cuối năm, bộ phận xử lý đơn hàng phải chạy đua với thời gian để hoàn tất khâu xuất kho cho khách. Anh Nguyễn Quốc Trường tiết lộ xưởng đang rơi vào tình trạng buộc phải hủy bớt đơn đặt hàng vì cung không đủ cầu, chấp nhận bỏ lỡ doanh thu kỳ vọng để đảm bảo chất lượng. ẢNH: TUẤN MINH