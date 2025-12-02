Tháng 12: Ngoài Giáng sinh còn nhiều ngày lễ, sự kiện có thể bạn chưa biết

Tháng 12 đã bắt đầu, cùng điểm lại những sự kiện, ngày lễ đặc biệt trong tháng cuối cùng của năm 2025 này.

Tháng 12 có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm đặc biệt ẢNH: CAO AN BIÊN

1. Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS (ngày 1.12)

Hôm nay 1.12 là ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS (World AIDS Day). Ngày này diễn ra đầu tiên vào ngày 1.12.1988. Mục đích của ngày này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh AIDS và tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì căn bệnh này.

2. Ngày Quốc tế người khuyết tật (ngày 3.12)

Ngày Quốc tế người khuyết tật (International Day of Persons with Disabilities - IDPD) được tổ chức vào ngày 3.12 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy quyền và phúc lợi cũng như sự hòa nhập của người khuyết tật vào mọi mặt của xã hội. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp của người khuyết tật và nâng cao hiểu biết về những thách thức họ phải đối mặt.

3. Ngày Quốc tế ôm tự do (ngày 4.12)

Ngày Quốc tế ôm tự do (International Free Hugs Day) được ra đời với mục đích khuyến khích mỗi người chúng ta thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn, sự cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh. Bên cạnh đó còn lan tỏa tình yêu thương đến với tất cả mọi người, lan tỏa thông điệp tích cực và giúp mọi người cảm thấy gần gũi, bớt cô đơn trong cuộc sống hiện đại.

4. Ngày Tình nguyện viên quốc tế (ngày 5.12)

Ngày Tình nguyện viên quốc tế (International Volunteer Day) viết tắt IVD là ngày đã được Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 17.12.1985. Với mục đích tạo cơ hội cho các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia vào những hoạt động, công việc thiện nguyện tạo nên giá trị có ích cho cộng đồng và xã hội.

Ngày 11.12 hằng năm là Ngày Núi Quốc tế (International Mountain Day) ẢNH: MINH HÒA

5. Ngày Hội Cựu chiến binh Việt Nam (ngày 6.12)

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo cựu chiến binh Việt Nam, ngày 6.12.1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Từ đó, ngày 6.12 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của Hội.

6. Ngày Núi quốc tế (ngày 11.12)

Với Nghị quyết 57/245, Liên Hiệp Quốc tuyên bố lấy ngày 11.12 hằng năm là Ngày Núi quốc tế (International Mountain Day), mục đích để mọi người dân ý thức được tầm quan trọng của các ngọn núi cũng như giữ gìn và bảo vệ núi.

7. Ngày Toàn quốc Kháng chiến (ngày 19.12)

Ngay đêm 19.12.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến", đánh dấu một bước chuyển lớn của cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa lịch sử quan trọng của ngày này, 19.12 đã được lấy làm ngày Toàn quốc Kháng chiến.

8. Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam (ngày 22.12)

Ngày 22.12.1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được ra đời theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đội quân cách mạng được thành lập do dân và vì dân, chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của dân tộc, là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, lấy ngày 22.12 hằng năm làm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 12, nhiều người háo hức chờ đến lễ Giáng sinh ẢNH: NHẬT THỊNH

9. Lễ Giáng sinh (ngày 25.12)

Lễ Giáng sinh (Noel, Christmas), là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giêsu sinh ra đời. Đây là ngày lễ đặc biệt của Kitô giáo cũng là dịp để gia đình sum họp, tổ chức tiệc, trang trí nhà cửa tạo nên không khí ấm áp cho mùa lễ hội.

Bên cạnh đó, tháng 12 này còn có một số ngày đáng chú ý khác như Ngày Quốc tế giải phóng nô lệ 2.12 (International Day for the Abolition of Slavery); Ngày Hàng không dân dụng quốc tế 7.12 (International Civil Aviation Day); Ngày Quốc tế chống tham nhũng 9.12 (International Anti-Corruption Day); Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại 20.12 (International Human Solidaruty Day)...