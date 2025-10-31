Du khách Mỹ đến Việt Nam rồi ở lại 6 năm, không muốn về nước

Trước khi chuyển đến Việt Nam, Travis sống ở Hawaii, làm chuyên gia phân tích hành vi hỗ trợ trẻ em từ các gia đình quân nhân mắc chứng tự kỷ. Đó là công việc vô cùng căng thẳng, và anh biết cuối cùng mình sẽ phải tìm một con đường khác vì không thể tiếp tục mãi được.

Thế là, anh lên đường đi du lịch một mình. "Sau khi ghé thăm Philippines, Thái Lan và Việt Nam trong ba năm liên tiếp, tôi thực sự yêu thích châu Á. Đầu năm 2019, tôi nhận được tin nhắn từ một bác sĩ quân y đã nghỉ hưu, người vừa chuyển đến Hà Nội. Ông và vợ có một cậu con trai được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và đang tìm người giúp dạy dỗ, chăm sóc cậu bé", anh chia sẻ trên báo Mỹ Business Insider.

Lời đề nghị đến hai tháng sau khi anh du lịch ở Việt Nam và anh nghĩ, phải quay lại đất nước này. "Hawaii chưa bao giờ thực sự mang lại cảm giác như ở nhà. Chi phí sinh hoạt cao, và dù rất yêu thích phong cảnh Hawaii, tôi luôn biết rằng đây sẽ không phải là nơi ở lâu dài của mình".

Travis Carrasquillo nói rằng đồ ăn ở Việt Nam có giá cả phải chăng và tươi ngon ẢNH: NVCC

Sáu tháng sau, anh chuyển đến Hà Nội.

Anh đã làm việc với gia đình đó bốn năm, dạy cậu bé sau giờ học, giúp cháu phát triển kỹ năng giao tiếp và xã hội. "Học tiếng Việt là ưu tiên hàng đầu của tôi ngay từ ngày đầu đến Việt Nam. Tôi đã học thêm khoảng một năm rưỡi để đạt được trình độ khá", anh nói.

Khi công việc kết thúc, Travis quyết định ở lại Việt Nam, rời Hà Nội và chuyển đến Đà Nẵng - thành phố biển yên bình ở miền Trung.

Hà Nội là thành phố đẹp, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, nhưng ô nhiễm. Khi anh chuyển đến Đà Nẵng hai năm trước, nơi này vẫn là một thành phố đang phát triển, nhiều bãi biển đẹp và thời tiết dễ chịu, nên quyết định đến đó. "Đây là sự cân bằng hoàn hảo: Có những quán cà phê đẹp, phòng tập thể dục tốt, đồ ăn ngon và mọi thứ bạn muốn, nhưng không quá đông đúc hay ngột ngạt như Hà Nội hay TP.HCM", anh chia sẻ.

Anh hiện là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội

Anh chọn sống ở khu vực trung tâm của Đà Nẵng thay vì ven biển vì giá cả rẻ hơn, và chỉ mất khoảng 10 phút lái xe là đến bãi biển. Hiện tại, ngân sách của anh khoảng 1.500 đô la Mỹ (khoảng 37 triệu đồng) cho một tháng. Số tiền đó bao gồm tiền thuê nhà, ăn uống, thẻ thành viên phòng tập thể dục, thậm chí bao gồm cả chuyến đi chơi cuối tuần. Ngân sách đủ để anh làm bất cứ điều gì mình muốn.

"Người quen của tôi ở Mỹ biết giá cả ở Việt Nam phải chăng, nhưng họ thường cho rằng rẻ đồng nghĩa với chất lượng kém. Hoàn toàn không phải vậy. Đồ ăn Việt Nam vô cùng tươi, bổ dưỡng và ngon miệng. Hồi tôi sống ở Mỹ, ăn ngoài là một thú vui hiếm hoi. Giờ đây, tôi có thể có một bữa ăn tuyệt vời chỉ với khoảng 1,5 đô la, tầm 37.000 đồng", anh cho hay.

Anh vẫn nấu ăn vì thích, nhưng ăn ngoài ở Đà Nẵng mang lại cảm giác thoải mái và gần gũi. Người dân nồng hậu, thân thiện và có tinh thần cộng đồng thực sự. Trong gần như toàn bộ thời gian ở Việt Nam, anh sống trong các khu dân cư địa phương. Dù ở bất kỳ con phố nào, hầu hết các buổi tối sẽ thấy các gia đình dựng bàn ngay trước nhà trong hẻm và cùng nhau ăn uống.

Travis cho rằng, người dân dành thời gian rảnh để giao tiếp, kết nối với mọi người, đến quán cà phê và tụ tập với bạn bè. Có một tinh thần cộng đồng và kết nối mạnh mẽ mà hầu hết các nơi khác ở Mỹ đều thiếu.

Anh nhấn mạnh đến tính cộng đồng cao của người Việt và chưa có ý định quay về Mỹ sinh sống

"Hè năm ngoái, khi tôi về thăm bố mẹ ở vùng ngoại ô Chicago, nơi tôi lớn lên, mọi thứ đều rất khác. Đường phố vắng lặng, nhà cửa đóng kín mít, ai nấy đều lái xe từ nơi này đến nơi khác, cứ như một thị trấn ma. Tôi thích sự yên bình, nhưng lại nhớ cảm giác được nhìn thấy mọi người ra đường. Có những điều nhỏ nhặt mà tôi nhớ - chủ yếu là pizza Chicago và gia đình. Nếu không có họ, có lẽ tôi đã không quay lại", anh kể.