Du khách tha hồ xuống biển Trà Cổ nhặt ốc điếu sau bão

Bão số 1 vừa quét qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh gây thiệt hại nặng về hạ tầng và cảnh quan. Nhưng ngay sau khi bão tan, vẫn có đông đảo du khách đến tham quan mũi Sa Vĩ (thuộc khu Trà Cổ, P.Móng Cái 1, Quảng Ninh), check-in tại điểm cực Đông Bắc của Tổ quốc.

Du khách đến khu vực biên giới Móng Cái để tham quan ngay sau bão số 1 ẢNH: L.N.H

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong các ngày 6 - 7.7, từ khá sớm, nhiều đoàn khách đi theo gia đình và các tour du lịch bằng xe 45 chỗ đã có mặt tại mũi Sa Vĩ. Dù tuyến đường Lạc Long Quân vẫn còn nhiều cây xanh gãy đổ, một số hạng mục cảnh quan đang được khẩn trương khắc phục, nhưng lượng khách đến địa danh nổi tiếng này vẫn tăng dần theo từng giờ.

Điểm check-in với biểu tượng "Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước" và cột mốc "Tràng Vĩ 0 km" là nơi được du khách lựa chọn để lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm. Nhiều người cho biết họ không hề thay đổi kế hoạch vì mong muốn một lần đặt chân đến điểm khởi đầu của đường bờ biển Việt Nam dài hơn 3.260 km.

Bà Phan Thị Liên (63 tuổi, P.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, bà vừa đưa nhiều người thân từ các tỉnh phía nam ra Móng Cái tham quan.

"Gia đình tôi đã lên kế hoạch từ trước nên vẫn quyết định đến mũi Sa Vĩ. Đúng là sau bão còn nhiều cây đổ, công trình hư hỏng nhưng chúng tôi rất cảm phục khi thấy chính quyền và người dân đang khẩn trương dọn dẹp. Đây cũng là một trải nghiệm rất đặc biệt trong chuyến đi", bà Liên chia sẻ.

Không chỉ khu vực quảng trường mũi Sa Vĩ, bãi biển Trà Cổ trong ngày đầu sau bão cũng trở nên nhộn nhịp theo một cách rất riêng.

Đường còn ngổn ngang cây xanh gãy đổ nhưng du khách vẫn vui vẻ đến chụp ảnh check-in ẢNH: L.N.H

Sau khi sóng lớn rút xuống, dọc bờ biển xuất hiện dày đặc ốc điếu, sò và nhiều loại hải sản tự nhiên bị sóng đánh dạt vào bờ. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương cùng du khách mang theo xô, chậu, bao tải đi dọc mép nước để nhặt hải sản.

Theo nhiều người dân khu Trà Cổ, hiện tượng này không hiếm gặp, nhưng sau những cơn bão lớn như bão số 1, lượng ốc điếu dạt vào bờ thường nhiều hơn hẳn.

Dưới biển Trà Cổ rất đông người dân, du khách tới nhặt ốc điếu ẢNH: L.N.H

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân khu Trà Cổ, cho biết: "Ốc điếu vốn sống dưới lớp cát ven biển. Khi biển động mạnh, sóng sẽ cuốn chúng lên bờ. Năm nào có bão lớn cũng có hiện tượng này nhưng lần này lượng ốc nhiều hơn. Có người nhặt được vài chục ký chỉ trong một buổi sáng."

Nhiều du khách cũng hào hứng tham gia "săn lộc biển". Không ít người lần đầu được trải nghiệm cảnh vừa dạo biển, vừa nhặt những con ốc điếu còn tươi sống để mang về chế biến.

Trong khi dòng khách vẫn đều đặn đổ về mũi Sa Vĩ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an và các lực lượng chức năng, cũng như người dân địa phương cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1.

Số lượng ốc điếu nhiều vô kể ai cũng có thể dễ dàng nhặt hàng chục kg mang về ẢNH: LN.H