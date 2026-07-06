Trà Cổ tan hoang sau bão số 1

Một ngày sau khi bão số 1 đi qua, Khu du lịch quốc gia Trà Cổ (P.Móng Cái 1, Quảng Ninh) vẫn ngổn ngang dấu tích của trận cuồng phong được nhiều người địa phương đánh giá là mạnh nhất trong hàng chục năm trở lại đây.



Tuyến kè biển Trà Cổ bị bão số 1 xé toác ẢNH: L.N.H

Chiều 6,7, ghi nhận của PV Thanh Niên dọc tuyến đường ven biển, hàng trăm cây dương cổ thụ từng nổi tiếng của Trà Cổ nay bật gốc, gãy ngang thân, nằm chắn kín lối đi. Những mái tôn bị gió cuốn vặn xoắn, biển quảng cáo đổ sập, nhiều hạng mục hạ tầng ven biển bị hư hỏng nặng. Kè biển bị sụt lún, từng mảng bê tông nứt gãy, trong khi rác, cành cây và xác thực vật từ biển bị sóng đánh dạt lên bãi cát kéo dài hàng trăm mét.

Cảnh đổ nát tại Khu du lịch quốc gia Trà Cổ khiến ai đã từng đến cảm thấy xót xa ẢNH: L.N.H

Khung cảnh yên bình vốn níu chân du khách giờ chỉ còn lại màu xám của bùn đất, gỗ gãy và những gốc dương bật rễ nằm chồng chất.

Ông Nguyễn Văn Hòa (62 tuổi, người dân khu Trà Cổ, P.Móng Cái 1) đứng lặng nhìn rừng dương bị quật ngã, không giấu được sự xót xa.

"Tôi sống ở đây hơn nửa thế kỷ rồi nhưng chưa từng chứng kiến cơn bão nào dữ như vậy. Gió rít suốt đêm, cây lớn cũng bị nhổ bật gốc. Đến sáng ra nhìn cả rừng dương đổ la liệt mà ai cũng bàng hoàng. Đây có lẽ là trận bão lớn nhất mấy chục năm qua ở Trà Cổ", ông Hòa chia sẻ.

Rừng dương cổ thụ bị bão số 1 đánh gãy, bật gốc ẢNH: L.N.H

Không chỉ cảnh quan du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, bão số 1 còn gây thiệt hại lớn về hạ tầng và sản xuất tại khu vực Móng Cái (gồm các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3). Theo thống kê ban đầu, riêng địa bàn P.Móng Cái 1 có khoảng 800 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, khoảng 300 giàn bè nuôi hàu bị ảnh hưởng; hệ thống điện 110 kV và nhiều tuyến điện trung, hạ thế bị sự cố gây mất điện diện rộng. Khoảng 30 cột đèn chiếu sáng hư hỏng và gần 800 cây xanh gãy đổ.

Ở nhiều tuyến phố, người dân vừa dọn cây đổ trước cửa nhà, vừa tranh thủ thu gom mái tôn, kính vỡ và bùn đất.

Nhiều xuồng máy bị bão đánh bay lên bờ ẢNH: L.N.H

Chị Lê Thị Hạnh, chủ một cơ sở kinh doanh gần bãi biển Trà Cổ, cho biết gia đình gần như thức trắng đêm theo dõi diễn biến bão số 1.

"Bão đi qua tưởng đã yên nhưng nhìn ra ngoài chỉ thấy đổ nát. Cả nhà bắt tay dọn dẹp từ tờ mờ sáng. Mệt thì có mệt nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng để sớm mở cửa trở lại", chị Hạnh nói.

Ngay từ ngày 5.7, chính quyền địa phương đã phát động đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường kéo dài ba ngày với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người dân.

Kè biển hở hàm ếch sau bão số 1 ẢNH: L.N.H

Lực lượng chức năng tập trung thu gom cây xanh gãy đổ, rác thải, bùn đất; khơi thông hệ thống thoát nước, chỉnh trang cảnh quan, xử lý các điểm ô nhiễm sau bão số 1, đồng thời vận động người dân vệ sinh khuôn viên nhà ở, phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai.

Trên các tuyến đường trục chính tại khu du lịch quốc gia Trà Cổ cây cối đổ nghiêng ngả ẢNH: L.N.H

Người dân và các lực lượng chức năng tại P.Móng Cái 1 đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão ẢNH: N.T