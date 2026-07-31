Dự kiến khai thác đoàn tàu du lịch Huế - Phong Nha vào tháng 9 năm nay

Ngày 31.7, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND thành phố Huế, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội thảo và lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới.

Đoàn tàu du lịch Huế - Phong Nha dự kiến khai thác vào tháng 9 năm nay ẢNH: BTC

Tại hội nghị, ban tổ chức cho biết đoàn tàu du lịch cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1.9 năm nay.

Tàu được thiết kế với tổng 8 toa xe phục vụ với sức chứa dự kiến 304 khách, bao gồm 5 toa ghế mềm xoay 360 độ (mỗi toa 56 chỗ), 1 toa VIP 24 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa dịch vụ - giải trí. Thiết kế giao diện của tàu và các toa tập trung làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới nổi bật của thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tạo sự khác biệt về nhận diện với các tàu hiện nay.

Các toa được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ vào thuyết minh, truyền thông, tổ chức các không gian ẩm thực đặc trưng của 2 địa phương, giao lưu biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ giải trí và có khả năng phục vụ tổ chức các sự kiện ở trên tàu.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại hội nghị ẢNH: BTC

Tàu chạy trên cung đường khoảng 190 km đi qua các ga Huế - Đông Hà – Mỹ Trạch – Đồng Hới – Thọ Lộc. Trong đó, mỗi ga là một điểm nhấn như: Huế, điểm đến di sản văn hóa; Mỹ Trạch, ký ức và danh nhân; Đông Hà, điểm đến hòa bình; Đồng Hới, cửa ngõ du lịch biển; Thọ Lộc, cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới.

Tại các ga cũng sẽ bố trí các mô hình check-in, các điểm bán sản phẩm OCOP và dọc tuyến hành trình sẽ thiết lập Đường tàu - Đường hoa tạo cảnh quan để khách trải nghiệm.

Hành trình đoàn tàu gồm: chuyến tàu HQ2 (lượt đi) xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 15 phút; chuyến tàu HQ1 (lượt về) xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 phút đến ga Huế lúc 17 giờ 25 phút.

Đại diện lãnh đạo thành phố Huế phát biểu tại hội nghị ẢNH: BTC

Mục tiêu của việc phát triển đôi tàu khách là hướng tới xây dựng một sản phẩm du lịch tổng hợp, khác biệt và độc đáo, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Trong đó, hành trình bằng đường sắt không chỉ là phương tiện vận chuyển mà là trải nghiệm phong phú của hành trình kết nối thành phố Huế với các điểm đến lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của tỉnh Quảng Trị, di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thiết kế dự kiến các toa tàu du lịch Huế - Phong Nha ẢNH: BTC

Hiện nay, các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế đã xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ, các chương trình tham quan du lịch gắn với đoàn tàu du lịch cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới.

Sản phẩm hứa hẹn sẽ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm khác biệt, độc đáo cùng nhiều ưu đãi, chương trình kích cầu hấp dẫn. Các gói kích cầu sẽ được tiếp tục, xây dựng cập nhật và công bố rộng rãi trước khi đoàn tàu đưa vào khai thác.