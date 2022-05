Du lịch chờ đón mùa hè 'vàng'

Trong đó, chuyến bay nội địa có gần 6,3 triệu chỗ, tăng 6% so với năm 2019. Các chặng giữa Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các điểm du lịch sẽ tăng chỗ gần 30% so với cuối tháng 3. Mỗi ngày cũng sẽ có hàng trăm chuyến bay kết nối các điểm du lịch nổi tiếng trên toàn quốc như Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới, Tuy Hòa, Côn Đảo… Tổng cộng, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác xấp xỉ 430 chuyến bay nội địa mỗi ngày trong dịp cao điểm hè. Với các đường bay quốc tế, hãng sẽ cung ứng hơn 852.000 chỗ, bằng 40% sản lượng năm 2019 do nhu cầu bay quốc tế dự báo hồi phục chậm hơn.

Bamboo Airways cũng dự kiến tăng 15% số chỗ so với hiện tại, tập trung tăng cường chuyến bay tới các điểm du lịch Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn... và đường bay trục Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng. Hãng đồng thời tăng tần suất và mở rộng quy mô các đường bay đến các thị trường châu Á, Úc, châu Âu để phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm mùa hè. “Tân binh” Vietravel Airlines cũng lên kế hoạch sẽ tăng mỗi ngày thêm các chuyến bay chặng từ Hà Nội - TP.HCM/Đà Nẵng/Quy Nhơn và từ TP.HCM - Đà Nẵng/Quy Nhơn/Phú Quốc. Song song, mở các chuyến bay quốc tế đến Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, cho biết dựa trên khảo sát nhu cầu thị trường, bên cạnh các dòng sản phẩm tour, dịch vụ du lịch phục vụ du khách cá nhân và gia đình, mảng du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên…) dành cho các doanh nghiệp (DN) sẽ bùng nổ trong dịp hè năm nay. Chỉ riêng trong tháng 5, Lữ hành Saigontourist đã phục vụ hơn 45.000 khách MICE trên toàn quốc. Dự kiến trong mùa hè, công ty tiếp tục phục vụ hơn 150.000 khách MICE khởi hành ở tất cả 18 chi nhánh trên toàn quốc. Mỗi đoàn khách MICE trung bình từ 100 - 700 khách. Các điểm đến thuộc top 5 của du lịch MICE hiện nay là Phú Quốc, Đà Nẵng, Hạ Long, Đà Lạt, Quy Nhơn - Phú Yên.

Theo các DN, mùa cao điểm hè chiếm tới 70% doanh thu cả năm của các DN. Tập trung khai thác tối đa du lịch hè sẽ giúp các DN du lịch, vận tải phục hồi hoạt động kinh doanh toàn diện sau giai đoạn kiệt quệ vì Covid-19.





Nhu cầu tăng cao, vé máy bay tới các điểm du lịch quốc tế cũng bắt đầu nóng dần. Đầu tháng 5, chị Ngọc Huyền (ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) lên kế hoạch đưa gia đình đi Hàn Quốc du lịch vào giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7. “Tôi theo dõi giá vé từng ngày, về cơ bản không biến động nhiều. Nhưng, từ sau ngày 15.5 trở đi, vé máy bay bắt đầu tăng giá. Khảo sát thì thấy các hãng có thêm nhiều chuyến hơn nhưng giá vé cũng đẩy lên. Chuyến gần 6 triệu đồng/người vé khứ hồi của Vietjet giờ đã tăng lên gần 8 triệu đồng/người. Vé của Vietnam Airlines cũng tăng lên gần 12 triệu đồng/người. Các hãng hàng không nước ngoài báo giá cao hơn nữa”, chị Huyền thông tin.

Chi phí di chuyển cao, giá tour cũng tăng. Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị - Truyền thông của Lữ hành Fiditour, giá các sản phẩm du lịch hiện tăng khoảng 5 - 10% tùy tuyến, có tuyến không tăng. Nguyên nhân tăng có thể do chi phí vận chuyển tăng và các dịch vụ cũng được làm mới, cập nhật, cải tiến, không phải là sản phẩm hoàn toàn giống như trước dịch.

Đại diện Vietravel cũng cho biết với tình hình xăng dầu tăng giá khá cao như hiện nay, mức giá tour chưa thể đạt được như kỳ vọng so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch). Đây là khó khăn của ngành du lịch nói chung.