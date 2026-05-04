Du lịch lễ bùng nổ

Nhiều địa phương bội thu dịp lễ

Chiều 3.5, Sở Du lịch TP.HCM cho biết kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền dịp 30.4 và 1.5 tạo thành đợt nghỉ dài, thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao. Trong 9 ngày từ 25.4 - 3.5, TP.HCM ước đón 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 8.700 tỉ đồng.

Du lịch TP.HCM thu khoảng 8.700 tỉ đồng trong dịp lễ Ảnh: Nhật Thịnh

Tương tự, nhiều địa phương cũng gặt hái quả ngọt trong kỳ nghỉ lễ này. Đơn cử Khánh Hòa, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, trong đó khách lưu trú khoảng 432.000 lượt, doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 2.638 tỉ đồng. Công suất phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển thường xuyên duy trì trên 90%, nhiều nơi kín phòng suốt kỳ nghỉ.

An Giang cũng ghi nhận kết quả khả quan với hơn 670.000 lượt khách trong 4 ngày lễ, tổng thu đạt 1.252 tỉ đồng. Riêng đặc khu Phú Quốc đón hơn 164.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 39.000 lượt, chủ yếu từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga…

Mùa lễ năm nay giúp Ninh Bình mang về thành quả ấn tượng khi đón gần 2,8 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 4.200 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng tại nhiều khu vực đạt 95 - 100% trong những ngày cao điểm.

Quảng Ninh thì bùng nổ khi du khách đổ về vịnh Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái... khiến các địa danh nổi tiếng này luôn trong tình trạng đông kín. Chỉ riêng ngày 3.5, toàn tỉnh đón khoảng 100.000 lượt khách, trong đó khách nội địa hơn 91.000 lượt, khách quốc tế khoảng 9.000 lượt; doanh thu đạt 310 tỉ đồng. Nếu tính cả kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, tổng lượng khách đạt hơn 1,34 triệu lượt.

Phố đêm Bãi Cháy (Quảng Ninh) nườm nượp người các ngày nghỉ lễ Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Một số địa phương khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, tổng thu du lịch vượt 5.000 tỉ đồng. Lâm Đồng thu hút khoảng 620.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 1.420 tỉ đồng. Quảng Ngãi đón khoảng 720.000 lượt khách, doanh thu hơn 530 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Nhìn nhận về sự bùng nổ của du lịch nội địa trong dịp lễ, Th.S Tăng Thông Nhân - Phó trưởng khoa Quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - HUTECH), cho rằng đây là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó nổi bật là đặc thù cự ly di chuyển và tâm lý tiêu dùng. Các điểm đến biển phía nam như Phú Quốc, Nha Trang, Mũi Né hay Vũng Tàu vẫn ghi nhận sức mua cao, trước hết nhờ kỳ nghỉ dài ngày tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi du lịch.

"Du lịch có thể chia theo cự ly ngắn, trung và dài. Với du lịch nội địa, phần lớn là cự ly ngắn, di chuyển bằng ô tô cá nhân nên mức độ nhạy cảm với giá xăng dầu không quá lớn. Chi phí đổ đầy bình xăng cho một xe gia đình tăng thêm khoảng 200.000 - 300.000 đồng so với trước đây, nhưng nếu chia bình quân cho mỗi thành viên thì không đáng kể so với tổng chi tiêu chuyến đi, nhờ đó nhu cầu du lịch không bị kìm hãm đáng kể", ông Nhân phân tích.

Bãi biển Nha Trang tấp nập dịp lễ 30.4 - 1.5 Ảnh: Bá Duy

Bên cạnh đó, theo ông Nhân, giá dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển trong dịp lễ không tăng đột biến cũng góp phần duy trì sức mua. Nhiều trường học linh hoạt cho sinh viên nghỉ thêm hoặc học trực tuyến, kéo dài thời gian nghỉ thực tế giúp nhóm khách trẻ tham gia du lịch nhiều hơn.

Đồng tình, ông Mai Thuận Lợi - thạc sĩ ngành du lịch, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM, Giám đốc Công ty du lịch quốc tế Hành Trình Vàng, cho rằng kỳ nghỉ dài ngày tạo hiệu ứng tâm lý tiêu dùng tập thể. Khi mạng xã hội tràn ngập hình ảnh du lịch, trải nghiệm, nhiều người dễ bị thúc đẩy bởi tâm lý không muốn bỏ lỡ, khiến nhu cầu tăng mạnh. Sau giai đoạn kinh tế biến động, người dân có xu hướng ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm hơn là tích lũy vật chất. Nhiều gia đình sẵn sàng cắt giảm mua sắm dài hạn nhưng vẫn dành ngân sách cho những chuyến đi ngắn ngày để nghỉ ngơi, gắn kết.

Du lịch kích cầu sức mua

Quan trọng hơn, ông Mai Thuận Lợi phân tích du lịch là ngành có khả năng kích thích tiêu dùng lan tỏa rất mạnh. Một chuyến đi không chỉ dừng ở việc đặt vé hay khách sạn mà còn kéo theo chi tiêu cho ăn uống, mua sắm, giải trí, vận chuyển, đặc sản địa phương và nhiều dịch vụ khác. Vì thế, du lịch tăng trưởng sẽ kéo theo hàng loạt ngành dịch vụ hưởng lợi. Thậm chí trước chuyến đi, du khách đã phát sinh nhu cầu mua sắm quần áo, va li, thiết bị, mỹ phẩm... Khi đến điểm đến, chi tiêu tiếp tục mở rộng sang lưu trú, ẩm thực, vui chơi và mua sắm.

Ngành du lịch Ninh Bình thu hơn 4.200 tỉ đồng trong 9 ngày Ảnh: Phúc Ngư

Cùng góc nhìn, Th.S Tăng Thông Nhân cho rằng du lịch tạo hiệu ứng lan tỏa thông qua "3 vòng chi tiêu". Thứ nhất là chi tiêu trực tiếp cho lưu trú, ăn uống, vận chuyển, giải trí. Thứ hai là chi tiêu gián tiếp từ chuỗi cung ứng phục vụ du lịch. Thứ ba là hiệu ứng thu nhập, người lao động trong ngành có thu nhập cao hơn và tiếp tục chi tiêu trở lại nền kinh tế.

"Ở một số khách sạn, resort cao cấp, thu nhập từ phí dịch vụ có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng, tạo nguồn lực kích cầu tiêu dùng rõ rệt", ông Nhân dẫn chứng. Ngoài ra, du lịch quốc tế còn được xem là "xuất khẩu tại chỗ" khi mang ngoại tệ vào nền kinh tế. Dữ liệu cho thấy các lĩnh vực lưu trú, ăn uống, vận tải đều tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung.

Dự báo thời gian tới, Th.S Nhân nhận định du lịch nội địa, đặc biệt ở phân khúc cự ly ngắn vẫn duy trì đà tăng trưởng. Nếu giá xăng dầu không biến động mạnh, du lịch nội địa vẫn khá lạc quan, nhất là trong bán kính khoảng 300 km. Tuy nhiên, thị trường khách quốc tế có thể chịu ảnh hưởng do giá vé máy bay tăng. Vì thế, giải pháp để giúp du lịch đạt mục tiêu là gia tăng mức chi tiêu trên đầu mỗi du khách. Muốn vậy, cần tăng tính liên kết giữa các cơ sở dịch vụ. Ví dụ, khách mua sản phẩm tại một cửa hàng có thể nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ ở điểm khác. Cách làm này giúp kéo dài chuỗi chi tiêu và đã được nhiều nước áp dụng hiệu quả. Tại VN, mô hình liên kết này còn rời rạc, thiếu đồng bộ. Nếu được tổ chức bài bản, cộng đồng làm du lịch có thể cùng phát triển thay vì cạnh tranh manh mún.