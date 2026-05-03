Du lịch TP.HCM thu 8.700 tỉ đồng dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 ngày từ 25.4 đến 3.5.2026, thành phố đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Lượng khách tăng mạnh, sản phẩm đa dạng và các hoạt động kích cầu đồng loạt đã góp phần giúp thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm du lịch hàng đầu cả nước.

So với cùng kỳ năm 2025, du lịch TP.HCM dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt, với tổng thu ước đạt 8.700 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với mức khoảng 7.138 tỉ đồng của năm trước. Lượng khách nội địa và quốc tế đều tăng, chi tiêu bình quân/khách cải thiện nhờ đa dạng sản phẩm và trải nghiệm.

Ngay từ đầu tháng 4, TP.HCM đã triển khai hàng loạt chương trình kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới. Điểm nhấn là Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 với chủ đề "Rộn ràng hè về" để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng du khách.

Song song đó, Lễ hội Bánh mì Việt Nam quy tụ khoảng 150 gian hàng, mang đến không gian trải nghiệm từ truyền thống đến sáng tạo. Các hoạt động như trưng bày "bánh mì xưa và nay", trình diễn chế biến trực tiếp đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong dịp cao điểm, thành phố còn tổ chức chương trình "Non sông thống nhất", bắn pháo hoa tại 7 điểm cùng các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại trung tâm và các khu vực vệ tinh, góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động, gia tăng trải nghiệm về đêm.

Đáng chú ý, TP.HCM tiếp tục thu hút dòng khách MICE với đoàn gần 900 khách từ Indonesia của Allianz Indonesia, lưu trú dài ngày tại các khách sạn trung tâm. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho phân khúc khách chi tiêu cao.

Khách nước ngoài tận hưởng không khí nghỉ lễ tại TP.HCM tối 30.4 ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ hội bánh mì lần 4 đông nghịt khách ẢNH: LÊ NAM

Du thuyền nghỉ đêm đầu tiên ở TP.HCM ẢNH: LÊ NAM





Pháo hoa mãn nhãn đêm 30.4 tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Du lịch TP.HCM sôi động từ chuỗi sự kiện và các sản phẩm mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Các chương trình ngắm pháo hoa trên sân thượng khách sạn, tour đêm hay ưu đãi cho chuyến bay đêm đã góp phần đa dạng hóa trải nghiệm. Thành phố cũng phối hợp triển khai các gói "Travel Pass" tích hợp dịch vụ di chuyển, ẩm thực và mua sắm, giúp du khách thuận tiện hơn trong hành trình.

Trong dịp lễ, công tác quản lý tại 168 phường, xã, đặc khu được triển khai đồng bộ, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát giá và chất lượng dịch vụ. Tình trạng chèo kéo, tăng giá bất hợp lý được hạn chế đáng kể so với các năm trước. Các địa phương cũng chủ động tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội, đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia làm du lịch. Một số mô hình du lịch nông nghiệp, trải nghiệm tại vùng ven bước đầu thu hút sự quan tâm, đặc biệt từ khách gia đình.