Tranh thủ mua tour, vé máy bay giá rẻ tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026

Chiều 24.3, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 năm 2026 với chủ đề "Rộn ràng hè về" (Vibrant Summer Fest).

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2 - 5.4.2026 tại Khu B, Công viên 23.9 (phường Bến Thành, TP.HCM), với quy mô hơn 120 gian hàng đến từ các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Lễ khai mạc được tổ chức vào 9 giờ ngày 2.4 tại sân khấu chính của sự kiện.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của ngày hội năm nay là chương trình kích cầu du lịch hè với nhiều mức giảm giá sâu.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng triển khai chương trình ưu đãi riêng cho khách tham quan ngày hội, giảm đến 20% cho các hành trình nội địa và 15% cho các đường bay quốc tế (áp dụng cho hạng phổ thông tiêu chuẩn và tiết kiệm). Đồng thời, hãng cũng phối hợp với các công ty du lịch xây dựng sản phẩm tour trọn gói, mở thêm chuyến bay và tăng tải nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ 30.4 và mùa hè.

Ban tổ chức giải đáp, cung cấp thông tin tại họp báo Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 ẢNH: LN

Ở khối lữ hành, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Vietravel mang đến hàng chục nghìn sản phẩm du lịch với mức ưu đãi lên đến 50% trong 4 ngày diễn ra sự kiện. Các tour được thiết kế đa dạng, kết hợp sản phẩm mới nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách trong bối cảnh thị trường du lịch đang phục hồi mạnh.

Golden Smile cũng chuyển hướng khai thác mạnh các tuyến Trung Quốc và tour hành hương, với mức giá từ khoảng 13 - 30 triệu đồng tùy tuyến. Doanh nghiệp cho biết khách đăng ký tại ngày hội sẽ được giữ mức giá hiện tại, trong khi dự báo sau tháng 4 giá tour có thể tăng.

Trong khi đó, Tugo triển khai chương trình giảm giá 9,9% cho các tour quốc tế, đồng thời hoàn 5% giá trị thanh toán vào ví điện tử của khách hàng. Một số sản phẩm đáng chú ý như tour châu Âu 10 ngày từ 58,9 triệu đồng, tour Đài Loan khoảng 9 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi giá, nhiều đơn vị cũng giới thiệu sản phẩm mới nhằm thu hút khách dịp hè. Đại diện Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho biết sẽ đưa vào khai thác thêm các sản phẩm như tour đêm chủ đề "Trăng chiến khu", vườn thú mini, hoạt động bắn súng thể thao và chương trình trải nghiệm văn hóa Khmer trong dịp lễ 30.4 - 3.5. Đơn vị cũng tặng 200 vé tham quan khu rừng Sác (Cần Giờ) cho du khách.

Ở mảng du lịch đường sông, Công ty Thuyền buồm Đông Dương tiếp tục phát triển sản phẩm du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn, kết hợp ẩm thực cao cấp. Doanh nghiệp cũng tổ chức các chuyến trải nghiệm dành cho đối tác lữ hành và truyền thông nhằm mở rộng sản phẩm tour.

Người dân, du khách mua tour tại Ngày hội Du lịch TP.HCM năm ngoái ẢNH: BTC

Đáng chú ý, Vina Group mang đến sản phẩm tour trực thăng ngắm cảnh với thời lượng 15 - 30 phút tại khu vực Vũng Tàu - Cần Giờ, đồng thời giảm 10% giá vé cho khách đăng ký tại gian hàng trong thời gian diễn ra ngày hội.

Ban tổ chức nhận định, trong bối cảnh chi phí đầu vào có nhiều biến động, việc doanh nghiệp đồng loạt cam kết giữ giá, thậm chí giảm giá sâu tại ngày hội sẽ góp phần kích cầu du lịch, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận các sản phẩm du lịch chất lượng với chi phí hợp lý trước mùa cao điểm hè.