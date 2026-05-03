Đón hơn 1,5 triệu lượt khách, Khánh Hoà thắng lớn kỳ nghỉ lễ

Ngày 3.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết tổng lượt khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng từ ngày 25.4 đến 3.5 ước đạt 1.509.000 lượt, công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt 80,24%. Trong đó, các khách sạn lớn và khu nghỉ dưỡng ven biển, khu vực Trần Phú và các khu nghỉ dưỡng khép kín trên đảo đạt công suất trên 90%, nhiều nơi lấp kín phòng trong suốt kỳ nghỉ.

Riêng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Khánh Hòa đón 457.820 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ, tổng thu đạt 738 tỉ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Dịp lễ 30.4 - 1.5, lượt khách ước đạt hơn 1.050.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 76.400 lượt, tổng thu ước đạt khoảng 1.900 tỉ đồng.

Khách tham quan đảo Hòn Mun trên vịnh Nha Trang, Khánh Hòa dịp lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: BÁ DUY

Với lượng khách lớn, sân bay quốc tế Cam Ranh ghi nhận hơn 1.000 lượt chuyến bay cất hạ cánh, gồm hơn 600 chuyến quốc tế và hơn 400 chuyến nội địa. Ngành đường sắt cũng bổ sung nhiều chuyến tàu tăng cường trên tuyến TP.HCM - Nha Trang. Các tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vân Phong - Nha Trang thông suốt, tạo thuận lợi cho khách đến bằng đường bộ.

Du khách tham gia các trò chơi dân gian tại Làng nghề Nha Trang xưa ẢNH: BÁ DUY

Dịp lễ năm nay, Khánh Hòa đã triển khai nhiều sự kiện và sản phẩm du lịch mới. Đó là hai chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 51 năm giải phóng tỉnh Khánh Hòa và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tối 26.4 tại Quảng trường 16 tháng 4 và tối 30.4 tại Quảng trường 2 tháng 4. Tại đảo Hòn Tre, chuỗi hoạt động diễu hành quốc kỳ, trình diễn 3D Mapping và pháo hoa tầm cao trên vịnh Nha Trang vào đêm 30.4 và 1.5 tạo điểm nhấn ấn tượng. Di tích Biệt thự Cầu Đá (lầu Bảo Đại) sau hơn 10 năm đóng cửa cũng chính thức mở cửa trở lại từ ngày 25.4, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và du khách.

Bãi biển Nha Trang đông nghẹt người dịp lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: BÁ DUY

Các khu du lịch sinh thái như Yang Bay, Ba Hồ, Trăm Trứng, Long Phú cũng triển khai nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc, giữ ổn định giá vé, không phụ thu trong dịp lễ. Tình hình an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong suốt kỳ nghỉ được đảm bảo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã kiểm tra đột xuất 16 tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, xử phạt 1 trường hợp bán cao hơn giá niêm yết với số tiền 15 triệu đồng.