Du lịch tăng tốc sớm

Chưa năm nào khách Việt kiều mua tour nhiều như vậy!

"Bất thường" là từ mà bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Lữ hành Saigontourist, dùng để nói về lượng khách kiều bào đã đăng ký đặt dịch vụ qua công ty này trong mùa Tết Nguyên đán năm nay. Số lượng khách Việt kiều đặt tour trước tết chiếm tới 80% tổng lượng khách của Lữ hành Saigontourist. Thời điểm sau tết, 60% khách cũng là Việt kiều.

Kiều bào về quê ăn tết nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Lượng khách Việt kiều đặt tourtrước tết năm nay tăng đột biến ĐÀO NGỌC THẠCH

"Chưa năm nào công ty ghi nhận lượng khách Việt kiều đông như vậy, vượt cả thời điểm 2017 - 2018 trước dịch. Thực ra trước giờ Lữ hành Saigontourist luôn có một tệp khách Việt kiều trung thành là nhóm đối tượng khách từ trung niên đến lớn tuổi. Họ cứ về nước là sẽ "auto" mua tour của chúng tôi. Tuy nhiên, công ty cũng xác định nhóm đối tượng này sẽ ngày càng nhiều tuổi, số lượng về VN giảm dần, thế hệ các bạn trẻ sẽ có lựa chọn mới hoặc ưu tiên du lịch tự túc. Vì thế, việc lượng khách Việt kiều năm nay tăng mạnh như vậy, lại ghi nhận rất nhiều các bạn trẻ, có cả cấp độ thế hệ 2 đi cùng các cô chú lớn tuổi, khiến chúng tôi thật sự bất ngờ", bà Trà chia sẻ.

Cũng theo đại diện Lữ hành Saigontourist, khách Việt kiều thường chọn những tour đi dài ngày, tối thiểu 5 ngày, có thể kéo tới 8 - 10 ngày. Họ tập trung vào những tour tham quan, khám phá văn hóa, trải nghiệm các tuyến miền Trung (Đà Nẵng, Huế, Hội An…) và miền Bắc (Ninh Bình, Quảng Ninh, các tỉnh Tây Bắc…).

Đây thường là những dòng tour trọn gói với chi phí khá cao, chưa kể tiền mua sắm quà lưu niệm. Khác với khách nội địa hoặc khách quốc tế, mỗi 1 khách Việt kiều về VN ăn tết phải mua ít nhất 2 tour. Trước tết có thể họ sẽ đi miền Tây Nam bộ, trong tết hoặc sau tết đi miền Trung và miền Bắc và thường đi theo nhóm gia đình gồm họ hàng.

"Xu hướng hiện nay khách Việt kiều không chỉ về quê dịp tết mà họ về rải rác quanh năm. Khi về VN, họ rất chuộng mua tour từ các công ty uy tín và được ghép cùng những đoàn kiều bào khác. Vì thế, Lữ hành Saigontourist cũng đang xây dựng những sản phẩm riêng cho đối tượng khách này, phục vụ quanh năm", đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết.

Công ty CP lữ hành Vietluxtour cũng ghi nhận lượng khách kiều bào mua tour tết tăng trưởng tốt và được nhận định có thể trở thành yếu tố bất ngờ cho mùa cao điểm du lịch đầu tiên của năm nay. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty CP lữ hành Vietluxtour, thông tin: Khách Việt kiều của đơn vị này thuộc thị trường khách trung lưu nhóm gia đình quan tâm và đặt các dịch vụ nghỉ dưỡng ở các resort 4 - 5 sao. Họ chỉ nghỉ ngơi, không có nhu cầu tham quan nhiều. Đây là "ngách" mà các công ty du lịch đang hướng tới tập trung khai thác trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các gia đình cắt giảm ngân sách cho du lịch.

Giới thiệu hình ảnh TP.HCM "Tiếp sức" các doanh nghiệp đón khách Việt kiều, năm nay, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức chương trình Xuân quê hương tại TP.HCM sau 7 năm tạm ngưng. Chương trình diễn ra vào ngày 1 và 2.2 (tức ngày 22 và 23 tháng chạp năm Quý Mão). Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào như: Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công - ông Táo. Đặc biệt, TP.HCM sẽ tổ chức cho kiều bào trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được thiết kế theo một chương trình du lịch, cùng nhiều city tour để giới thiệu tới những người con xa xứ một hình ảnh TP đang từng bước phát triển, "thay da đổi thịt" từng ngày.

Nườm nượp khách quốc tế đến VN

Không chỉ tất bật chuẩn bị cho mùa cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới, từ đầu năm đến nay, hệ sinh thái du lịch đã bắt đầu rộn ràng, tất bật đón khách quốc tế.

Nổi bật phải kể đến "pha lội ngược dòng" ấn tượng của Phú Quốc. Vốn bị xem là điểm đến có một năm 2023 "thất bát", nhưng từ cuối năm 2023, đảo ngọc đã ghi nhận lượng khách tăng đột biến, đặc biệt là khách quốc tế. Bình quân một ngày, Phú Quốc đón từ 2.000 đến hơn 2.500 khách quốc tế, trong đó khách Hàn Quốc chiếm hơn 50%. Đặc biệt, sự kiện ra mắt Cầu Hôn cùng tổ hợp giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Phú Quốc đúng mùa lễ hội đã đem đến không khí tưng bừng, sôi động cho Phú Quốc trong những ngày cuối cùng của năm 2023.

Nhờ vậy, dịp Tết Dương lịch 2024, Kiên Giang đón hơn 120.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, trong đó, khách quốc tế đạt trên 15.000 lượt. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 63,2%, tổng thu từ du lịch đạt 369 tỉ đồng.

Đến nay, chỉ sau gần 1 tháng đi vào hoạt động, khu chợ đêm bên biển đầu tiên của Phú Quốc đã được ví như phố Tây với so sánh dí dỏm là "mỗi mét vuông có tới 10 khách quốc tế". "Không khí ở đây luôn rộn ràng. Từ những biển hiệu sặc sỡ, đến âm nhạc, các trò chơi, show diễn. Ở đây, chúng tôi có thể uống bia, nghe nhạc sống và nhảy múa đến khuya. Tôi đã đến đây 3 ngày liên tiếp rồi, nơi này lúc nào cũng vui hết", du khách Alexander, đến từ Pháp vừa cùng bạn bè nhún nhảy theo những điệu nhạc tại Giòn Bar, vừa hào hứng chia sẻ.

VN đang thu hút lượng lớn khách tàu biển CTV

Tại TP.HCM, những ngày cận tết, đường phố không chỉ rực rỡ sắc vàng, sắc xanh, hồng, đỏ từ những tà áo dài thướt tha của các cô, các chị khoe sắc chụp hình xuân, mà còn tấp nập nhiều đoàn khách Tây rải khắp mọi tuyến đường. Dãy khách sạn dọc các đường Lý Tự Trọng, Lê Anh Xuân, Lê Thánh Tôn… (quanh khu vực Q.1), từ 7 giờ sáng đã thấy những gia đình, cặp đôi khách nước ngoài thảnh thơi ngồi uống cà phê ngay trước sảnh khách sạn. Bên trong chợ Bến Thành, nhiều quầy kinh doanh thực phẩm bánh kẹo, cà phê, quần áo, phụ kiện tấp nập khách quốc tế, chủ yếu là khách Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch vừa qua có khoảng 46.528 lượt khách quốc tế đến TP, tăng 86,1% so với con số 25.000 lượt của cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, nhóm khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp đến từ châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật… đang tăng trưởng rất tốt.

Những ngày qua, Lữ hành Saigontourist liên tục đón nhiều chuyến tàu biển quốc tế đến VN ghé các cảng biển trên khắp đất nước và trải nghiệm các hành trình xuyên Việt. Ngay sáng qua (21.1), 3.000 du khách đa quốc tịch trên siêu du thuyền Celebrity Solstice đã ghé thăm VN. Sau khi cập cảng Phú Mỹ, đoàn khách tham gia các hành trình khám phá TP.HCM và các tỉnh lân cận do Lữ hành Saigontourist tổ chức.

Tại TP.HCM, các đoàn khách tàu biển thường chọn lịch trình tham quan các danh thắng văn hóa - lịch sử, đạp xe dạo quanh TP để tìm hiểu cuộc sống đầy sôi động, kết hợp trải nghiệm các hoạt động văn hóa giải trí, mua sắm. Dự kiến, các tháng tiếp theo của mùa du lịch tàu biển quý 1, đơn vị này sẽ phục vụ 42 lượt tàu, đưa hàng và khách tàu biển tới VN.

Năm du lịch bứt tốc

Tổng kết 2023, ngành du lịch vui mừng đạt và vượt xa mục tiêu về đón khách du lịch đặt ra từ đầu năm, đặc biệt là khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt, cao gấp gần 3,5 lần năm 2022. Cùng với sự phục hồi ấn tượng về lượng khách, thị trường du lịch trong nước đã tăng thêm 1.175 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 3.709 hướng dẫn viên và khoảng 3.000 cơ sở lưu trú du lịch so với năm 2022.

Năm 2024, VN đặt mục tiêu đón khoảng 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỉ đồng. Trong điều kiện lý tưởng nhất, nếu đạt con số 18 triệu, ngành du lịch xem như phục hồi hoàn toàn, trở lại mức kỷ lục của năm 2019.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia VN Nguyễn Trùng Khánh nhận định sau gần 2 năm thực hiện các biện pháp phục hồi, du lịch VN đang có đà tăng trưởng. Nhiều địa phương có lượng khách tăng trưởng mạnh; ngành du lịch VN vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín với 19 giải thưởng hàng đầu thế giới và 54 giải thưởng hàng đầu châu Á do Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (WTA) trao tặng. "Với những thành quả đã đạt được trong 2023, 2024 sẽ là thời điểm để du lịch bứt tốc, tăng sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực", ông Nguyễn Trùng Khánh kỳ vọng.

Bước sang năm 2024, theo Cục Du lịch quốc gia VN, ngành du lịch toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường; tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát tiếp tục gia tăng; xung đột ở các khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét hơn…

Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), hoạt động du lịch quốc tế có thể phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2024, ngang bằng với mức đã đạt được của năm 2019. Tuy nhiên mức độ phục hồi không đồng đều ở các khu vực.

Đánh giá năm 2024 sẽ có nhiều tín hiệu lạc quan, xán lạn đối với thị trường khách quốc tế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường bày tỏ tin tưởng Nghị quyết 82 của Chính phủ (ban hành tháng 5.2023) về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững sẽ tiếp tục là cú hích cho du lịch VN tăng cường thu hút du khách ngoại. Bên cạnh đó, hình ảnh du lịch VN tiếp tục được quốc tế đánh giá cao. Thời gian qua, VN liên tục gặt hái những giải thưởng du lịch uy tín, danh giá, tiêu biểu như giải thưởng World Travel Awards. Nhiều điểm đến của VN ngày càng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

"Theo công bố mới đây của Travel Lemming - website hướng dẫn du lịch trực tuyến, đảo ngọc Phú Quốc đứng thứ 6 trong 50 điểm đến du lịch hàng đầu năm 2024. Chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel Off Path gần đây cũng có bài viết nêu lý do VN đang ngày càng trở thành điểm đến được yêu thích của những tín đồ "du mục kỹ thuật số" với chính sách thị thực thông thoáng. Sự kiện Cầu Hôn chính thức ra mắt sau thời gian dài chờ đợi cùng nhiều công trình, sản phẩm du lịch đẳng cấp khác như: khách sạn La Festa, chợ đêm VuiFest, Show Kiss of The Sea… cũng trở thành tâm điểm của dư luận và bước đầu gây dấu ấn với cộng đồng du lịch quốc tế. Chúng ta có thể kỳ vọng, khách quốc tế sẽ biết đến và đến VN nhiều hơn trong năm 2024 cũng như trong tương lai", ông Trường nhận định.



Hàng không VN phục hồi ấn tượng Outbox Company (Outbox) - Công ty Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu du khách - vừa phát hành báo cáo phân tích "Bối cảnh du lịch VN 2024". Báo cáo dự báo lưu lượng hành khách quốc tế đến VN sẽ tăng trong năm 2024. Cũng theo báo cáo này, ngành hàng không VN đã phục hồi ấn tượng sau khi nới lỏng hạn chế du lịch do Covid-19 trong và ngoài nước, dự kiến sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 trên toàn cầu vào năm 2035. Ngoài ra, bất chấp những thách thức trong năm 2022 và chi phí hoạt động tăng cao vào năm 2023, ngành khách sạn của VN cho thấy khả năng phục hồi kiên cường. Điển hình, tỷ lệ lấp đầy và hiệu suất cơ bản đang có xu hướng đi lên được đánh giá là triển vọng tích cực cho năm 2024. Cùng với đó, thương mại khách sạn vẫn diễn ra mạnh mẽ và thị trường đầu tư khách sạn đang phục hồi hoàn toàn. Với những tín hiệu nêu trên, bối cảnh du lịch năm 2024 đang phát triển theo những xu hướng chính như phân khúc du lịch thích hợp với trải nghiệm cá nhân, sức khỏe, sinh thái, thể thao... sẽ có nhu cầu cao.