Cần Giờ có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn của TP.HCM

Bà Vũ Thị Thanh Hiền – Phó giám đốc khách sạn Grand Saigon Ảnh: Đồng Duy

Khách hàng quốc tế vốn là thị trường truyền thống của khách sạn thì nay chỉ đạt 19,4% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu của khách sạn đạt 36%, công suất phòng giảm trên 60% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số lao động của đơn vị giảm trên 20% và thu nhập bình quân của nhân viên đạt 55% so với năm 2019, điều này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn lao động mà còn ảnh hưởng đến việc cung cấp sản phẩm dịch vụ của khách sạn do sự thay đổi nhân sự thường xuyên.