Châu Đốc lập kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn an toàn, tiết kiệm

Phục vụ nhân dân vui tết

Trong năm 2020, TP.Châu Đốc tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội như: quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đối tượng bảo trợ xã hội có điều kiện vui tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao , phục vụ nhân dân vui Tết Nguyên đán , mừng Đảng quang vinh, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước… với tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thi công có phương án tạm ngưng thi công hoàn trả mặt bằng, vận chuyển vật liệu còn tồn đọng về nơi tập kết để các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn trước tết.

UBND TP.Châu Đốc yêu cầu ngành công an phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui lễ, tết; hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng; ngăn chặn, xử lý nghiêm các đôi tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, buôn lậu, tiêu thụ và sử dụng pháo nổ các loại..

Đảm bảo an toàn cho du khách

Theo đó, chương trình phần lễ vẫn giữ theo nghi thức truyền thống, nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách và nhân dân cùng tham gia, tạo sự hấp dẫn để thu hút du khách.

Cụ thể như: chương trình may áo Bà tại sân khấu và Võ ca Miếu Bà; lễ khai hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam cấp quốc gia lần thứ 20; lễ phục hiện rước tượng Bà, Lễ tắm Bà; Lễ thỉnh Sắc thần, lễ Hồi sắc… UBND TP.Châu Đốc nâng chất lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam và lễ Nghinh Ông kết hợp lễ hội đường phố... đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian tại phố đi bộ Núi Sam thu, hút sự tham gia của du khách và người dân.

Để đảm bảo cho du khách đến Núi Sam vui chơi du lịch đúng nghĩa, UBND TP.Châu Đốc yêu cầu công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa , du lịch, dịch vụ thương mại, an ninh trật tự tại khu vực Núi Sam; kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách, buôn bán, ăn uống, thải rác bừa bãi trong khu vực di tích.

Đồng thời tuyên truyền đến du khách về tình trạng mê tín dị đoan, bói toán... để tránh các trường hợp bị lừa đảo.

Triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trước, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý kịp thời các đối tượng cản trở lưu thông quanh khu vực miếu Bà. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tệ nạn xã hội, trộm cắp… trong và sau lễ hội.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý camera giám sát các đối tượng thường xuyên đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn phường Núi Sam. Huy động đoàn viên, thanh niên và thành lập đội tình nguyện viên tham gia giữ gìn trật tự, tư vấn và hướng dẫn cho du khách đến tham quan ăn, nghỉ đảm bảo đúng giá trong thời gian cao điểm của lễ hội.

Tổ chức tập trung các đổi tượng ăn xin, lang thang trên địa bàn để nuôi dưỡng theo quy định, không để các đối tượng này gây phiên hà cho du khách, đồng thời có biện pháp ngăn chặn các đối tượng cò mồi, gây mất trật tự nơi công cộng, nhất là khu vực P.Núi Sam.