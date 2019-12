Hội mắm ở Châu Đốc: Về miền Tây lạc bước trong 'thủ phủ'... mắm!

TP.Châu Đốc có hàng chục điểm bán mắm cá linh, cá chốt, cá mè vinh, cá lóc, cá sặc…tập trung thành “chợ mắm” tại P.Núi Sam và P.Châu Phú B. Vào cao điểm, từ tháng Giêng đến tháng 5 âm lịch, cảnh mua bán mắm luôn nhộn nhịp, khách vào mua dập dìu.

Mắm Châu Đốc có nhiều thương hiệu nổi tiếng như mắm bà giáo Khỏe, mắm Tư Ấu, mắm cô giáo Thảo… Mỗi cơ sở có bí quyết nêm nếm và ủ mắm riêng, giúp hương vị mắm càng nổi danh trong và ngoài nước.

Để quảng bá sản phẩm góp phần làm nên đặc trưng du lịch , tạo nên thương hiệu mắm Châu Đốc nói riêng, mắm An Giang nói chung, Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp UBND TP.Châu Đốc tổ chức Ngày hội mắm An Giang - Nam bộ năm 2020, diễn ra vào tháng 2.2020.