Đông du khách đến phố cổ Hội An du xuân những ngày đầu năm mới

Tết Tân Sửu 2021, TP.Hội An dừng tất cả các hoạt động lễ hội xuân để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chính vì thế, so với những năm trước, Tết năm nay lượng du khách đến phố cổ Hội An cũng ít hơn.

Nhiều bạn trẻ mua đồ lưu niệm khi đến tham quan phố cổ Hội An những ngày đầu năm mới. ẢNH: THÙY DƯỜNG

Chị Nguyễn Thị Kiều Loan (31 tuổi, ở TP.Đà Nẵng), cho biết năm nay tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành trên cả nước đang diễn biến khá phức tạp nên khi đến Hội An, chị cùng nhiều bạn bè luôn ý thức đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

“Phố cổ Hội An rất đẹp và yên bình. Với vẻ đẹp bình dị này là điểm đến lý tưởng để du xuân. Dù thời điểm nảy tỉnh hình dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp, tuy nhiên Quảng Nam đang vẫn là điểm đến an toàn vì chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng”, chị Loan nói.

Một lãnh đạo TP.Hội An cho biết, năm nay du khách chủ yếu đến từ TP.Đà Nẵng và các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, địa phương đã yêu cầu du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An phải thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch.

Nhiều tuyến đường đi bộ ở phố cổ rất đông du khách tham quan. ẢNH: THÙY DƯỜNG Nhiều nhà hàng ở phố cổ Hội An mở cửa đón khách du lịch những ngày đầu năm. ẢNH: THÙY DƯƠNG Ông đồ trẻ cho chữ giữa lòng phố cổ. ẢNH: THÙY DƯƠNG Do tình hình dịch bệnh nên du khách đến du xuân ở phố cổ Hội An chủ yếu đến từ TP.Đà Nẵng và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. ẢNH: THÙY DƯƠNG Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, nhiều du khách khi tham quan phố cổ Hội An luôn mang khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. ẢNH: THÙY DƯƠNG Phố cổ Hội An đẹp tĩnh lặng những ngày đầu năm mới. ẢNH: THÙY DƯƠNG