Phòng dịch Covid-19: Các tỉnh, thành dạy học trực tuyến ra sao?

Theo Văn bản hỏa tốc số 969/UBND-VX1 của UBND tỉnh Lâm Đồng ký chiều tối 15.2, trẻ em mầm non, HS phổ thông, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ thứ tư ngày 17.2.2021. Chiều qua 16.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và HS tiểu học đến THPT, giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường trung cấp, CĐ, ĐH trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 21.2.Tại Thừa Thiên-Huế, hôm qua 16.2, trường học đã tổng vệ sinh, phòng dịch để chuẩn bị cho HS đi học trở lại vào hôm nay. Riêng ĐH Huế sẽ tiếp tục triển khai học trực tuyến chương trình học kỳ 2 đến ngày 28.2, sau đó căn cứ tình hình để có thông báo mới Tại Quảng Bình , HS, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 21.2 để phòng, chống dịch Covid-19.Tỉnh Ninh Thuận cho HS nghỉ học từ ngày 17.2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.Theo Văn bản hỏa tốc số 969/UBND-VX1 của UBND tỉnh Lâm Đồng ký chiều tối 15.2, trẻ em mầm non, HS phổ thông, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ thứ tư ngày 17.2.2021.