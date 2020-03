Nhiều khách Tây phát hiện nhiễm Covid-19: Lãnh đạo các nơi lên tiếng 'ứng xử' du lịch

Thừa Thiên – Huế: chống dịch và… giữ khách

Tại Thừa Thiên – Huế, sự “kỳ thị” mạnh mẽ tuy không xuất hiện, nhưng đã có tâm lý e dè của người dân đối với du khách nước ngoài sau khi lan truyền thông tin nhiễm dịch Covid-19 ở nhiều nước. Ông H.Đ.M, chủ một cơ sở bán dầu tràm kiêm nước giải khát ở xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế, nơi có du khách thường ghé lại nghỉ chân), tâm sự rằng đã nhiều ngày qua ông “không hào hứng” đón du khách như mọi ngày, chỉ miễn cưỡng bán vài chai nước.

“Mình không kỳ thị, ghét bỏ gì họ. Nhưng dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, lại có nhiều thông tin về người nước ngoài đi du lịch ở nước mình bị nhiễm nên tôi cũng rất ngại. Thôi thì giữ khoảng cách, phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ông M. nói.

Ở vùng nông thôn, người dân khu vực đô thị ở Thừa Thiên-Huế cũng không còn giữ được tâm lý cởi mở như ngày thường. Những ngày gần đây, cảnh du khách nước ngoài đi lại trên đường phố thưa thớt dần. Khu phố Tây thuộc P.Phú Hội (TP.Huế) từ lâu được xem là nơi giữ chân của du khách nước ngoài, gồm khách đoàn, khách lẻ. Nhưng khi có tin 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 ghi nhận tại một khách sạn ở khu phố Tây, người dân TP.Huế có phần dè dặt, nhất là với những du khách đi lại trên phố, vào quán nước nhưng… không chịu đeo khẩu trang.

Bà Vũ Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND P.Phú Hội (TP.Huế), cho hay thông tin về sự kỳ thị đối với du khách đã khiến bà lo lắng, nên sẽ cử cán bộ phường nắm tình hình để khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh , người dân có những ứng xử hài hòa, chuẩn mực, đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa giữ chân du khách. Tất cả hướng đến việc tạo cho du khách còn lưu trú có cảm giác an toàn, thân thiện. “Tôi nghĩ bà con mình không kỳ thị với du khách đâu, mà do nhiều du khách không chịu mang khẩu trang khi đi đường và cả vào quán xá khiến nhiều người e dè thôi”, bà Thư chia sẻ.

Hội An, khách F1 đều đưa đi tập trung

Khách đến Hội An giảm mạnh thời Covid-19 Ảnh: Mạnh Cường

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết do dịch còn diễn biến phức tạp nên lượng khách nước ngoài đến Hội An được quản lý rất chặt chẽ. Những du khách nằm trong diện F1 đều được đưa đi cách ly tập trung; khách nước ngoài đến Hội An trước thời điểm dịch chưa bùng phát thì vẫn lưu trú bình thường, nhiều người lưu trú cả tháng.

Theo ông Sơn, nếu phát hiện trường hợp lo ngại dịch mà kỳ thị, lo sợ, né tránh du khách nước ngoài thì địa phương sẽ vận động, giải thích cho người dân hiểu. “Giờ dịch đang diễn biến phức tạp, việc người dân lo sợ cũng dễ hiểu thôi. Hiện một số khách sạn lo ngại khách châu Âu lưu trú và đề nghị kiểm tra sức khỏe kỹ, nếu F1 thì đưa đi tập trung còn không thì trả lời rõ để họ yên tâm”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, tại TP.Hội An có 1 du khách nước ngoài dương tính với Covid-19 và đang đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để triển khai hiệu quả việc phòng chống dịch, UBND TP.Hội An khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn TP xem xét, hạn chế tiếp nhận đặt phòng lưu trú tại cơ sở trong giai đoạn này, chủ động từ chối đón khách đến từ các quốc gia, các vùng có dịch Covid-19 đang bùng phát nhanh.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng yêu cầu TP.Hội An rà soát, giảm bớt lượng khách du lịch trên địa bàn nhưng phải đảm bảo việc này không vi phạm pháp luật. Ông Thanh cho rằng, đây là lúc cần giảm bớt lượng khách, muốn Hội An là điểm đến an toàn. Trước hết, người dân ở địa bàn phải an toàn và du khách đến đây cũng phải đảm bảo môi trường an toàn.