Nhiều tour nội địa dịp 30.4 đã kín chỗ

Khách đặt tour tăng mạnh

Có ý định đưa cả gia đình đi Côn Đảo nghỉ dưỡng dịp 30.4, từ cuối tháng 3, chị Hồng Nhung, nhân viên văn phòng ở Q.Long Biên (Hà Nội), đã lên mạng săn vé máy bay. Tuy nhiên, những ngày cận 30.4 chỉ còn 1 - 2 chỗ với giá rất đắt.

“Mình cũng chủ quan, cứ nghĩ phải sang tháng 4 xem tình dịch bệnh thế nào rồi mới quyết. Ai ngờ, vào xem vé Bamboo bay thẳng Côn Đảo mà giật mình: vé khứ hồi hơn 8 triệu đồng/người. Hỏi một số công ty du lịch thì may vẫn còn vài chỗ cuối cùng, giá cũng tầm đấy nhưng đã bao gồm cả tiền phòng, ăn sáng”.

Theo các công ty lữ hành, lượng khách đặt tour trong khoảng 1 tuần trở lại đây bắt sôi động. Tại Công ty Flamingo Redtours, tính đến 1.4, đã có 10.000 người đăng ký tour nghỉ lễ. Số lượng khách đặt đạt khoảng 50 - 60% so với dự kiến. Trong đó, resort Flamingo Cát Bà đã kín chỗ. Lý giải về sự tăng trưởng trở lại của thị trường du lịch, đại diện Công ty Flamingo Redtours cho biết: “Năm nay, dự báo lượng khách đăng ký tour sẽ tăng cao do 2 yếu tố: kỳ nghỉ lễ dài tới 4 ngày và trong một thời gian dài, du khách bị kìm nén nhu cầu du lịch do bị ảnh hưởng bởi Covid-19”.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc Công ty Vietravel chi nhánh Hà Nội, cho hay từ 2 tuần cuối tháng 3 trở đi, hàng tuần có khoảng 10.000 lượt khách đăng ký tour tại Vietravel. Trong tháng 3, có khoảng 40.000 lượt khách đã đăng ký tour và con số này sẽ tăng mạnh hơn vào tháng 4. Tính đến 1.4, tỷ lệ đặt tour nghỉ lễ đạt 75%.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch Best Price, cho biết nếu như đầu tháng 3, nhiều khách còn e ngại dịch bệnh, gọi điện hỏi giá tour nhưng chưa dám quyết, thì những ngày cuối tháng 3, lượng khách đặt tour rất khả quan. Các ngày cuối tuần trong tháng 4 và tour dịp 30.4 đã được khách đặt nhiều. Thậm chí, một số tour như Phú Quốc chỉ còn 8 chỗ, tour du thuyền Hạ Long gần kín chỗ.

“Đi du lịch gần như đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với người dân, đặc biệt là lứa tuổi từ 30 - 35. Dịp tết, nhiều gia đình đã phải tạm hoãn đi du lịch, nghỉ dưỡng do Covid-19. Do vậy, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, họ muốn được “xả hơi” vào dịp 30.4”, ông Tú chia sẻ.

Tour đi biển giá “mềm” hút khách

Theo Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch nội địa đã khởi động trở lại với nhiều tín hiệu tích cực, các địa phương đã tích cực quảng bá, xúc tiến cho việc kích cầu. Các công ty lữ hành, đơn vị lưu trú cũng đã chủ động chào bán nhiều sản phẩm hấp dẫn, giá ưu đãi cho du khách lựa chọn, thu hút dòng khách mở đầu cho đợt du lịch hè bắt đầu từ đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tới đây.

Đơn cử, Vietravel Hà Nội đã triển khai chương trình ưu đãi tặng vé máy bay khứ hồi Vietravel Airlines cho nhóm khách hàng đăng ký từ 6 người trở lên; gói nghỉ dưỡng cao cấp gồm vé máy bay và 2 đêm phòng khách sạn 4 - 5 sao chỉ từ 1,69 triệu đồng, áp dụng các chặng Đà Nẵng , Vũng Tàu, Mũi Né, TP.HCM. Gói nghỉ dưỡng tại các điểm đến khác như Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Quy Nhơn cũng có mức giá dễ chịu, chỉ từ 2,49 triệu đồng.

Ông Bảy cho hay: “Mặc dù là dịp lễ, nhưng giá tour tại Vietravel khá tốt so với mặt bằng chung trên thị trường. Dự kiến, Vietravel sẽ phục vụ khoảng 15.000 lượt khách với các điểm đến được lựa chọn nhiều nhất như: Sapa, Hạ Long, Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột, miền Tây...”.

Về xu hướng lựa chọn điểm đến, ông Bùi Thanh Tú cho hay, nhiều du khách lựa chọn tour đi biển như Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn, Côn Đảo, Phú Yên…, đặc biệt là tour Phú Quốc - nơi sắp ra mắt khu quần thể nghỉ dưỡng của Vinpeal vào cuối tháng 4. “Giá tour Phú Quốc năm nay rẻ hơn nhiều so với dịp lễ, tết các năm trước. Riêng giá vé máy bay khứ hồi tầm 2,4 - 3 triệu đồng, giảm 1 - 1,5 triệu đồng. Giá phòng ở đây cũng khá tốt, từ 3 - 4 sao chỉ khoảng 800.000 - 1,2 triệu đồng. Mức giá hợp lý như vậy phù hợp với nhiều gia đình”, ông Tú thông tin.

Đại diện Flamingo Redtour cũng cho hay, giá tour năm nay khá “mềm”, khách có xu hướng lựa chọn kỳ nghỉ xanh với không gian thoáng đãng, sở hữu tổ hợp vui chơi giải trí ; các tour ngắn ngày nằm trọn vẹn trong kỳ nghỉ lễ ví dụ như kỳ nghỉ tại Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Resort (2 ngày) giá 1,75 triệu đồng; Tuy Hòa - Quy Nhơn (4 ngày) khởi hành ngày 1.5 giá 6,69 triệu đồng; Buôn Ma Thuột - Pleiku (4 ngày) khởi hành ngày 30.4, giá 6,89 triệu đồng; Phú Quốc (4 ngày) khởi hành ngày 1.5 giá 7,69 triệu đồng.

Theo các công ty lữ hành, sở dĩ giá tour hiện tại khá “mềm” do nhiều nhiều tỉnh, thành tích cực đưa ra các gói hỗ trợ để ngành du lịch tái khởi động. Chẳng hạn, Đà Nẵng áp dụng chính sách miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa , bảo tàng. Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP.HCM… cũng tung ra chương trình kích cầu, hút du khách dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.