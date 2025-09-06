Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du thuyền sang trọng mới hạ thủy đã lật ngang
Video Thế giới

Du thuyền sang trọng mới hạ thủy đã lật ngang

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
06/09/2025 19:04 GMT+7

Một chiếc du thuyền hạng sang mới tinh đã chìm chỉ vài phút sau khi hạ thủy ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, buộc thủy thủ đoàn phải nhảy xuống biển.

Theo các báo cáo, du thuyền mới trị giá 1 triệu USD, dài khoảng 26m, mang tên Dolce Vento, đã được hạ thủy hôm 2.9 tại quận Ereğli của Zonguldak, một thành phố cảng trên biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đoạn video gây sốc vừa được công bố, chiếc du thuyền trượt theo đường ray xuống biển và lắc lư suốt 15 phút sau đó. Trước sự chứng kiến của nhiều người, chiếc du thuyền chao đảo sang một bên, lật nghiêng rồi chìm xuống nước.

Du thuyền sang trọng lật chìm chỉ vài phút sau khi hạ thủy - Ảnh 1.

Chiếc du thuyền nghiêng ngả buộc khách trên tàu phải nhảy xuống biển thoát thân

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cảnh hỗn loạn bùng lên khi những người trên tàu phải chen chúc lên boong tàu đang nghiêng. Khi con tàu chìm nhanh chóng, họ buộc phải nhảy xuống biển.

Theo TMZ, lực lượng Bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thiết lập vành đai an ninh xung quanh khi du thuyền chìm dần xuống nước.

TMZ dẫn lời người phát ngôn của xưởng đóng tàu cho biết nguyên nhân thảm họa đang được điều tra.

Các cuộc kiểm tra kỹ thuật sẽ được thực hiện để xác định xem lỗi thuộc về kết cấu, vấn đề cân bằng hay lỗi của con người.

