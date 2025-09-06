Sau nhiều lần bị 'ế', du thuyền cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bán thành công

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS). Theo tờ trình, FLC đã nhận được thông báo từ Ngân hàng BIDV vào tháng 10.2024 đã bán thành công tài sản đảm bảo là du thuyền FLC Albatross với 23,65 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí bắt buộc, BIDV thực hiện thu nợ gốc từ tiền bán đấu giá tài sản là 22,8 tỉ đồng. Du thuyền này được biết đến là của ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và đứng dưới tên Tập đoàn FLC nhập về Việt Nam năm 2018 với giá khoảng 44 tỉ đồng.

Du thuyền FLC Albatross của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được bán 23,65 tỉ đồng ẢNH: MINH PHÁP

Trước đó, chiếc du thuyền này được Ngân hàng BIDV đưa ra đấu giá nhiều lần nhưng vẫn bị ế và giá bán cũng giảm mạnh, đến lần thứ 7 là đầu năm 2024 được công bố bán với giá khởi điểm hơn 23,29 tỉ đồng. Nếu so với giá khởi điểm đầu tiên được công bố vào tháng 10.2022, chiếc du thuyền siêu sang này đã giảm hơn 12,5 tỉ đồng. Du thuyền được Tập đoàn FLC thế chấp tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn. Ngoài du thuyền, có hai siêu xe Rolls-Royce của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cũng bị ngân hàng đưa ra đấu giá nhiều lần.

Song song với thông báo bán thành công du thuyền, Tập đoàn FLC cũng công bố tiếp tục phải thay Công ty Faros thực hiện nghĩa vụ tài chính, trả nợ cho Ngân hàng Agribank với tổng số tiền lên đến 62,6 tỉ đồng (bao gồm các khoản nhận nợ từ tháng 10.2024 đến tháng 2.2025). Khoản nợ này sẽ được Faros hoàn trả cho FLC trong vòng tối đa 36 tháng kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nợ, không áp dụng lãi suất trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận nợ, từ tháng 13 sẽ áp dụng lãi suất cố định 6,5%/năm. Lãi suất quá hạn được tính bằng 150% lãi suất trong hạn và không có tài sản đảm bảo cho việc trả nợ.

Mới đây, Tập đoàn FLC cũng không thể tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 4.8 do số lượng cổ đông tham dự không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.